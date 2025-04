📈US100 sube 3,3%

Wall Street recupera terreno; NVIDIA sube 7,2% 馃毃 La sesi贸n de hoy muestra una ola de recuperaci贸n tras las ca铆das que se han extendido desde el jueves. Los 铆ndices estadounidenses est谩n subiendo cerca de un 3% en la primera hora de negociaci贸n (el US500 sube un 3,01%, el US100 un 3,26% y el US30 sube un 2,7%). Aunque ayer los 铆ndices estadounidenses estuvieron cerca de entrar en un mercado bajista t茅cnico (en la fase inicial de la sesi贸n, los 铆ndices cotizaban con una ca铆da superior al 20% desde los m谩ximos recientes), los inversionistas a煤n est谩n lejos del sentimiento t铆pico de un mercado bajista. Generalmente, en ese tipo de situaci贸n, los inversionistas ignoran las buenas noticias y reaccionan de forma m谩s agresiva ante informaci贸n negativa. Sin embargo, el inicio de la sesi贸n de hoy en EE. UU. indica que el sentimiento est谩 dominado por la esperanza, y los mercados buscan una base para rebotar de las ca铆das que comenzaron el jueves. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Dado el flujo de rumores sobre posibles acuerdos internacionales y avances en las negociaciones, las cotizaciones (especialmente de empresas tecnol贸gicas) est谩n registrando rebotes claros. Sin embargo, China a煤n mantiene una postura de 鈥渓uchar hasta el final鈥, aunque parece que el mercado est谩 m谩s dispuesto a considerar el escenario esbozado por Scott Bessent (Secretario del Tesoro), quien cree que EE. UU. puede salir de todo este embrollo aduanero 鈥渃on buenos acuerdos鈥. Big Tech lidera las ganancias del d铆a.聽Fuente: xStation El contrato US100 actualmente est谩 poniendo a prueba la resistencia establecida por la media m贸vil exponencial de 200 per铆odos (curva dorada en el gr谩fico) en el intervalo M30. Ayer, este nivel fue la principal barrera para el lado comprador.聽Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "