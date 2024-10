ÚLTIMA HORA: Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE. UU. son menores de lo esperado. Los pedidos básicos de bienes duraderos se recuperan📈

Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo: reales 218聽000; pron贸stico 224聽000; anterior 222聽000; Estados Unidos - Bienes duraderos para agosto: Pedidos b谩sicos de bienes duraderos: reales 0,5 % intermensual; pron贸stico 0,1 % intermensual; anterior -0,1 % intermensual;

Pedidos de bienes duraderos: reales 0,0 % intermensual; pron贸stico -2,8 % intermensual; anterior 9,9 % intermensual; Estados Unidos - Pedidos de bienes no relacionados con la defensa, excluido el transporte a茅reo, para agosto: reales 0,2 % intermensual; pron贸stico 0,0 % intermensual; anterior -0,2% intermensual; Tras la publicaci贸n de los datos, el d贸lar estadounidense se aprecia frente al euro. El hecho de que haya menos solicitudes de subsidio por desempleo de las esperadas y de que los pedidos b谩sicos de bienes duraderos no est茅n en n煤meros rojos favorece la narrativa optimista de la Fed sobre la econom铆a estadounidense. Los pedidos generales de bienes se mantienen sin cambios, aunque desaf铆an las previsiones negativas.

