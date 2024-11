Update USDCLP 07.11.2024

El dólar cerró la jornada con una caída hasta los $945 pesos por dólar en el mercado cambiario local, tras una fuerte subida experimentada en la sesión previa. La corrección responde a varios factores, entre ellos el ajuste tras la volatilidad originada por la elección de Donald Trump como presidente de EE. UU., y las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal (FED), que se reúne hoy a las 16:00 horas. Claves de la jornada Expectativas de recorte de tasas de la FED : El mercado anticipa con una probabilidad del 99% que la FED anunciará una reducción de 25 puntos base en la tasa de interés, lo que contribuye a la presión bajista sobre el dólar.

Fortalecimiento del peso chileno impulsado por el cobre : El peso chileno se ha visto fortalecido gracias a un aumento del 1,94% en el precio del cobre, lo que ayuda a amortiguar las caídas anteriores y respalda la divisa local.

Perspectivas en Wall Street: Operadores estiman que la decisión de la FED podría impulsar nuevas alzas en Wall Street, incrementando el optimismo tras la elección presidencial en EE. UU. Contexto internacional A nivel global, el dólar también experimentó una corrección, cediendo un 0,8% después de la "fiebre alcista" de la sesión anterior. En tanto, el cobre continúa con una tendencia positiva, impulsada por expectativas de estímulos adicionales de China y la probable rebaja de tasas en EE. UU., ambos factores considerados favorables para la economía nacional. Proyecciones para el tipo de cambio Analistas prevén que, pese a la corrección de hoy, el tipo de cambio podría retomar su tendencia alcista, proyectando un retorno a niveles cercanos a los $950 por dólar. Sin embargo, existe también la posibilidad de que el peso chileno se fortalezca aún más, apoyado en el buen desempeño del cobre, llevando el tipo de cambio a una zona de soporte de $941 por dólar. El cierre de la jornada estará marcado por la decisión de la FED, la cual podría definir la dirección a corto plazo del mercado cambiario y los activos relacionados. Fuente: xStation5.

