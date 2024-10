Update USDCLP 17.10.2024

El dólar se fortalece ante expectativas de recortes de tasas en Chile y volatilidad internacional El dólar registró un fuerte repunte en la jornada de hoy, impulsado por dos factores principales: las expectativas de un recorte de tasas en Chile y la volatilidad internacional tras el recorte de tasas en la zona euro. A continuación, se detallan los elementos clave que impulsaron los mercados financieros durante el día: Expectativa de recorte de tasas en Chile El mercado anticipa un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de Chile en la próxima reunión del Banco Central. Este posible movimiento busca estimular la economía chilena, lo que a su vez ha generado presiones alcistas sobre el tipo de cambio del dólar, impulsándolo frente al peso chileno. Si este recorte se confirma, el dólar podría alcanzar niveles de 955 pesos por dólar. Sin embargo, en caso de que el Banco Central sorprenda al mercado y mantenga las tasas sin cambios, se espera una caída del dólar, encontrando soporte en torno a 940 pesos por dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto del recorte de tasas en la zona euro A nivel internacional, la volatilidad ha aumentado tras el recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés del Banco Central Europeo (BCE). Esta decisión ha debilitado al euro, lo que ha generado un fortalecimiento del dólar en los mercados globales. Durante la reunión del BCE, la presidenta Christine Lagarde señaló que la actividad económica en la zona euro ha sido más débil de lo esperado y que la inflación sigue siendo elevada, lo que justifica las medidas monetarias recientes. Movimientos en Estados Unidos En el caso de Estados Unidos, los mercados experimentaron ligeras subidas tras la publicación de datos favorables sobre los subsidios por desempleo, que sugieren una mejora en el mercado laboral. Estos datos han moderado las preocupaciones sobre una desaceleración económica y podrían influir en la próxima decisión de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés. Además, la atención de los inversores está puesta en la temporada de resultados empresariales, con Netflix reportando sus resultados hoy. Las expectativas son altas, ya que sus acciones han alcanzado máximos históricos. Cualquier resultado positivo podría sostener la tendencia alcista de la compañía y generar un impacto en los principales índices bursátiles. Caída en el precio del cobre Por otro lado, el cobre ha registrado un descenso hasta niveles no vistos desde finales de septiembre, extendiendo las caídas semanales del mineral. Este retroceso refleja tanto la menor demanda en China como la incertidumbre en los mercados globales. A pesar de esta leve caída diaria, el comportamiento del cobre sigue siendo monitoreado de cerca debido a su importancia para la economía chilena y su impacto en el tipo de cambio. Perspectivas futuras del tipo de cambio Si el Banco Central de Chile recorta las tasas de interés en 25 puntos básicos , se proyecta que el dólar podría alcanzar un objetivo cercano a 955 pesos por dólar .

, se proyecta que el dólar podría alcanzar un objetivo cercano a . Si el Banco Central decide no realizar el recorte, se espera una corrección del dólar, con un primer soporte técnico en 940 pesos por dólar. El escenario de los próximos días dependerá de la evolución de estos factores clave, con especial atención a las decisiones monetarias en Chile y a los desarrollos en la economía global. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "