ÚLTIMA HORA: Venta masiva en acciones de EE. UU. tras PIB preliminar negativo del primer trimestre 📌

Estados Unidos 鈥 Datos del PIB: PIB (T1): Actual: -0,3% Trimestre a Trimestre Previsi贸n: +0,2% Trimestre a Trimestre Anterior: +2,4% Trimestre a Trimestre

Gasto real de los consumidores (T1): Actual: +1,8% Anterior: +4,0%

脥ndice de precios del PIB (T1): Actual: +3,7% Trimestre a Trimestre Previsi贸n: +3,1% Anterior: +2,3%

Precios PCE subyacente (T1): Actual: +3,5% Anterior: +2,6%

Precios PCE total (T1): Actual: +3,6% Anterior: +2,4%

Ventas del PIB (excluye inventarios) (T1): Actual: -2,5% Anterior: +3,3%

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El PIB del primer trimestre se ubic贸 muy por debajo de lo esperado. Adem谩s, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. fue revisado a la baja desde 2,8% a 2,4% anualizado. El gasto de los consumidores se desaceler贸 con fuerza hasta 1,8% desde el 4,0% anterior, mientras que las ventas finales excluyendo inventarios cayeron un contundente -2,5%. El informe revela un panorama interno preocupante, con un consumo debilitado y una fuerte ca铆da del comercio neto (-4,83%), parcialmente compensada por un aumento en inventarios (+2,25%) debido al adelanto de importaciones por parte de las empresas. Los indicadores de inflaci贸n fueron m谩s elevados de lo previsto, con el deflactor del PIB en 3,7% (vs 3,0% esperado) y el PCE subyacente en 3,5% (vs 3,3% esperado).聽聽A pesar de que el mercado anticipaba datos d茅biles, el informe result贸 a煤n m谩s negativo de lo esperado, lo que indica un debilitamiento de fondo de la econom铆a mientras se desacelera el consumo y los inventarios podr铆an invertirse pr贸ximamente.

Fuente: xStation5

