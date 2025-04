US100 cae más de 1,00% 📌

La Casa Blanca desmiente a CNBC sobre una posible pausa de 90 d铆as en los aranceles 馃敂 Asesor principal de la Casa Blanca, Hassett: Trump estar铆a considerando una pausa de 90 d铆as en los aranceles, excepto para China (actualizaci贸n: fake news)

La Casa Blanca declara a CNBC que la pausa de 90 d铆as en los aranceles es fake news

Jefe de Comercio de la UE, 艩ef膷ovi膷: Estamos listos para discutir arancel cero por cero, no solo para autom贸viles, sino tambi茅n para otros productos industriales Hassett, uno de los asesores principales de Donald Trump, indic贸 que el mandatario estar铆a evaluando suspender por 90 d铆as la imposici贸n de nuevos aranceles a todos los pa铆ses, excepto China. Esta informaci贸n provoc贸 un repunte de hasta 2,5% en el contrato de futuros del US100 y un rebote similar en el mercado contado. Esto casi neutraliz贸 por completo las ca铆das del viernes. Sin embargo, la volatilidad es muy alta y la situaci贸n cambia minuto a minuto. Anteriormente, Hassett se帽al贸 que muchos pa铆ses propusieron diversos tipos de soluciones. La Uni贸n Europea, entre otros, propuso la implementaci贸n de arancel cero a cambio de reciprocidad. Actualizaci贸n: Los 铆ndices borraron r谩pidamente el rebote, y el US100 ha vuelto a caer. Actualmente, el US100 registra una baja de 1,00%, tras haber subido casi 4,00% en su punto m谩ximo. La volatilidad del mercado hoy es r茅cord, y el nerviosismo se debe a se帽ales contradictorias desde distintas fuentes respecto al avance en la eliminaci贸n de los aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

