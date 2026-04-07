Wall Street cae ante aumento de tensiones en Medio Oriente; Casey’s ingresará al S&P 500

Los mercados de renta variable en EE.UU. están bajo clara presión a medida que se acerca el plazo clave del ultimátum de Donald Trump a Irán (02:00 CET, 8 de abril), mientras se desvanecen las expectativas de un acuerdo tras el anuncio de Irán de que ha cortado todos los canales indirectos de comunicación con EE.UU. en respuesta a las amenazas de Trump. La escalada de tensiones geopolíticas está presionando a las acciones mientras impulsa al alza los precios del petróleo, aumentando la incertidumbre sobre la dirección futura de la política estadounidense. La retórica de la Casa Blanca eleva el riesgo de un escenario agresivo, aunque los mercados aún contemplan cierto margen para una desescalada limitada.

Trump ha fijado un plazo a las 20:00 ET para alcanzar un acuerdo con Irán sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que la falta de acuerdo podría derivar en la destrucción de la infraestructura iraní.

Comentarios recientes del presidente sugieren bajas probabilidades de un avance, aunque aún existe una ventana estrecha para un resultado alternativo.

Reportes de medios indican que EE.UU. ha llevado a cabo ataques en la isla Kharg en Irán, intensificando aún más las tensiones.

Los mercados de materias primas reaccionan con fuerza: el WTI cotiza por encima de $116 (+3%+), mientras que el Brent se mantiene firmemente sobre los $110, reflejando una creciente prima de riesgo geopolítico.

Analistas señalan que, aunque un acuerdo completo parece poco probable, un escenario extremo con ataques masivos a infraestructura civil podría aún evitarse.

UBS ha recortado su objetivo para el S&P 500 a finales de 2026 a 7.500 puntos, citando mayor incertidumbre vinculada al conflicto y a los precios de la energía. El banco recomienda una postura más cauta, especialmente en mercados sensibles a shocks energéticos como Europa e India.

Los datos macroeconómicos decepcionaron, con los pedidos de bienes durables cayendo 1,4% mensual, por debajo de lo esperado, lo que añade presión al sentimiento de mercado.

Al mismo tiempo, los datos de empleo ADP mostraron un aumento de 27 mil empleos (frente a 10 mil previamente), lo que sugiere que el mercado laboral no está sobrecalentado, pero tampoco es una fuente clara de debilidad, reforzando potencialmente los riesgos inflacionarios.

A pesar del entorno de aversión al riesgo, algunos nombres como Broadcom continúan mostrando desempeño relativo positivo, respaldados por su exposición a inteligencia artificial y nuevos contratos.

Gráfico US100 (marco temporal D1)



Fuente: xStation

Noticias corporativas

Universal Music Group (UMG) – las acciones suben cerca de 10% después de que Pershing Square propusiera una adquisición por €55.800 millones (USD 64.400 millones), lo que implica una prima de 78% sobre el cierre del 2 de abril. La estructura en efectivo y acciones sugiere una operación impulsada por activismo y una fuerte revalorización por control.

Casey’s General Stores / Hologic – Casey’s, una cadena de tiendas de conveniencia en el Medio Oeste y Suroeste de EE.UU., reemplazará a Hologic en el S&P 500 antes de la apertura del jueves, tras la adquisición de Hologic por parte de Blackstone y TPG. Las acciones de Casey’s subieron moderadamente, mientras que la negociación de Hologic fue suspendida tras la finalización del acuerdo y su salida del mercado público.

Gráfico Casey’s General Stores (marco temporal D1)



Fuente: xStation