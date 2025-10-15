Ventas minoristas por encima de lo esperado en Europa 📈

La producción industrial en Europa se reduce en un 1,2%
La producción industrial en Europa se reduce en un 1,2%
Informe de producción industrial (ajuste intermensual sobre agosto)
Publicado: -1,2% (Previsto: -1,6%. Anterior: 0,5%).
Informe de ventas minoristas (ajuste intermensual sobre agosto)
Publicado: 1,1% (Previsto: -0,2%. Anterior: 2%).
Los comentarios de Trump impulsan a Wall Street 📈 mientras los metales preciosos registran caídas.
Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽
Error técnico en tarifas eléctricas reduce expectativas de inflación en Chile y agita el debate económico
