Venta masiva de acciones de Allakos tras los decepcionantes resultados de los ensayos clínicos de AK006 📉

Allakos (ALLK.US) ha ca铆do m谩s del 77% hoy tras publicar los decepcionantes resultados de los ensayos cl铆nicos de su f谩rmaco AK006. El f谩rmaco estaba destinado a tratar la urticaria cr贸nica espont谩nea (UCE), pero los resultados del ensayo de fase 1 no demostraron una actividad terap茅utica suficiente. Como resultado, la empresa ha decidido abandonar el proyecto, que era uno de sus principales programas. Tras la interrupci贸n del proyecto, la empresa anunci贸 que despedir谩 al 75% de su plantilla y comenzar谩 una revisi贸n de las estrategias disponibles para encontrar una nueva alternativa para sus operaciones futuras. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation

