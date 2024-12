Wall Street se mantiene a flote una semana antes de la decisión de Fed. Las decepcionantes perspectivas de ventas de Adobe

Wall Street opera a la baja el jueves

Adobe se desploma tras decepcionantes perspectivas de ventas Los índices estadounidenses entraron en territorio negativo después de una apertura altamente divergente. El Nasdaq retrocede un 0,2%, lastrado principalmente por Nvidia (NVDA.US: -1,5%) y Adobe (-12,8%). El S&P500 cae un 0,2%, el Dow Jones permanece plano (-0,08%) y el Russell 2000 retrocede un 0,75% a pesar de la apertura positiva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos de inflación mayorista en EE. UU. llegaron más altos de lo esperado en todos los ámbitos, generando algunas dudas sobre la decisión de recorte de tasas de la Fed la próxima semana. En noviembre, el IPP aumentó un 3% interanual (proyección: 2,6%; previamente: 2,4%), mientras que el IPP subyacente subió aún más, alcanzando un 3,4% (proyección: 3,2%; previamente: 3,1%). La persistencia de la inflación tanto para los consumidores como para los productores sigue siendo un obstáculo para volver a la tasa neutral, aunque los analistas sugieren que la lectura del IPP no debería alterar el comportamiento a corto plazo de la Fed. Los mercados monetarios actualmente apuestan por un recorte de tasas de 25 puntos básicos la próxima semana con una probabilidad del 96%. Volatilidad actualmente observada en el mercado de valores de EE. UU. Fuente: xStation5 US100 (D1) El índice Nasdaq 100, representado por el contrato US100, está operando un 0,3% más bajo hoy en comparación con el cierre de ayer. Las pérdidas son modestas en el contexto de la tendencia alcista continua del índice tecnológico estadounidense. El nivel clave de soporte que probarán los bajistas es la región del pico más reciente, alrededor de 21.250. Sin embargo, dada la recuperación desde una apertura aún más baja, parece poco probable que el impulso alcista de fin de año realmente se detenga en el futuro cercano. Tanto el MACD como el RSI permanecen alcistas, con el primero manteniéndose en territorio positivo por encima de su señal y el segundo operando en el límite de la zona de sobrecompra. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Adobe’s (ADBE.US) : Las acciones caen un 12,8% tras unas perspectivas de ventas anuales decepcionantes. Se espera que los ingresos proyectados sean de aproximadamente $23.4 mil millones, $0.4 mil millones por debajo de las estimaciones iniciales de los analistas. Las ganancias por acción (EPS), por otro lado, se estiman entre $20.20 y $20.50, en comparación con los $20.52 esperados. Aunque la perspectiva sigue siendo conservadora, los inversionistas están preocupados por la competencia que enfrenta la compañía de software creativo por parte de startups impulsadas por inteligencia artificial.

Candel Therapeutics : Sube un 24% tras reportar el éxito de su tratamiento contra el cáncer de próstata en un ensayo de Fase 3. Los pacientes que se sometieron a la inmunoterapia viral de Candel (CAN-2409), combinada con un segundo fármaco y radioterapia, mostraron una supervivencia libre de enfermedad significativamente mayor en comparación con el grupo de control.

Keros Therapeutics : Las acciones han sido prácticamente liquidadas hoy (-76.7%) después de que la biotecnológica detuviera la dosificación de su medicamento para el trastorno pulmonar en algunos pacientes debido a preocupaciones por los efectos secundarios. No obstante, el ensayo continuará, ya que ha alcanzado su objetivo de inscripción de pacientes, con la publicación de datos programada para el segundo trimestre de 2025.

Uber (UBER.US): Sube un 2.85% después de que TD Cowen compartiera una perspectiva de crecimiento positiva y una dirección general optimista para la empresa tras su reunión con el director financiero (CFO) de la compañía. Otras noticias de las empresas más negociadas del S&P500. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

