Leer más

Análisis de mercado

Kering vende su división de cosméticos a L’Oréal por €4.000 millones y reestructura su futuro financiero

20 de octubre de 2025

El grupo francés de bienes de lujo Kering (KER.FR), propietario de Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga y Alexander McQueen, ha realizado uno de sus movimientos estratégicos más importantes en los últimos años. La compañía ha acordado vender toda su división...

Leer más

El Nikkei 225 en máximos históricos

20 de octubre de 2025

El Nikkei 225 se dispara un 3,5% en la sesión, superando los 49.200 puntos y estableciendo otro récord histórico, tras alcanzar varios máximos este mismo mes. Esta subida responde al hecho de haber superado el estancamiento político en Japón. El índice...

Leer más

La fiebre de la IA: ¿burbuja o continuará su ascenso?

17 de octubre de 2025

De promesa a protagonista del mercado La inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa a convertirse en la fuerza impulsora de una nueva era bursátil. El S&P 500 inició su actual racha alcista el 12 de octubre de 2022, poco antes del lanzamiento de ChatGPT. Desde entonces,...

Leer más

21 de noviembre de 2018
20 de noviembre de 2018
19 de noviembre de 2018
16 de noviembre de 2018

Calendario económico

Sentimiento de mercado

Vea qué porcentaje de traders tiene posiciones de compra (alcistas) ) o de venta (bajistas) en XTB

Mayores movimientos

Variación diaria de instrumentos financieros cotizados en XTB

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo