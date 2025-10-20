Calendario económico: Datos importantes de EEUU
Resumen: Las órdenes de bienes duraderos en la agenda a primera hora de la tarde Las ventas de viviendas exstentes ofrecerán datos...
El grupo francés de bienes de lujo Kering (KER.FR), propietario de Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga y Alexander McQueen, ha realizado uno de sus movimientos estratégicos más importantes en los últimos años. La compañía ha acordado vender toda su división...
El Nikkei 225 se dispara un 3,5% en la sesión, superando los 49.200 puntos y estableciendo otro récord histórico, tras alcanzar varios máximos este mismo mes. Esta subida responde al hecho de haber superado el estancamiento político en Japón. El índice...
De promesa a protagonista del mercado La inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa a convertirse en la fuerza impulsora de una nueva era bursátil. El S&P 500 inició su actual racha alcista el 12 de octubre de 2022, poco antes del lanzamiento de ChatGPT. Desde entonces,...
Resumen El euro repliega ante un aumento de la prima de riesgo. El cruce EURNZD se negocia alrededor de su soporte crucial. Riesgo...
El precio del Bitcoin se desploma... ¿Cuál es la causa? 2019 se avecina desesperanzador para los inversores de criptomonedas....
Apertura: SP 500 : -1.7% Dow Jones: -2% Nasdaq: -2% Resumen: US100 liderando las caídas y cae por debajo...
El Bitcoin acumula pérdidas del 30%, el Ethereum del 40% y el BitcoinCash dos terceras partes de su máximo más reciente. Tras...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
ENCE La empresa española dedicada a la producción de energías renovables y celulosa acapara la atención en estos...
Resumen: Esta tarde se publicarán nuevos datos del mercado inmobiliario estadounidense. Las reservas semanales de petróleo crudo...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan el día muy por debajo del cierre del lunes El DAX (DE30) rompe por...
Resumen: DAX (DE30) retrocede por debajo de su 200WMA El Índice alemán defiende el retroceso de Fibonacci del...
Siemens Gamesa Siemens Gamesa presenta resultados el día de hoy, los inversores estiman unos ingresos de 2.740 millones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El primer multiactivo cotizado en criptomonedas ya está disponible en el SIX (Bolsa de Valores de Suiza) LAs...
Resumen: Las acciones en Europa abren con ganancias decentes La UE trabaja sobre normas destinadas a limitar la inversión extranjera. El...
Las cifras macroeconómicas fueron secundarias la semana pasada a la política: caos del Brexit, presupuestos italianos, conversaciones de...
Red Eléctrica consigue aumentar notablemente sus subidas en Bolsa tras el pay-out. La Bolsa tanto a nivel nacional como internacional...
Resumen: El Banco de Canadá, el Banco de Reino Unido y la Autoridad Monetaria de Singapur perfilan la idea de un banco central regulador...
Resumen: AUDCAD no pudo romper por encima de la zona de resistencia a largo plazo. Las perspectivas sobre las futuras decisiones de política...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Se...
