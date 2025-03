📉 US100 cae un 1%

馃毄Los 铆ndices de EE.UU. bajan antes de la apertura de Wall Street. Nvidia y Tesla bajo presi贸n 馃挜 Las ca铆das en el mercado burs谩til estadounidense se est谩n acelerando, y tras la peor sesi贸n del a帽o para el S&P 500 ayer, el 铆ndice US500 pierde casi un 0,9%. La mayor ca铆da se observa en el Nasdaq 100 (US100), con una venta masiva de m谩s del 1% antes de la apertura del mercado. Antes de la apertura de Wall Street, Nvidia pierde m谩s del 3% , con los descensos indicando una apertura en torno a USD 110 por acci贸n . Las acciones de Tesla caen casi un 4% , tras conocerse que las ventas de su modelo EV en China bajaron casi un 49% interanual .

El 铆ndice de volatilidad VIX ha subido m谩s de un 5% . Antes de la sesi贸n en EE.UU., las acciones de la minorista Target (TGT.US) tambi茅n est谩n cayendo. Aunque sus ganancias e ingresos superaron las expectativas , las proyecciones fueron decepcionantes .聽 La empresa espera ventas comparables planas este a帽o , cuando el mercado anticipaba un crecimiento del 1,7% .聽 Report贸 costos adicionales derivados de los aranceles .

Los inversionistas siguen reaccionando a los datos econ贸micos mixtos recientes de EE.UU. , que indican un aumento en las expectativas de inflaci贸n , mientras que la confianza del consumidor y las ventas minoristas han sido m谩s d茅biles . El informe ISM Manufacturing de ayer tambi茅n apunt贸 a un aumento en el 铆ndice de precios , mientras que los pedidos y el empleo fueron d茅biles .

Los inversionistas est谩n valorando la posibilidad de que la Fed recorte las tasas hasta tres veces este a帽o debido a datos m谩s d茅biles en EE.UU. Sin embargo, el riesgo de un escenario de estanflaci贸n est谩 llevando a los inversionistas a salir de los activos de riesgo, incluidas las acciones tecnol贸gicas.聽Los futuros del Nasdaq (US100) cayeron por debajo de la EMA200, lo que sugiere una prueba clave de la fuerza de la tendencia. US100 (intervalo D1) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

