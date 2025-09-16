USDIDX vuelve a probar mínimos de 4 años 📉

El dólar estadounidense pierde terreno pese a sólidos datos macro en EE. UU. 🗽

El dólar estadounidense retrocede frente a la mayoría de las divisas principales, a pesar de la publicación de sólidos datos de producción y consumo.

EUR/USD sube cerca de +0,5%

Esta reacción del mercado sugiere que los inversores especulan cada vez más con la posibilidad de que la Fed recorte las tasas de interés de forma más agresiva de lo anticipado por el consenso. Sin embargo, esta visión queda en entredicho dado que no se observan movimientos similares en los bonos del Tesoro estadounidense. Tanto Donald Trump como Scott Bessent han señalado que la Fed debería comenzar a bajar los tipos.

Datos macro de EE. UU. publicados hoy

Producción industrial (m/m, agosto): +0,1% ( vs −0,1% esperado; previo −0,1% )

Producción manufacturera (m/m): +0,2% ( vs −0,2% esperado; previo 0,0% )

Utilización de capacidad: 77,4% ( vs 77,4% esperado; previo 77,5% )

Ventas minoristas (agosto): +0,6% ( vs +0,2% esperado; previo +0,5% )

Ventas minoristas subyacentes (m/m): +0,7% ( vs +0,4% esperado; previo +0,3% )

Precios de exportación (m/m): +0,3% ( vs +0,1% esperado; previo +0,1% )

Precios de importación (m/m): +0,3% ( vs −0,2% esperado; previo +0,4% )

Índice NAHB del mercado de vivienda: 32 ( vs 33 esperado; previo 32 )

Inventarios empresariales (m/m): +0,2% (vs +0,2% esperado; previo +0,2%)

USDIDX (intervalo D1)

Como se observa en el gráfico, los futuros sobre el índice dólar (USDIDX) pierden un 0,5%, volviendo a poner a prueba sus mínimos de varios años.

Fuente: xStation5