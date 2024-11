Update USDCLP 19.11.2024: Expectativa por China y la Fed

USDCLP en Retroceso: Factores Claves en Movimiento El par de divisas USDCLP enfrenta dificultades para consolidar su recuperación, especialmente tras los datos de construcción en Chile que resultaron inferiores a las expectativas. Este contexto ha llevado al tipo de cambio a retestear la zona de los 970 pesos por dólar, con una perspectiva de posible descenso hacia los 960 pesos si el sesgo bajista persiste. Factores Fundamentales que Influyen en el Mercado Declaraciones de Jeffrey Schmid (FOMC): Schmid ha indicado su apoyo a una posible reducción de tasas de interés en los próximos meses , condicionado a que los datos económicos lo permitan.

, condicionado a que los datos económicos lo permitan. Esta postura más acomodaticia por parte de la Reserva Federal podría debilitar al dólar frente a monedas emergentes, incluido el peso chileno. Datos de Endeudamiento en China (22:00 horas): Los nuevos ratios de endeudamiento a 1 y 5 años determinarán la dirección de los costos de crédito en China.

Impacto posible: Tasas más altas de lo esperado: Desaceleración del consumo y la inversión, con potencial fortalecimiento del peso chileno debido a menores expectativas de demanda global por dólares. Tasas más bajas de lo esperado: Mayor liquidez, pero con riesgos de depreciación en el yuan, lo que podría fortalecer al dólar frente al peso chileno.

Escenarios Probables para el USDCLP Escenario Bajista (960 pesos):

Si los comentarios de Schmid y los datos de China favorecen políticas monetarias acomodaticias, el USDCLP podría consolidar un descenso hacia la zona de 960 pesos .

Escenario Alcista (980 pesos):

Datos económicos desfavorables o un retraso en los recortes de tasas de la Fed podrían impulsar al dólar, llevando el par de divisas nuevamente hacia los 980 pesos. USDCLP M15 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

