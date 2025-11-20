Walmart mejora previsiones anuales mientras anticipa un aumento de costos operativos

La empresa avanza en digitalización, incorpora IA en sus operaciones y se prepara para una transición en la dirección ejecutiva.

Pese al buen rendimiento, la compañía advierte un aumento de costos en los próximos meses, aunque mantiene estabilidad en la demanda de múltiples categorías.

Walmart elevó sus previsiones de ventas y beneficios para todo el año, impulsada por un sólido desempeño del comercio electrónico y la captación de consumidores sensibles al precio.

Walmart Inc. anunció un incremento en sus previsiones de ventas y beneficios para el año fiscal, una muestra de la fortaleza con la que el mayor minorista del mundo sigue atrayendo a compradores sensibles al precio, incluso en un contexto de presiones de costos al alza. Según la empresa, su capacidad para absorber parte de estos costos y mantener precios competitivos ha sido clave para sostener el impulso comercial.

La compañía ahora estima que sus ventas netas crecerán entre 4,8% y 5,1%, impulsadas especialmente por el dinamismo del comercio electrónico y por un catálogo cada vez más amplio, que incluso incorpora artículos de lujo, como bolsos Chanel de segunda mano.

El director financiero John David Rainey destacó que el negocio se mantuvo estable durante el trimestre, con mejoras en categorías como ropa, productos para el hogar y otros bienes no alimentarios. Además, aseguró que la temporada navideña ha comenzado de manera sólida.

Proyecciones al alza en medio de un mercado desafiante

Walmart ha elevado por segunda vez en el año sus previsiones, superando su estimación anterior publicada en agosto. Estos resultados podrían aliviar las preocupaciones sobre una posible contracción del gasto del consumidor ante un mercado laboral más débil, despidos corporativos y presiones inflacionarias.

Mientras algunas grandes cadenas estadounidenses advierten conductas más cautelosas entre los compradores, Walmart parece beneficiarse de su posicionamiento de precios bajos, su capacidad logística y sus crecientes servicios digitales. El próximo año, la empresa iniciará una nueva etapa con un nuevo CEO, lo que aumenta el interés en su estrategia para mantener su liderazgo global.

Rainey subrayó: “Estamos muy atentos a la situación del consumidor, pero en general tenemos buenas sensaciones sobre nuestro negocio”. Sin embargo, anticipó que la compañía aún enfrenta presiones de costos que podrían intensificarse en los próximos meses.

Comercio electrónico y digitalización: motores del crecimiento

El comercio electrónico fue uno de los pilares del trimestre. Walmart continúa expandiendo su red de reparto, reduciendo los costos de envío y fortaleciendo su plataforma de venta para terceros. Según la empresa, los clientes de todos los niveles de ingresos están dispuestos a pagar más por entregas rápidas y eficientes.

En línea con esta estrategia, Walmart anunció que trasladará la cotización de sus acciones al Nasdaq, movimiento que subraya su enfoque en innovación y tecnología. Las acciones subieron un 3,7% tras el anuncio, acumulando un avance del 11% en lo que va del año.

La compañía también confirmó la incorporación de inteligencia artificial en múltiples áreas operativas, además de una alianza con OpenAI que permitirá a los clientes realizar compras directamente desde ChatGPT.

Comportamiento del consumidor: resiliencia con matices

El gasto de los consumidores se mantuvo estable. Rainey detalló que, aunque los hogares de menores ingresos muestran una leve moderación, los consumidores de ingresos medios y altos continúan gastando e incluso incrementan compras en ciertas categorías.

Factores externos, como interrupciones en el programa de cupones de alimentos, generaron una caída temporal en ventas, pero estas ya se recuperaron.

Durante el trimestre, se observaron aumentos en ventas de ropa, artículos del hogar y bienes no alimentarios. Además, la temporada navideña avanza con buen ritmo, destacando en Sam’s Club la popularidad de juegos de mahjong.

Inflación contenida y ajustes estratégicos

En Walmart EE. UU., los precios subieron un 1% en el último trimestre, lo que indica un éxito relativo en la gestión de costos derivados de los aranceles. La empresa combina absorción parcial de costos con ajustes selectivos y trabaja estrechamente con proveedores para mantener precios competitivos. Cuando es necesario, recurre a abastecimiento desde otras regiones.

En alimentos, los precios de la carne de res siguen elevados, mientras que los de los huevos muestran señales de descenso. Más de la mitad de las rebajas vigentes corresponden a productos de supermercado.

Transición en la dirección ejecutiva

Este será el último trimestre bajo la dirección del CEO Doug McMillon, quien planea retirarse el próximo año. Será reemplazado por John Furner, líder de las operaciones en Estados Unidos desde 2019. McMillon permanecerá en el consejo hasta junio y actuará como asesor hasta el cierre del próximo ejercicio fiscal.