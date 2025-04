Venta masiva por pánico en Wall Street 🔻 Nasdaq 100 cae un 3 %; Russell 2000 se desploma un 4 %; Dow Jones Industrial Average retrocede un 2,5 %.

Los futuros de los índices de Wall Street registran ligeras caídas, con el Russell 2000 liderando el retroceso (-4,1 %), seguido por el Nasdaq 100 (-3,1 %) y descensos significativos en el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average (ambos con una caída del 2,5 %). La causa de este movimiento es el anuncio por parte de China de aranceles recíprocos del 34 % sobre productos estadounidenses. Los mercados temen que esto eleve los costos para un gran número de empresas estadounidenses, especialmente para las Mag7 (Apple, Tesla, etc.), lo que intensificaría aún más la inflación interna y ralentizaría las ventas de empresas de EE. UU. en el mercado chino. Como resultado, aumentan los temores de recesión y los operadores incrementan sus apuestas a recortes de tipos por parte de la Fed, previendo ahora un 50 % de probabilidad de hasta cinco recortes este año.

Además, persisten las preocupaciones sobre posibles represalias de EE. UU. frente a los aranceles chinos, lo que podría agravar aún más las tensiones comerciales. El Nasdaq 100 se acerca a la barrera psicológica de los 18.000 puntos antes de la apertura del mercado estadounidense. UBS Global Wealth Management ahora anticipa que el PIB de EE. UU. crecerá por debajo del 1 % en 2025, con la posibilidad de una recesión interanual, en la que el producto interno bruto podría contraerse hasta un 1 % del punto más alto al más bajo del año. US100 (D1)  Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

