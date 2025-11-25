Leer más

Análisis de mercado

Alibaba tras los resultados: ¿pagará su estrategia divergente?

25 de noviembre de 2025

Alibaba, al igual que Amazon, ha sido durante la mayor parte de su existencia un gigante del comercio electrónico. Sin embargo, en los últimos trimestres ambas compañías están siendo cada vez más asociadas por los inversores con IA y Cloud, aunque su actividad...

El Bitcoin cotiza un 30% por debajo de sus máximos anuales

24 de noviembre de 2025

En el momento del pánico bursátil del mes de abril por el "Liberation Day", la caída del precio del Bitcoin desde su máximo hasta su mínimo fue del 30%. La situación actual tiene similitudes, con un Bitcoin que se enfrenta a una fuerte toma de beneficios...

¡Minutas del FED— muchos en contra de un recorte en diciembre!

19 de noviembre de 2025

Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...

