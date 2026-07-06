US100: El ISM y los semiconductores vuelven al centro de atención tras el fin de semana largo

El mercado bursátil estadounidense retoma las operaciones tras el fin de semana largo. La apertura de la sesión no muestra movimientos claros en los principales índices. Los futuros del US100 avanzan alrededor de 0,2% y se mantienen ligeramente por debajo de los 30.000 puntos.

En una jornada con escasos catalizadores corporativos relevantes, el mercado continúa siguiendo de cerca al sector de semiconductores, que registró fuertes caídas la semana pasada. Al mismo tiempo, la atención de los inversionistas se concentra en la publicación de datos macroeconómicos relacionados con el sector de servicios.

Noticias corporativas

Broadcom (AVGO.US): Uno de los líderes del sector de semiconductores registra fuertes ganancias al inicio de la sesión en Wall Street, mejorando el sentimiento del sector. Sus acciones suben cerca de 5% tras conocerse la ampliación de su acuerdo de colaboración con Apple . La alianza se extenderá hasta 2031 e incluye el desarrollo de nuevos chips ASIC para la compañía.

TeraWulf (WULF.US): La empresa dedicada a la minería de Bitcoin firmó un contrato de arrendamiento de largo plazo para una de sus instalaciones con Anthropic . Sus acciones avanzan más de 15% .

Seer (SEER.US): La compañía especializada en investigación de proteínas sube más de 30% después de que su director ejecutivo propusiera sacar a la empresa de bolsa mediante una oferta con una prima significativa respecto al precio de mercado.

MicroStrategy (MSTR.US): La acción retrocede alrededor de 1,5% tras conocerse nuevas ventas de Bitcoin destinadas a financiar el pago de dividendos a los inversionistas. Además, la compañía informó pérdidas no realizadas por USD 8.320 millones en sus activos digitales. Bitcoin también cae tras la noticia, retrocediendo por debajo de los USD 62.000 .

Zim Integrated (ZIM.US): Las acciones caen más de 6% después de que el primer ministro de Israel descartara una eventual venta de la compañía, un rumor que llevaba tiempo circulando en el mercado.

DataDog (DDOG.US): La empresa recibió una actualización de recomendación por parte de Bernstein, tras lo cual sus acciones retroceden más de 4%.

Análisis técnico del US100 (D1)

El precio oscila alrededor de la resistencia correspondiente al 38,2% de retroceso de Fibonacci, donde la presión vendedora comienza a hacerse evidente. La corrección sigue siendo superficial y, al mismo tiempo, el RSI se ha normalizado. El impulso de las medias móviles exponenciales (EMA) continúa mostrando una clara tendencia alcista. Si los vendedores mantienen el control, el siguiente objetivo técnico se ubicaría en el nivel de 61,8% de Fibonacci, cerca de los 28.445 puntos. Fuente: xStation5

Datos macroeconómicos