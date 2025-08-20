Wall Street en suspenso a la espera de anuncios del FOMC

Los mercados bursátiles estadounidenses abrieron ligeramente a la baja el miércoles, con los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 retrocediendo hacia territorio negativo. Los inversores parecen actuar con cautela a la espera de una serie de anuncios económicos clave que podrían marcar la dirección a corto plazo de los mercados. Uno de los primeros puntos de atención será el informe semanal de inventarios de crudo, que podría ofrecer una visión del estado del sector energético y de las tendencias más amplias en el mercado de materias primas.

No obstante, el foco principal del día será la publicación de las minutas de la reunión del FOMC, prevista para esta tarde. Este documento podría aportar pistas relevantes sobre la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal e influir de manera significativa en la percepción de los inversores tanto en el mercado de renta variable como en el de renta fija.

De cara a los próximos días, los mercados también se preparan para la publicación de los datos PMI del jueves, que ofrecerán una actualización de la actividad en los sectores manufacturero y de servicios de Estados Unidos. Estas cifras son observadas de cerca como indicadores del pulso económico y pueden desempeñar un papel clave en la formación de expectativas sobre el crecimiento futuro.

Nasdaq 100 (intervalo H1)

Los futuros del Nasdaq 100 cotizan ligeramente a la baja antes de la apertura de la sesión estadounidense. Tras una fuerte caída en las últimas sesiones, el índice ha entrado en una fase de consolidación cerca de los 23.400 puntos, lo que indica una pausa temporal en la presión vendedora. En el gráfico horario, la acción del precio se mantiene lateral, con cotizaciones en torno a las medias móviles exponenciales de corto plazo, lo que evidencia la falta de una dirección clara en este momento. Los operadores parecen estar a la espera de próximos anuncios macroeconómicos, que probablemente actúen como el siguiente catalizador. La reacción del mercado a estos datos será clave para determinar si esta consolidación deriva en nuevas caídas o sienta las bases para un repunte potencial.

