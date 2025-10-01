Wall Street cerca de máximos históricos pese al cierre del gobierno

Wall Street rebota tras la sesión asiática en medio del riesgo de cierre en EE. UU.

Los futuros en Wall Street revirtieron por completo las caídas registradas tras la sesión asiática. El S&P 500 gana alrededor de 0,24 % a pocas horas del cierre, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,42 %.

Este repunte llega en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a un posible cierre del gobierno de EE. UU. (shutdown), un débil informe de empleo y la volatilidad en divisas y materias primas.

El riesgo de cierre del gobierno de EE. UU.

Las caídas observadas tras el cierre de ayer y en la sesión asiática se deben principalmente a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre un nuevo proyecto de financiamiento.

Los demócratas presionan por un aumento en los recursos destinados a salud.

Los republicanos buscan extender el gasto fiscal del año pasado hasta noviembre sin modificaciones.

Un shutdown podría llevar a que hasta 750 000 empleados públicos sean puestos en licencia sin goce de sueldo. Además, existen indicios de que Donald Trump podría utilizar este escenario como oportunidad para reducir personal en el Departamento de Justicia y en otras áreas del gobierno.

Impacto en el mercado laboral: ADP y NFP en riesgo

El informe de empleo ADP mostró una pérdida de 32 000 puestos de trabajo en septiembre, el peor registro desde enero de 2021. Las cifras de agosto también fueron revisadas a la baja.

En este contexto, el esperado informe NFP del viernes podría no publicarse debido a la paralización del Departamento de Trabajo.

Los mercados ya anticipan que la tasa de desempleo de EE. UU. podría subir al 4,7 % en octubre, lo que reforzaría las expectativas de recortes de tasas más agresivos por parte de la Reserva Federal.

Divisas y perspectivas de crecimiento

El dólar estadounidense se debilitó ampliamente debido a los riesgos asociados al shutdown, aunque este no afecta directamente la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda.

No obstante, un cierre prolongado podría provocar una rebaja en las proyecciones de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre.

El EUR/USD retrocedió de 1,1770 a 1,1730 al cierre de la sesión.

Fitch Ratings reiteró que el cierre no impacta de forma inmediata la calificación crediticia de EE. UU., que se mantiene en AA+ con perspectiva estable.

Oro, petróleo y manufacturas en EE. UU.

El oro mantiene su trayectoria alcista, superando los 3 900 dólares por onza y acumulando un alza del 16 % en el tercer trimestre, uno de los mejores desempeños trimestrales de su historia.

Por otro lado:

El ISM Manufacturero de EE. UU. cayó a 49,1 puntos , en línea con lo esperado, con subíndices mixtos en empleo, precios y nuevos pedidos.

Los inventarios de crudo aumentaron en 1,79 millones de barriles, superando las expectativas y en contraste con el informe del API. La EIA confirmó que seguirá publicando datos pese al shutdown.

Europa: PMI e inflación bajo control

En la Eurozona, los datos macroeconómicos muestran estabilidad relativa:

Alemania: PMI en 49,5 (mejor de lo previsto).

Francia: PMI en 48,2 , retrocediendo desde el 50,4 previo.

Inflación IPC de la Eurozona: en línea con expectativas, con una inflación subyacente de 2,3 %, lo que refuerza la estabilidad de la política monetaria del BCE.

En Polonia, el PMI sorprendió con 48,0, señalando cierta estabilización pese a seguir bajo el umbral de 50.

Criptomonedas: Bitcoin y Ethereum al alza

Las criptomonedas reaccionaron con fuerza al debilitamiento del dólar y la incertidumbre económica:

Bitcoin sube casi un 3 % , acercándose al nivel psicológico de 120 000 dólares .

Ethereum avanza cerca de un 4 %, superando los 4 300 dólares.

Temporada de resultados: Nike y Netflix en el foco

La temporada de reportes corporativos arrancó con Nike, que presentó resultados del tercer trimestre:

Ingresos: 11,72 mil millones de dólares (+1 % interanual).

Beneficios: 727 millones de dólares (−31 % interanual), afectados por problemas en China y aranceles.

En contraste, las acciones de Netflix retrocedieron un 2 %, tras caer hasta un 5 % en pre-mercado, luego de que Elon Musk instara a cancelar suscripciones en favor de la salud mental.

Conclusión

Los mercados financieros se encuentran en un momento decisivo, donde el riesgo de cierre del gobierno de EE. UU., los débiles datos laborales y la fortaleza de activos refugio como el oro y el Bitcoin marcan la agenda.

En este escenario, la atención de los inversionistas estará puesta en las decisiones de la Reserva Federal y en la duración del shutdown, factores que podrían redefinir las perspectivas económicas del cuarto trimestre.