Los futuros del café rebotan impulsados por la sequía en Brasil 📈

- El contrato de café acumula tres sesiones consecutivas de alzas, sustentado por el temor a la sequía en Brasil.
Los futuros del café en ICE (COFFEE) están registrando un rebote tras una serie de caídas pronunciadas. Los precios del arábica en Nueva York avanzan ante la renovada preocupación por las condiciones de sequía en Brasil, mientras que el robusta negociado en Londres vuelve a estar bajo presión por el retorno del clima seco y la reanudación de la cosecha en Dak Lak, Vietnam. El contrato de café acumula tres sesiones consecutivas de alzas, sustentado por el temor a la sequía en Brasil.
En Minas Gerais, las precipitaciones se sitúan actualmente en solo 49% del promedio histórico.
Factores clave del mercado
- EE. UU. elimina aranceles al café brasileño: el arancel del 40% sobre las importaciones de café de Brasil fue retirado, lo que podría impulsar las exportaciones hacia el mayor mercado consumidor del mundo.
- El mercado sigue en déficit: los bajos inventarios de arábica y la oferta ajustada respaldan los fundamentos de largo plazo.
- La Niña como riesgo de fondo: los inversores deben considerar los posibles impactos climáticos de La Niña en las próximas cosechas.
- Repunte de existencias certificadas: las existencias de arábica certificada en ICE subieron por encima de 405.000 sacos, aunque siguen cerca de mínimos de varios años.
Fuente: xStation5
