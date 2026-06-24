ÚLTIMA HORA: Los inventarios de petróleo siguen cayendo y el WTI se desploma a su nivel más bajo desde marzo

Principales conclusiones del informe petrolero

Inventarios de petróleo crudo: -6.088 millones de barriles Consenso: -4.461 millones de barriles Dato anterior: -8.263 millones de barriles



Inventarios de gasolina: +2.064 millones de barriles Consenso: -0.578 millones de barriles

Inventarios de destilados: +3.064 millones de barriles Consenso: -0.505 millones de barriles



El informe privado de la API había señalado una caída más moderada en los inventarios de petróleo (-765 mil barriles) y aumentos en los productos refinados (gasolina +1.238 millones y destilados +1.447 millones). Los datos de la EIA confirmaron esta dirección, aunque en una magnitud considerablemente mayor.

Los inventarios de petróleo crudo continúan situándose por debajo del mínimo de los últimos cinco años. La magnitud de las caídas observadas durante las últimas semanas ha sido enorme, aunque con la probable reapertura del Estrecho de Ormuz, deberíamos comenzar a ver una normalización gradual de la situación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Estacionalidad y tendencias de largo plazo

Tendencia bajista constante desde la primavera: Observando el panorama general, desde abril se aprecia una disminución persistente y pronunciada de los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos. Se trata de un fenómeno típico para esta época del año, relacionado con los preparativos para la temporada alta de viajes de verano, conocida como driving season , cuando las refinerías operan cerca de su máxima capacidad.

Sin impacto significativo en los precios: Curiosamente, esta reducción estacional de los inventarios en los almacenes estadounidenses ha tenido un impacto limitado sobre los mercados financieros durante un largo período y no se ha traducido en aumentos sostenidos del precio del petróleo.

Comentario: el diablo está en los detalles

A primera vista, el titular del informe parece claramente alcista. Después de todo, los inventarios de petróleo disminuyeron mucho más de lo esperado por el mercado, con una caída superior a los 6 millones de barriles. Sin embargo, la reacción de los inversores debería ser cautelosa.

¿Por qué este informe no es tan positivo para el petróleo? Las refinerías están procesando petróleo a un ritmo impresionante, lo que explica la fuerte caída de los inventarios de crudo. Además, se observan elevados niveles de exportación debido a los precios todavía relativamente altos y al cumplimiento de contratos previamente firmados. Sin embargo, existe un aspecto que merece especial atención: la evolución de los inventarios de combustibles terminados. Después de muchas semanas de descensos, los inventarios de gasolina y destilados aumentaron en conjunto más de 5 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba caídas en ambas categorías.

Esto significa que los productos finales se están acumulando en los almacenes más rápido de lo que los consumidores los están utilizando. Esta estructura de los datos sugiere una demanda interna más débil en Estados Unidos y neutraliza de manera efectiva el tono positivo derivado de la fuerte caída de los inventarios de petróleo crudo.

El precio del WTI se sitúa por debajo de los 70 dólares por barril y está poniendo a prueba los mínimos registrados durante la primera sesión posterior al inicio del conflicto en Oriente Medio. El mercado ha regresado claramente a una situación de normalidad en términos de precios, aunque las condiciones en el mercado físico del petróleo siguen siendo tensas, especialmente considerando la continua liberación de reservas estratégicas. Fuente: xStation5

Las reservas petroleras de Estados Unidos han descendido hasta sus niveles más bajos desde la década de 1980 y actualmente se sitúan casi 100 millones de barriles por debajo de los niveles previos al conflicto. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB