Update USDCLP 17.09.2024

Jornada Alcista para el Dólar: USD/CLP Avanza Cerca de 9 Pesos El dólar ha iniciado la jornada con un fuerte impulso, subiendo cerca de 9 pesos frente al peso chileno, posicionandose actualmente en los 931 pesos por dolar en la jornada de la tarde. Este avance ha sido impulsado por el aumento en la volatilidad del par de divisas, tras la publicación de ventas al por menor en Estados Unidos y comentarios de miembros del FOMC. A pesar de que se esperaba una caída del -0,2% en las ventas al detalle, el mercado sorprendió con un leve incremento del 0,1%, superando las expectativas, aunque por debajo del dato previo de 1,1%. Además, los comentarios de Logan, miembro del FOMC, a las 11 a.m. generaron una corrección en la bolsa, favoreciendo al dólar a nivel internacional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones para el dólar y decisión de la FED Para el resto de la jornada, el dólar podría probar niveles de 931-932, buscando establecer un techo o resistencia, mientras el mercado se mantiene atento a la decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos y al discurso de Jerome Powell. El mercado actualmente anticipa una probabilidad del 59% de un recorte de 50 puntos básicos, lo que podría generar mayor volatilidad. De confirmarse, esto podría afectar negativamente al dólar, y llevar al par USD/CLP a retroceder hacia los 918 pesos. Con el mercado local cerrado el resto de la semana, un recorte mayor a lo esperado podría llevar el tipo de cambio a buscar los mínimos de finales del mes pasado, en torno a los 904 pesos por dólar. Fuente: xStation 5

