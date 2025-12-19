Leer más
15:53 · 19 de diciembre de 2025

Resumen diario: Wall Street sube con ánimo navideño

US500
Índices
-
-
US100
Índices
-
-
USD/JPY
Forex
-
-
SILVER
Mat Primas
-
-
BITCOIN
CryptoCFD
-
-
ETHEREUM
CryptoCFD
-
-
Oracle
Acciones
ORCL.US, Oracle Corp
-
-

  • El ánimo navideño domina claramente a Wall Street hoy. El Nasdaq 100 registra un alza superior al 1%, el S&P 500 avanza cerca de 0,8% y el Dow Jones sube alrededor de 0,6%. La sesión de hoy confirma un optimismo gradual entre los inversionistas.

  • Los índices europeos también cerraron mayoritariamente al alza. El FTSE 100 del Reino Unido subió 0,6%, el DAX de Alemania avanzó 0,4% y el IBEX 35 de España registró un alza de 0,2%. El CAC 40 de Francia fue el de peor desempeño, con un incremento apenas marginal.

  • Sin duda, el principal hito del día fue la decisión del Banco de Japón de elevar la tasa de interés a 0,75%, el nivel más alto en tres décadas. Este movimiento marca un cierre simbólico de la era de tasas ultra bajas, aunque las tasas reales siguen siendo negativas.

  • En el mercado cambiario, los movimientos más relevantes se observaron en el par USD/JPY, que registró un fuerte avance tras la decisión del Banco de Japón.

  • Las ventas minoristas del Reino Unido en noviembre resultaron más débiles de lo esperado. Las ventas totales registraron una caída mensual de 0,1% y las ventas subyacentes también se ubicaron por debajo de las proyecciones. El crecimiento interanual igualmente decepcionó, reflejando un consumo moderado en la economía británica.

  • Las ventas minoristas de Canadá en octubre también sorprendieron negativamente. Las ventas totales mostraron una caída cercana a 0,2% mensual, mientras que las ventas subyacentes —que excluyen estaciones de servicio y autos— retrocedieron alrededor de 0,5%. Estas cifras apuntan a un debilitamiento de la demanda del consumidor y representan una señal negativa para la economía canadiense.

  • El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre se ubicó en 52,9 puntos, por debajo del pronóstico de 53,3. Las expectativas de inflación subieron a 4,2%, lo que sugiere una actitud moderada entre los consumidores estadounidenses.

  • En el mercado de metales preciosos, la plata lidera las alzas del día, con un avance cercano a 2,6% hasta alrededor de 67 dólares por onza. El platino sube cerca de 3,1% hasta poco menos de 1.980 dólares, el paladio avanza alrededor de 1,5% hasta los 1.710 dólares, mientras que el oro suma poco menos de 0,5%, cotizando en torno a 4.350 dólares por onza.

  • En el mercado de criptomonedas, Bitcoin sube más de 1,7%, manteniéndose por encima de los 87.000 dólares, mientras que Ethereum avanza cerca de 5%, moviéndose en torno a los 3.000 dólares.

  • TikTok está formando una empresa conjunta en Estados Unidos, en la que Oracle y los fondos Silver Lake y MGX adquirirán el 50% de la propiedad, mientras que ByteDance mantendrá una participación del 20%. La nueva entidad, con mayoría estadounidense en su directorio, tendrá el control de los datos, la moderación de contenidos y los algoritmos en Estados Unidos.

_______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

22 de diciembre de 2025, 17:34

Alphabet compra Intersect Power por US$4.750 millones para IA
22 de diciembre de 2025, 16:11

Cierre de Dólar en Chile hoy 22 de diciembre: baja volatilidad, menor liquidez y foco en cobre y dólar global
22 de diciembre de 2025, 16:10

Resumen diario: dólar cae y petróleo sube por tensión EE. UU.–Venezuela (22.12.2025)
22 de diciembre de 2025, 15:54

El desplome del cacao en 2025: resaca del shock, alivio parcial y rebotes técnicos

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo