USD/JPY cae a mínimos de dos semanas tras rumores de intervención cambiaria

El nivel de 160 por dólar sigue siendo crítico; Japón gastó casi US$100.000 millones en intervenciones en 2024

El yen llegó a subir un 1% hasta los 157,37 por dólar , su máximo de dos semanas.

El yen japonés llego a registrar una apreciación del 1% frente al dólar el viernes, alcanzando 157,37, su nivel más alto en dos semanas. El movimiento reavivó las especulaciones sobre una posible intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas, especialmente con el tipo de cambio rondando el umbral crítico de 160 por dólar.

Volatilidad intradía y decisión del BOJ

El movimiento del yen estuvo precedido por una jornada de alta volatilidad. En un primer momento, la moneda se debilitó luego de que el Banco de Japón decidiera, por 8 votos a 1, mantener sin cambios su tasa de interés en 0,75%, una decisión ampliamente esperada por el mercado.

Posteriormente, el yen volvió a perder terreno tras el anuncio de la primera ministra Sanae Takaichi de disolver la cámara baja del parlamento y convocar elecciones anticipadas para el 8 de febrero, con el objetivo de continuar impulsando políticas fiscales expansivas.

Estas señales reforzaron la percepción de mayor déficit presupuestario, un factor que presiona a la baja al yen. De hecho, la divisa llegó a depreciarse hasta 159,23 por dólar antes de revertir bruscamente el movimiento.

El giro se produjo poco después de que el gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, concluyera su conferencia de prensa, justo cuando la atención del mercado comenzaba a trasladarse de Asia hacia Europa.

Rumores de intervención y el nivel crítico de 160 por dólar

El repunte abrupto alimentó rumores de intervención directa o verificación de tasas, una práctica previa a operaciones oficiales. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, evitó confirmar cualquier acción, pero mantuvo un tono deliberadamente ambiguo al señalar que "siempre estamos observando con urgencia".

La cercanía del yen al nivel de 160 por dólar ha mantenido al mercado en máxima alerta. En 2024, el gobierno japonés gastó casi US$100.000 millones en cuatro episodios de intervención, todos ellos con el tipo de cambio rondando ese umbral, consolidándose como una línea divisoria clave para los operadores.

Presión estructural sobre el yen

El yen acumula meses de presión estructural por varios factores. La incertidumbre política derivada de una nueva administración y elecciones anticipadas ha generado dudas sobre la dirección fiscal del país. A esto se suma el papel central de la moneda japonesa en operaciones de carry trade, donde inversores se endeudan en yenes para invertir en activos de mayor rendimiento de otros mercados.

Las expectativas de expansión fiscal agresiva liderada por Takaichi, conocida por favorecer el gasto público, añaden presión adicional. En noviembre, la primera ministra anunció un importante paquete de estímulo para aliviar el costo de vida, y sus altos niveles de aprobación sugieren una probable victoria del Partido Liberal Democrático, lo que ampliaría su margen para profundizar políticas fiscales expansivas.

Este escenario debilita al yen, especialmente cuando el gasto no viene acompañado de ingresos suficientes. La prolongada depreciación de la moneda complica el control del costo de vida, dado que Japón depende de importaciones para energía y alimentos, generando inflación importada que también preocupa al BOJ.

Datos macro y señales para la política monetaria

El yen encontró cierto respaldo adicional en los datos macroeconómicos publicados el jueves. El PMI manufacturero de Japón de enero subió a 51,5, el ritmo de expansión más rápido en casi 3,5 años.

Además, el BOJ revisó al alza sus previsiones. Para el PIB de 2026 elevó su estimación a 1,0% desde 0,7%, mientras que para el IPC subyacente de 2026 ajustó a 1,9% desde 1,8%.

En inflación, el IPC nacional de diciembre subió 2,1% interanual, levemente por debajo de lo esperado, mientras que el IPC excluyendo alimentos frescos y energía avanzó 2,9%, superando las previsiones.

Ueda destacó que "abril es un mes con un número relativamente alto de revisiones de precios", señalando que será uno de los factores a considerar en el debate sobre futuras subidas de tasas, aunque no el determinante principal. Aun así, el mercado descarta por completo una subida de tipos en la próxima reunión del 19 de marzo.

Riesgo del carry trade

Una eventual apreciación sostenida del yen, ya sea por intervención o por un giro más restrictivo del BOJ, podría desencadenar una reversión del carry trade, estimado por el Banco de Pagos Internacionales en al menos US$260.000 millones. Esto podría obligar a los inversores a vender activos en el extranjero para poder cubrir sus posiciones cortas en yenes y amortizar los préstamos con una calificación crediticia más alta.

Una dinámica similar en agosto de 2024 provocó la mayor caída diaria de la bolsa japonesa desde 1987 y un fuerte aumento de la volatilidad global, con el S&P 500 cayendo 6,1% en tres días.

Perspectiva técnica

El soporte más relevante en el corto plazo se ubica en la zona de 157,77 nivel donde el yen encontró demanda durante la sesión del viernes. Por debajo, el siguiente nivel a vigilar está en el rango de 156,92-156,32.

En cuanto a resistencias, el umbral de 159,00-159,40 representa la primera barrera significativa, mientras que el nivel psicológico de 160,00 sigue siendo la línea divisoria que podría activar una respuesta oficial de las autoridades japonesas. Una ruptura sostenida por encima de ese nivel probablemente intensificaría las expectativas de intervención.



Fuente: Fuente: xStation5

