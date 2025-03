US500 vuelve a la liquidación📉

馃毃 Trump anuncia aranceles m谩s altos sobre el acero y aluminio de Canad谩 Los principales 铆ndices burs谩tiles de EE.UU. comenzaron la sesi贸n del martes con ca铆das. El US500 ya pierde casi un 0,85 % tras el anuncio de la Casa Blanca sobre cambios en la pol铆tica comercial con Canad谩. Donald Trump ha ordenado al Secretario de Comercio imponer aranceles adicionales que oscilar谩n entre 25 % y 50 % sobre todo el acero y aluminio importado desde Canad谩 a EE.UU. Estos cambios entrar谩n en vigor a partir de ma帽ana. Adem谩s, el presidente de EE.UU. agreg贸 que los aranceles sobre los autom贸viles importados al pa铆s aumentar谩n significativamente a partir del 2 de abril si Canad谩 no reduce otros aranceles. El gobierno canadiense ha declarado que las nuevas decisiones de la Casa Blanca no har谩n que Canad谩 elimine sus aranceles existentes sobre EE.UU. El primer ministro de Ontario afirm贸 que su administraci贸n, junto con todo el pa铆s, no retroceder谩 hasta que los aranceles de Trump sean completamente eliminados. Esta noticia impuls贸 el par USDCAD al alza en casi un 0,8 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Es importante recordar que la guerra comercial entre EE.UU. y Canad谩 es significativamente m谩s perjudicial para Canad谩. EE.UU. es el principal importador de bienes canadienses, con un 72,5 % de las exportaciones de Canad谩 dirigidas a EE.UU., y tambi茅n su principal proveedor, con un 60,7 % de sus importaciones provenientes de EE.UU. Sin embargo, la relaci贸n no es igual de dependiente en sentido inverso. Aun as铆, Canad谩 sigue siendo uno de los socios comerciales m谩s importantes de EE.UU., junto con M茅xico, la Eurozona y China. US500 (Intervalo M15) Los 铆ndices burs谩tiles intentaron un rebote m谩s temprano en la jornada, pero tras la noticia de los aranceles adicionales sobre productos canadienses, el mercado volvi贸 a la venta. El US500 inicialmente subi贸 un 0,70 %, pero ahora cae alrededor de 0,70 %, probando los niveles m谩s bajos de las ca铆das de ayer en torno a los 5.570 puntos. USDCAD (Intervalo M15) Movimientos a煤n m谩s fuertes se observan en el par de divisas USDCAD. La volatilidad es comprensible, ya que estos nuevos aranceles representan otro paso hacia una guerra comercial entre EE.UU. y Canad谩. El par se dispar贸 hasta un 0,80 % tras el anuncio de Trump sobre los aranceles adicionales.

