Update USDCLP 01.08.2024

Jornada Volátil del Tipo de Cambio en el Primer Día del Mes El tipo de cambio presentó una notable volatilidad en la jornada de hoy, comenzando su apertura en $938 pesos, alcanzando un mínimo de $929 pesos - niveles no observados en dos semanas - y recuperando fuerza para cerrar en $946 pesos, registrando un aumento del 1,8% desde su nivel más bajo presentado a las 10:00 AM. Factores Internacionales La fluctuación del dólar internacional fue un factor clave en esta volatilidad, influenciada por varios datos económicos de Estados Unidos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice de Compras de la Industria (PMI): Mostró una leve desaceleración acorde a las expectativas, proporcionando un respiro inicial al dólar index, que cayó cerca de 1,10% y se reflejó en la baja del tipo de cambio en Chile. Índice ISM y Solicitudes de Beneficio por Desempleo: El índice ISM indicó un deterioro mayor al esperado en la actividad económica del sector manufacturero.

Las solicitudes de beneficio por desempleo aumentaron a 14 mil nuevas solicitudes , muy por encima del aumento esperado de mil nuevas solicitudes, sugiriendo que los datos económicos no están tan controlados.

, muy por encima del aumento esperado de mil nuevas solicitudes, sugiriendo que los datos económicos no están tan controlados. Esto dificultó las expectativas de que la FED baje las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria en septiembre, impulsando nuevamente el dólar index cerca de 1,36% y deteriorando el metal rojo en 1,66%. Expectativas a Corto Plazo La paridad está extremadamente sensible a las noticias internacionales, lo que hace crucial observar el comportamiento del mercado ante los datos NFP y la tasa de desempleo de Estados Unidos, que se publicarán mañana. Empleos No Agrícolas (NFP): Se espera una caída de 206 mil a 175 mil nuevas creaciones de empleos. Si los datos cumplen con estas expectativas y la tasa de desempleo se mantiene en 4,1% , podríamos ver el tipo de cambio volver a los niveles de $930 pesos en el corto plazo. En caso contrario, podríamos observar un repunte hasta los $950 pesos en el corto plazo.

El comportamiento del tipo de cambio dependerá en gran medida de cómo se desarrollen estos eventos y de la percepción del mercado sobre la capacidad de la FED para gestionar la política monetaria en un entorno económico incierto. Fuente: xStation 5

