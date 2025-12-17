¿Cómo invertir en Inteligencia Artificial?

En la última década del siglo XX, Internet cautivó la imaginación de los inversores, dando inicio a la llamada burbuja puntocom. Casi 20 años después, los inversores vuelven a sentirse fascinados por la tecnología disruptiva de la IA generativa. En este guía aprenderás cómo invertir en acciones de inteligencia artificial y aprovechar la nueva tecnología.

La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Desde las pantallas de Hollywood, los algoritmos avanzados han experimentado una poderosa evolución. Han mejorado la productividad, acelerado el análisis de datos y sorprendido a cientos de millones de personas con sus capacidades de generación de texto e imágenes. ChatGPT fue aclamada en 2022 como la aplicación de más rápido crecimiento en el mundo. Esta revolución continúa, la IA sigue mejorando y las empresas que tienen los medios y la capacidad para utilizarla han ocupado un lugar especial en la mente de los inversores.

Ahora prácticamente todo el mundo puede utilizarla, y las mayores empresas tecnológicas del mundo se han sumado a la carrera para llegar a millones de consumidores con sus productos, tanto privados como corporativos. Como ruedas motrices de un potente mecanismo, las leyes del mercado han determinado las industrias que pueden beneficiarse de la tendencia de la IA. En estas industrias, solo algunas de las empresas mejor gestionadas y que implementan tecnología pueden seguir el ritmo de la tendencia.

Desde la computación en la nube de Microsoft y los semiconductores de Nvidia, que permiten una mayor potencia de cálculo (y una IA más avanzada), hasta las soluciones de red de Arista Networks. Averigüemos qué acciones de IA se beneficiarán del nuevo cambio tecnológico que comenzó en la segunda década del siglo XXI. En el siguiente artículo, descubrirá por qué la IA ha llegado a las bolsas de valores más grandes del mundo. También intentaremos identificar las empresas que pueden beneficiarse de ella.

Invertir en Inteligencia Artificial (IA)

La inteligencia artificial trae consigo un cambio económico y tecnológico fundamental. Por supuesto, para que este cambio se produzca, debe implementarse no a nivel central (el Estado), sino a nivel privado (las empresas). Esto podría suponer una oportunidad de inversión potencial, ya que muchas de estas empresas cotizan en bolsa. Pero, como cualquier otra inversión, también conlleva algunos riesgos, como la evolución disruptiva de la tecnología o una desaceleración económica significativa, que pueden limitar el impulso empresarial de la IA.

Estas empresas están implementando y trabajando en la IA, y obtendrán beneficios directos e indirectos de ella (profundizando sus ventajas competitivas).

Esto no significa, por supuesto, que estas sean las únicas empresas y acciones que merecen interés. Sin embargo, sin duda merece la pena considerar la exposición a la nueva tendencia disruptiva que ha impulsado la carrera alcista de Wall Street desde principios de 2023.

El presidente de la mayor empresa de semiconductores del mundo, Taiwan Semiconductor C.C Wei, indicó que 2024 es solo la "punta del iceberg" de todo el desarrollo de la IA.

El desarrollo de la inteligencia artificial no puede tener lugar sin aumentar la potencia de cálculo. Los semiconductores son los responsables, y las empresas deben comprarlos para mantenerse un paso por delante de la competencia y desarrollar algoritmos eficientes de aprendizaje automático.

¿Por qué invertir en una nueva tecnología como la Inteligencia Artificial (IA)?

La inteligencia artificial significa una mayor productividad, incluso a nivel empresarial. Esto puede mejorar naturalmente sus ingresos y beneficios, incluso en áreas de mercado completamente nuevas.

La IA es una tecnología transformadora y tiene el potencial de crear industrias y nichos de mercado completamente nuevos.

Al aumentar la capacidad de producción y comercial, las empresas pueden, en teoría, impulsar la expansión sin aumentar al mismo tiempo los costes laborales (a costa de una mayor inversión en I+D relacionada con la IA, por supuesto).

