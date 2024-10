Wall Street retrocede tras máximos históricos

📉 Nasdaq cae más de 1% por debilidad del sector semiconductores. Las acciones están sufriendo una caída luego de un repunte que las llevó a niveles récord. Los inversores tomaron un respiro y revisaron los recientes informes de ganancias corporativas, que reflejan un escenario mixto. US30 : cayó 177 puntos, equivalente a un 0,4%.

: cayó 177 puntos, equivalente a un 0,4%. US500 : cayó un 0,5%.

: cayó un 0,5%. US100: retrocedió un 1%. Entre los sectores más afectados, Nvidia y Broadcom vieron disminuir sus valores tras una jornada volátil, influenciada por las declaraciones del fabricante holandés de equipos semiconductores ASML, que provocó caídas en el sector de chips. Por su parte, UnitedHealth sufrió una caída del 7% tras ajustar a la baja sus perspectivas de ganancias anuales. En contraste, Bank of America subió un 2%, superando las expectativas de los analistas gracias a sus sólidos resultados trimestrales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados trimestrales y su impacto en el mercado Hasta la fecha, aproximadamente 40 empresas del S&P 500 han presentado sus resultados correspondientes al tercer trimestre, de las cuales el 80% ha superado las expectativas de los analistas, según FactSet. A pesar de la caída del martes, los tres principales índices se mantienen en terreno positivo en lo que va de octubre, lo que sugiere un desempeño resiliente en un contexto históricamente volátil. Perspectivas a futuro y advertencias de expertos El mercado ha disfrutado de un impulso reciente, con el S&P 500 y el Dow Jones alcanzando máximos históricos. El Dow, por ejemplo, superó la barrera de los 43.000 puntos por primera vez tras sumar más de 200 puntos en la jornada anterior. Sin embargo, los analistas advierten sobre los riesgos latentes. Terry Sandven, estratega jefe de acciones de US Bank Wealth Management, señaló que, aunque el mercado se ha mantenido fuerte, es posible que se enfrente a una corrección a corto plazo. "Es difícil mejorar la situación actual. Este mercado se ha convertido rápidamente en uno donde se compra a precios altos y se vende a precios altos", comentó Sandven, quien además anticipa que el índice de referencia podría cerrar el año en torno a los 6.000 puntos, un incremento modesto del 2%. A pesar de su optimismo cauteloso, Sandven subrayó que hay un "muro de preocupación" sobre el mercado debido a las altas valoraciones, las tensiones geopolíticas, y los factores electorales en Estados Unidos. "Si bien las perspectivas a corto plazo son positivas, la volatilidad será probablemente una constante hasta finales de año." Claves para los inversores: Sector tecnológico : sigue bajo presión debido a las incertidumbres globales, especialmente en los semiconductores.

: sigue bajo presión debido a las incertidumbres globales, especialmente en los semiconductores. Sector financiero : algunos bancos, como Bank of America , han mostrado fortaleza en sus resultados.

: algunos bancos, como , han mostrado fortaleza en sus resultados. Cautela en salud : las advertencias de UnitedHealth generan inquietud en este sector.

: las advertencias de generan inquietud en este sector. Perspectiva a corto plazo: aunque la volatilidad es inminente, los resultados corporativos robustos podrían brindar soporte a las acciones hasta finales de 2024. US100 M15 Fuente: xStation 5



El US100 se encuentra actualmente en 20,374 tras un rechazo significativo en la zona de resistencia en 20,649, que provocó una caída brusca. La línea de soporte clave está en 20,261, con una zona de interés entre 20,306 y 20,261, lo que podría actuar como soporte inmediato. El oscilador estocástico muestra señales de sobreventa, lo que sugiere una posible corrección alcista. Escenario alcista : Si el precio logra mantenerse sobre el soporte de 20,261 y rompe al alza el nivel de 20,480, podría retomar la tendencia hacia 20,649.

: Si el precio logra mantenerse sobre el soporte de 20,261 y rompe al alza el nivel de 20,480, podría retomar la tendencia hacia 20,649. Escenario bajista: Si el soporte en 20,261 se rompe, el próximo objetivo a la baja estaría en torno a 20,175.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "