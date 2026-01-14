Wells Fargo: El cuarto trimestre fue decepcionante, pero las previsiones para 2026 despiertan la imaginación 💡🏛️

Wells Fargo (WFC.US) informó sus resultados del cuarto trimestre de 2025, los cuales quedaron por debajo de las expectativas del mercado. Los ingresos alcanzaron los USD 21.290 millones, frente a una previsión de USD 21.650 millones, mientras que el beneficio por acción (BPA) se situó en USD 1,62, por debajo de los USD 1,67 esperados. No obstante, el beneficio neto aumentó hasta USD 5.360 millones, desde USD 5.080 millones un año antes, impulsado por un alza de 4% en los ingresos por intereses, que totalizaron USD 12.330 millones, aunque esta cifra quedó por debajo del rango objetivo superior del propio banco (USD 12.400–12.500 millones).

El desempeño se apoyó en la expansión de los segmentos de consumo y comercial, donde la entidad registró un crecimiento sólido. El CEO, Charlie Scharf, destacó que los ahorros operativos están financiando inversiones en infraestructura y desarrollo, reflejadas, entre otros factores, en un incremento de 20% en nuevas tarjetas de crédito y un alza de 19% en préstamos para automóviles. Tras el levantamiento del límite de activos (USD 1,95 billones) en junio, los activos superaron los USD 2 billones por primera vez, habilitando nuevas oportunidades de expansión. Además, el banco cerró siete órdenes regulatorias vinculadas al escándalo de cuentas ficticias, quedando solo una pendiente desde 2018. Las acciones de Wells Fargo, luego de acumular una subida de 32,7% en 2025, registraron una caída cercana al 2% antes de la apertura.

Resultados clave del 4T frente a expectativas:

Ingresos: USD 21.290 millones (por debajo de los USD 21.650 millones previstos).

Beneficio neto: USD 5.360 millones ( +5,5% interanual ); excluyendo extraordinarios: USD 5.800 millones y BPA USD 1,76 .

Ingreso neto por intereses (NII): USD 12.330 millones (inferior a los USD 12.460 millones esperados, pero cercano a los objetivos del banco).

Provisiones por pérdidas crediticias: USD 1.040 millones (desde USD 1.100 millones interanual).

ROE: 12,3%.

Depósitos: USD 1,38 billones (por encima de los USD 1,36 billones previstos).

Costes de reestructuración: USD 612 millones (USD 0,14 por acción) asociados a reducción de plantilla.

Proyecciones para 2026:

Ingreso neto por intereses (NII): en torno a USD 50.000 millones , lo que implicaría un alza cercana al 5% interanual desde los USD 47.500 millones de 2025 (el consenso del mercado apunta a USD 50.200 millones ). Excluyendo el segmento de Mercados, el NII se situaría alrededor de USD 48.000 millones , frente a USD 46.700 millones en 2025.

Gasto total: aproximadamente USD 55.700 millones , con una evolución estable o un incremento marginal de entre 1% y 2% interanual respecto a 2025, apoyado en ahorros de costes y el uso de inteligencia artificial .

NII en Mercados (división que abarca trading en acciones, bonos, divisas y materias primas): en torno a USD 2.000 millones, impulsado por menores costes de financiación y el crecimiento del balance, frente a apenas USD 700 millones en 2025.

Wells Fargo entra en 2026 en una posición sólida, con foco en la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia. Proyecciones de ingresos por intereses de Wells Fargo arriba. Fuente: Wells Fargo

Resumen:

Wells Fargo presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2025, que decepcionaron al mercado, ya que tanto los ingresos como el beneficio por acción (BPA) se ubicaron por debajo de lo esperado, pese a un crecimiento interanual del beneficio neto apoyado en mayores ingresos por intereses.

El banco destacó la expansión del crédito al consumo y comercial, superando el umbral de USD 2 billones en activos tras el levantamiento del límite regulatorio, y avanzando en el cierre de la mayoría de las órdenes vinculadas al escándalo de cuentas ficticias. Los depósitos superaron las expectativas del mercado y las provisiones por pérdidas crediticias disminuyeron.

De cara a 2026, la dirección espera una estabilización de los gastos y un crecimiento de los ingresos por intereses, con especial impulso desde el segmento de Mercados, apoyado en el trading de acciones y materias primas, así como en una mayor eficiencia operativa derivada del uso de inteligencia artificial.

WFC.US (D1)

Aunque las acciones de Wells Fargo pierden terreno hoy antes de la apertura de Wall Street, en el largo plazo mantienen una tendencia alcista definida por las medias móviles exponenciales. Merece especial atención la EMA de 100 días (curva púrpura), que durante 2025 actuó de forma recurrente como soporte clave para el precio de las acciones del banco.

Fuente: xStation

____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí