10:53 · 18 de febrero de 2026

ÚLTIMA HORA: Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. son más fuertes de lo esperado

Conclusiones clave
-
-
  • Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. sorprendieron positivamente, al igual que los pedidos subyacentes y los inicios de vivienda. Aunque el dólar reaccionó inicialmente al alza, el EUR - USD mostró un comportamiento mixto, con compradores entrando poco después de la publicación de los datos.

Los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos sorprendieron al mercado con cifras más sólidas de lo previsto, reforzando la narrativa de resiliencia de la economía estadounidense.

Bienes duraderos

  • General (YoY): -1,4%

    • Expectativa: -2%

    • Dato previo: 5,3%

Aunque el dato anual sigue en terreno negativo, la caída fue menor a la esperada, lo que representa una sorpresa positiva frente al consenso.

  • Subyacente (MoM): 0,9%

    • Expectativa: 0,3%

    • Dato previo: 0,4%

El fuerte repunte en los pedidos subyacentes, que excluyen componentes volátiles, sugiere una demanda empresarial más firme de lo anticipado.

Viviendas iniciadas

  • 1,4 millones frente a 1,3 millones esperados

  • Dato previo: 1,24 millones

  • Variación mensual: +6,2%

    • Expectativa: +1%

    • Dato previo: -4,6%

El sector inmobiliario también mostró fortaleza, con un aumento significativo en los inicios de vivienda, muy por encima de las previsiones del mercado.

Reacción del EUR - USD

El par EUR - USD reaccionó de manera mixta a la publicación de los datos.

En los primeros segundos tras el anuncio, el dólar se fortaleció y el par registró una caída. Sin embargo, apenas dos minutos después, los compradores entraron con fuerza, generando un rebote que neutralizó parte del movimiento inicial.

Este comportamiento refleja un mercado sensible tanto a la sorpresa positiva en los datos estadounidenses como a la actual dinámica técnica y de posicionamiento en el principal cruce de divisas.

 

Source: xStation5

24 de febrero de 2026, 16:19

