El DAX 40 sigue despuntando 🚀

- El Dax 40 se desmarca de sus homólogos europeos.
- Las bolsas europeas cotizan con un carácter mixto.
Las bolsas europeas operan mixtas este miércoles, mientras los inversores moderan su exposición al riesgo a la espera de una batería de datos clave del mercado laboral de Estados Unidos. El Euro Stoxx 50 registra una caída de 0,3%, presionado por una fuerte corrección en los sectores financiero y energético de la región.
En contraste, el DAX 40 destaca con un alza de 0,35%, superando a sus pares, apoyado en el buen desempeño de las acciones industriales. El impulso llega luego de que Estados Unidos respaldara por primera vez la propuesta europea de garantías de seguridad en caso de un alto al fuego en Ucrania. A esto se suma que Francia y el Reino Unido manifestaron su disposición a desplegar tropas en territorio ucraniano, lo que ha reactivado el optimismo en el sector defensa.
Las farmacéuticas también avanzan, ya que la cautela dominante en la sesión favorece a los valores defensivos.
En sentido contrario, el AEX neerlandés lidera las caídas en Europa, con un retroceso de 0,7%, arrastrado por fuertes ventas en ASML (-1,4%), Shell (-3,8%), ING (-2,4%) e InPost (-6%). El FTSE 100 del Reino Unido sigue la misma tendencia y cae 0,45%, presionado por el mal desempeño de los sectores energético y financiero, con descensos en Barclays (-1,2%) y BP (-3,75%).
Por su parte, el CAC 40 francés también opera bajo presión, con una baja de 0,35%, afectado por salidas de flujos desde el sector lujo, destacando las caídas de Hermès (-1,7%) y Kering (-4,4%).
El DAX 40 sigue de dulce
Los futuros del índice DAX 40 han tenido un inicio de año sobresaliente. El contrato ha entrado en una fase parabólica explosiva, superando el nivel psicológico de 25.000 puntos para alcanzar los 25.186.
El índice cotiza muy por encima de su media móvil exponencial de 10 días (EMA 10 en 24.743), lo que confirma un momentum alcista dominante tras la ruptura técnica. Sin embargo, el RSI ha escalado hasta 72,9, señalando que el mercado se encuentra técnicamente en zona de sobrecompra.
Si bien la tendencia de fondo sigue siendo claramente alcista, en el corto plazo podría ser necesaria una fase de consolidación o un retroceso hacia el nuevo soporte en 24.780, con el fin de normalizar el exceso de momentum antes de retomar nuevas alzas.
Noticias corporativas:
-
Nordex aseguró nuevos pedidos de aerogeneradores por un total de 414 MW en 15 proyectos en Francia, Bélgica y Portugal. Los contratos incluyen 78 turbinas con acuerdos de servicio a largo plazo, con entregas programadas para 2027. Las operaciones refuerzan la posición de Nordex en Europa francófona y Portugal. La acción opera sin variaciones relevantes.
-
Redcare Pharmacy registra una caída de 6% tras presentar resultados preliminares débiles del cuarto trimestre, afectados por ventas decepcionantes de productos OTC, pese a la temporada de gripe. El revés frenó el reciente rebote del papel. Aunque el crecimiento de recetas electrónicas cumplió los objetivos de 2025, los analistas advierten un panorama mixto, con ingresos al alza pero debilidad bursátil, lo que sugiere potencial de reevaluación en 2026.
-
El CEO de Siemens, Roland Busch, señaló que la compañía está abierta a nuevas adquisiciones en inteligencia artificial, ciencias de la vida y software industrial. Aludiendo a la compra de Dotmatics por 5.100 millones de dólares realizada el año pasado, destacó la importancia de construir una infraestructura sólida de datos para habilitar el desarrollo de fármacos impulsado por IA y apoyar el crecimiento en software para ciencias de la vida y operaciones fabriles. Las acciones de Siemens suben 1,5%.
-
Siemens también anunció una ampliación relevante de su alianza estratégica con Nvidia para integrar IA en toda la cadena de valor industrial, desde diseño y simulación hasta manufactura, operaciones y cadenas de suministro. La combinación de las plataformas de IA de Nvidia con el software y hardware industrial de Siemens busca desarrollar fábricas impulsadas por IA, gemelos digitales autónomos y herramientas de diseño nativas en IA, con la primera planta totalmente potenciada por IA prevista para 2026.
-
Thyssenkrupp se anota una alza de 6%, apoyada en la fortaleza del sector y en reportes sobre una posible venta de su unidad de acero al grupo indio Jindal. Las acciones siderúrgicas repuntaron ante expectativas de mayor proteccionismo en la Unión Europea y gasto en infraestructura. Las negociaciones siguen siendo complejas, con pasivos previsionales aún sin resolver, lo que mantiene viva la especulación.
