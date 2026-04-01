US100 limita ganancias tras comentarios de Trump

- El US100 retrocede tras señales de continuidad del conflicto, pese a expectativas previas de desescalada.
- Trump condiciona el alto al fuego a la reapertura del Estrecho de Ormuz, manteniendo la tensión geopolítica.
- El mercado ajusta expectativas: pasa de optimismo a escenario de estancamiento, con impacto en riesgo global.
- El US100 retrocede tras señales de continuidad del conflicto, pese a expectativas previas de desescalada.
- Trump condiciona el alto al fuego a la reapertura del Estrecho de Ormuz, manteniendo la tensión geopolítica.
- El mercado ajusta expectativas: pasa de optimismo a escenario de estancamiento, con impacto en riesgo global.
Los reportes de medios desde la sesión de ayer sugieren que Donald Trump busca que Estados Unidos salga del conflicto con Irán. Al mismo tiempo, existen señales de que, además de una posible retirada del bombardeo en Irán, Trump podría anunciar una salida de la OTAN. Donald Trump ha programado un discurso a la nación estadounidense para las 9:00 PM hora del Este (Washington), lo que corresponde a las 3:00 AM en Europa Central.
En su más reciente comentario en la plataforma Truth Social, Trump indicó que Irán habría solicitado un alto al fuego. Señaló que el nuevo régimen en Irán es menos radical y significativamente más pragmático que el anterior. Sin embargo, enfatizó que un cese de hostilidades solo será posible tras la reapertura del Estrecho de Ormuz. Hasta que esto ocurra, se espera que Estados Unidos continúe con su campaña de bombardeos sobre Irán.
Donald Trump está comunicando de forma muy activa sobre la situación reciente en Irán, y no se puede descartar que los mercados eventualmente dejen de reaccionar a sus declaraciones. Si bien durante la primera mitad de la jornada el mercado mostraba un posicionamiento optimista, el anuncio de que los ataques continuarán hasta la reapertura del Estrecho de Ormuz está siendo interpretado como una prolongación del estancamiento geopolítico.
Reacción del mercado:
- US100: El índice retrocede más de 100 puntos.
Fuente: xStation
- Petróleo: Se observa una reducción de las pérdidas previas en el mercado del crudo.
Fuente: xStation
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (08.04.2026)
Premercado: Dólar cae tras alto el fuego EE.UU.-Irán que hunde el petróleo bajo USD 100
¿Pueden el oro y la plata recuperar el terreno perdido?
💥El petróleo se desploma. ¿Qué está pasando?
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