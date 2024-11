Ventas minoristas en México agravan la presión sobre el peso mexicano

En la primera parte de la sesión de hoy, el peso mexicano (MXN) amplía sus caídas frente al dólar, registrando una variación intradía de -0.4%. El tipo de cambio oscila entre un máximo de 20.39 y un mínimo de 20.25 pesos por dólar, reflejando un entorno dominado por factores internos y externos que están presionando la moneda. Ventas minoristas y política monetaria de Banxico Los datos de ventas minoristas de septiembre en México publicados esta mañana mostraron un crecimiento mensual de 0.1%, en línea con las expectativas, pero un retroceso interanual del -1.5%, peor al consenso de -1.2%. Estos resultados refuerzan los comentarios recientes de Victoria Rodríguez Ceja, presidenta del Banco de México (Banxico), quien señaló que el banco central podría continuar reduciendo su tasa de interés de referencia, apoyándose en los avances en la contención de la inflación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este cambio hacia una política monetaria más laxa tiende a debilitar al peso mexicano, ya que tasas de interés más bajas suelen desalentar los flujos de capital extranjero hacia el país. Reformas legislativas y riesgo político El peso también se ve presionado por la reciente aprobación en el Congreso de México de una reforma que elimina o sustituye a cinco organismos reguladores independientes. Una de las instituciones más destacadas afectadas es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que garantizaba derechos clave para la transparencia y la protección de datos personales. La decisión, ampliamente criticada por organizaciones como Human Rights Watch, podría aumentar la percepción de riesgo institucional en México. Además, esta medida podría tensar las relaciones con Estados Unidos, especialmente ante la posibilidad de nuevas políticas comerciales proteccionistas bajo un posible mandato de Donald Trump, lo que añade incertidumbre para los inversionistas. Factores geopolíticos globales En el plano internacional, el aumento de tensiones geopolíticas tras la decisión de Rusia de reducir los límites para el uso de armas nucleares genera aversión al riesgo en los mercados financieros. Este entorno global adverso tiende a perjudicar de manera desproporcionada a las monedas emergentes como el peso mexicano, que son más sensibles a los cambios en el apetito por riesgo. Fuente: xStation5. El USDMXN mostra un impulso alcista tras superar la media móvil de 200 períodos y validando una línea de tendencia ascendente. El nivel clave de resistencia se ubica en 20.4707, mientras que el soporte inmediato está en 20.2548. Si el precio rompe la resistencia de 20.4707, podría extenderse hacia 20.5255. Sin embargo, si el precio pierde el soporte en 20.2548, podría caer hacia 20.0889. Atención al RSI, que se mantiene cerca de niveles de sobrecompra, y al ADX indicando moderada fuerza de tendencia.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "