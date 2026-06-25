¿Vuelven las meme stocks? Wendy’s salta 26% por Reddit y luego corrige

Una publicación en WallStreetBets, en Reddit, que pedía a sus usuarios "salvar a Wendy's antes de que sea demasiado tarde" bastó para que la cadena de hamburguesas se convirtiera el miércoles en uno de los nombre más comentado del mercado accionario estadounidense.

Wendy's (WEN.US) cerró el día con una ganancia de 26%, su mayor avance diario en cinco años, sin ningún anuncio corporativo relevante detrás del movimiento. Al día siguiente, la acción abrió con otro impulso antes de revertir y caer cerca de 8%, siguiendo el patrón que los episodios de este tipo suelen dejar: un primer día de euforia y un segundo día de realización.

Los ingredientes del movimiento y el rol del interés corto

Wendy's no fue elegida al azar por la comunidad de Reddit, la acción tenía varios atributos que históricamente han atraído a los inversores minoristas organizados en foros. El precio de la acción había caído más de 70% desde los máximos de 2021, lo que la dejaba en territorio de nombre golpeado con alta visibilidad de marca.

El interés corto, es decir, la proporción de acciones disponibles que operadores habían tomado prestadas para apostar en su contra, ascendía al 25% del float según datos de S3 Partners, un nivel suficientemente alto como para que una ola de compras coordinadas obligue a esos vendedores en corto a cerrar posiciones comprando a su vez, lo que amplifica el movimiento al alza en lo que se conoce como short squeeze.

La acción tuvo un flujos netos de compra siete veces por encima de los niveles recientes. Un usuario de Reddit publicó una posición de aproximadamente US$350.000 en la acción bajo el titular "$WEN to the moon – 350K YOLO", generando cientos de comentarios. Los vendedores en corto, nerviosos ante la presión de compra, ofrecieron el combustible que la comunidad necesitaba.

El único elemento corporativo en la jornada fue el anuncio del martes sobre el nombramiento de Steven Cirulis, exejecutivo de Potbelly, como nuevo director financiero y de estrategia, reemplazando a Ken Cook. El movimiento fue leído por los analistas como un cambio menor de gestión dentro de un proceso de reestructuración más amplio que incluye el cierre de locales y ajustes en la guía de ventas, la mayoría de los analistas de Wall Street mantiene la acción en hold y cerca de un cuarto recomienda vender.

El segundo día: el impulso no aguanta

El jueves replicó el guion habitual de los episodios meme, en que la acción abrió con un impulso adicional de hasta 21% en el premercado, alimentado por la cobertura mediática del día anterior y por nuevos usuarios que intentaban sumarse al movimiento, antes de revertir y cerrar con una caída de cerca de 8%. Es prematuro concluir que se está inaugurando un nuevo ciclo meme, hay interés corto elevado, nombre de consumo masivo con historia, narrativa simple y coordinación en redes sociales.

En 2025, Krispy Kreme, Kohl's y Opendoor Technologies experimentaron episodios similares, con alzas de doble dígito concentradas en uno o dos días antes de que el precio cediera buena parte del movimiento. En todos esos casos, la acción siguió operando por encima de los niveles previos al episodio durante semanas, pero sin confirmar una tendencia de largo plazo. Para Wendy's, el interrogante es si el movimiento generó suficiente atención como para que nuevos inversores minoristas mantengan posiciones con horizonte más largo, o si los flujos del jueves ya estaban dominados por los mismos participantes del miércoles realizando ganancias.

Fuente: xStation5.