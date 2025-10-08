🚨 URGENTE: El euro cae ligeramente tras las minutas de la Fed

La Reserva Federal mantuvo un tono dovish en las minutas de su reunión de septiembre, aunque se observaron diferencias entre los miembros del FOMC.

Resumen de las minutas de la Fed (septiembre):

El documento refleja una ligera división en la política monetaria , pero el sesgo general sigue siendo acomodaticio . Mientras algunos miembros argumentaron que no era necesario un recorte de tasas en septiembre , la mayoría coincidió en que una mayor flexibilización podría ser apropiada más adelante este año , cumpliendo con las expectativas del mercado.

A pesar de ello, la mayoría de los funcionarios subrayó los riesgos al alza sobre la inflación, indicando que las presiones de precios siguen elevadas, aunque las expectativas inflacionarias permanecen bien ancladas. El retorno al objetivo del 2% se describe como lento y gradual.

El Comité observó una desaceleración gradual en la demanda laboral y el crecimiento salarial, con algunos miembros advirtiendo sobre riesgos para el empleo. Aproximadamente la mitad de los funcionarios de la Fed prevé otros dos recortes de tasas este año.

Varios participantes destacaron que una parte de la presión sobre el mercado laboral se debe al avance de la inteligencia artificial, mientras que otros señalaron que la relajación de las restricciones migratorias ha contribuido a reducir las presiones inflacionarias.

Asimismo, varios funcionarios insistieron en la importancia de monitorear los niveles de reservas y las condiciones financieras generales, sugiriendo que la gestión del balance seguirá siendo un eje central para asegurar una liquidez adecuada. En este sentido, se mencionó que actualmente "las reservas bancarias parecen abundantes".

Algunos miembros observaron que la postura de política actual puede no ser particularmente restrictiva, lo que implica que el entorno de tasas reales aún podría sostener el crecimiento, incluso mientras la Fed busca equilibrar los riesgos de inflación con el mantenimiento del impulso económico.

Reacción del mercado:

El EUR/USD se muestra ligeramente a la baja tras la publicación, reflejando una lectura que confirma la continuidad del tono dovish y deja abierta la posibilidad de nuevos recortes de tasas antes de fin de año.

Fuente: xstation5

