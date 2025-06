CFDs - Definiciones

Definiciones de los términos más usados cuando hablamos de CFDs, o contratos por diferencias. Términos como Stop Loss, take profit , apalancamiento y mucho más

Precios Bid / Ask - se refiere a una cotización de precio bidireccional que indica el mejor precio potencial al que se puede vender y comprar un valor en un momento dado. El precio de oferta representa el precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar por una acción u otro valor. El precio de venta representa el precio mínimo que un vendedor está dispuesto a aceptar por ese mismo valor. Debe recordarse que al concluir una transacción, compramos a los vendedores, es decir, al precio de oferta, y vendemos a los compradores al precio de oferta.

Apalancamiento - multiplica el poder adquisitivo del capital depositado en el margen, lo que le permite realizar transacciones que excedan el valor del depósito. Por ejemplo, un apalancamiento de 1: 100 significa que el valor de las transacciones puede ser 100 veces mayor, es decir, por ejemplo, un depósito de $ 1 le permite realizar transacciones por valor de $ 100. Sin embargo, el uso del apalancamiento generalmente se considera muy arriesgado y requiere una estricta gestión del riesgo.

Swap - es un acuerdo entre dos partes que especifica las reglas de los pagos mutuos, dependiendo de un parámetro de mercado específico (por ejemplo, tipo de interés, tipo de cambio). El tipo básico de esta operación es un contrato en el que una parte compensa a la otra las consecuencias de cambiar el parámetro acordado. En palabras simples, un swap es dejar una posición abierta para el día siguiente, por la cual el inversionista recibe o paga intereses. Prácticamente todas las transacciones realizadas en FOREX y CFD implican swaps.

Margen - es la garantía que un trader debe depositar con su broker que cubrirá el riesgo que las posiciones abiertas por el inversionista representan para el broker. En un mercado apalancado, esto significa que el inversionista no tiene que tener el monto para cubrir el valor total de la transacción, sino solo el monto requerido por el broker. Los cambios en el valor de una transacción apalancada están cubiertos por los fondos depositados en el margen y cuando estos fondos se agotan, el broker se ve obligado a cerrar la transacción. (Posición que se cierra con el término conocido como stop out)

Posiciones largas y cortas -Tener una posición larga (compra) en un valor significa que los inversores poseen un activo determinado y esperan que el precio suba en el futuro. La posición corta se refiere a la venta de un activo que el trader no tiene en propiedad, pero cree que el precio bajará en el futuro. Si las suposiciones de los inversores son correctas, entonces tendrá derecho a comprar el activo al precio más bajo y obtener una ganancia. Por otro lado, si el precio aumenta, el inversor incurrirá en una pérdida

Calculadora de lotes - es una gran herramienta que puede ayudar en la gestión del riesgo. Ayuda en el cálculo automático de los parámetros de su operación, como el valor del pip, el margen, el valor del diferencial y determina instantáneamente todos los aspectos de su operación, lo que le permite tomar decisiones de inversión más informadas de una forma más rápida.

Take Profit & Stop Loss (incluido Trailing Stop) - Take Profit: una orden para la ejecución automática de ganancias en un nivel previamente indicado. Por regla general, se ejecuta mediante una orden de límite opuesta a nuestra posición. Así que cerramos la posición corta con beneficio (TP) con una orden de límite de compra por debajo del precio y la posición larga con una orden de límite de venta por encima del precio.

Stop loss - un tipo especial de orden de stop pendiente. La orden se adjunta a una posición específica y se cierra cuando el precio sube o baja, alcanzando el nivel de Stop Loss.

- un tipo especial de orden de stop pendiente. La orden se adjunta a una posición específica y se cierra cuando el precio sube o baja, alcanzando el nivel de Stop Loss. Trailing Stop (TS) - es un tipo especial de orden Stop Loss que se ajusta automáticamente a medida que un precio avanza a favor de nuestra orden.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."