Las empresas que desarrollan con éxito la IA y los productos relacionados con ella probablemente obtendrán ventajas estratégicas sobre sus competidores. Históricamente, las empresas tecnológicas han proporcionado a los inversores rendimientos superiores a la media (a cambio de una alta volatilidad y caídas drásticas en los mercados alcistas).

El desarrollo de la inteligencia artificial supone una carrera tanto a nivel tecnológico como empresarial, y la alta competencia histórica ha proporcionado un entorno favorable para el crecimiento.

Por supuesto, al igual que con el auge de Internet entre 1995 y 2000, la inteligencia artificial también beneficiará directamente a un grupo bastante reducido de empresas. Intentaremos centrarnos en esto en los siguientes capítulos.

Históricamente, la volatilidad del Nasdaq, así como la prima de riesgo de inversión del Nasdaq, ha sido la más alta entre otros índices de referencia estadounidenses, incluido el índice DAX alemán. Desde 1990, cuando las nuevas tecnologías informáticas comenzaron a introducirse en el mercado general, la rentabilidad del índice ha sido superior al 7500 %, frente al 1250 % del S&P 500.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP Importante: El caso del auge de la IA es muy diferente de la burbuja puntocom del siglo XX, ya que en esta ocasión el crecimiento se justifica por unos ingresos más elevados y unos márgenes crecientes. Las empresas que impulsan esta tendencia son los verdaderos líderes del mercado, no solo especulativos. Lo que sí es igual es el hecho de que el enorme optimismo de los inversores en torno a una nueva tecnología está impulsando una tendencia alcista no solo en el Nasdaq 100, sino también en los mercados bursátiles mundiales.

Comprender las acciones de Inteligencia Artifical (IA)

Cada empresa difiere no solo en su modelo de negocio, calidad de gestión, nivel de márgenes alcanzados y posición en el sector. También hay muchas otras diferencias sutiles. Esto lleva a la conclusión de que es fundamental comprender cada empresa de forma individual.

Sin embargo, comprender el funcionamiento de las empresas de IA puede ser aún más importante. Muchos actores que declaran que se beneficiarán de la inteligencia artificial pueden, de hecho, quedarse atrás respecto a competidores de rápido crecimiento y perder la carrera.

El dilema perpetuo es que apostar por los ganadores suele significar "pagar de más" por sus acciones. Sin embargo, no parece haber otra salida, ya que la tendencia de la IA lleva tanto tiempo en marcha que el mercado ha tenido tiempo de formarse una opinión más o menos clara sobre sus posibles ganadores (basándose en los fundamentos).

El mercado de valores siempre cotiza el "futuro", y un precio elevado de las acciones de una empresa se asocia con una valoración actual (optimista) de sus perspectivas y rentabilidad. En un entorno de expansión dinámica, las empresas bien gestionadas tienden a sorprender regularmente al mercado con la magnitud de la mejora de su negocio. Un buen ejemplo de ello sería el crecimiento exponencial de las acciones de Nvidia en 2023, impulsado por los ingresos de los centros de datos (ventas de chips de IA), tras un año 2022 débil.

Hasta ahora, los mayores ganadores de la carrera son las grandes empresas tecnológicas. ¿Por qué? Por cinco razones principales:

Enorme acceso a datos, crucial para el desarrollo de su propia IA (Microsoft, Google, Meta Platforms, etc.). Capacidad para contratar y mantener potentes equipos de desarrolladores de software de IA. Importantes recursos económicos que pueden destinarse a investigación y desarrollo. Una sólida base de clientes y consumidores donde la IA puede monetizarse lo más rápidamente posible (contratos con grandes empresas, cientos de millones de usuarios de navegadores o aplicaciones, etc.). Alta calidad del modelo de negocio básico y gestión competitiva del consejo de administración y los directores generales.

Importante: Ha surgido una nueva tendencia en un momento en el que los tipos de interés estadounidenses se encontraban en máximos de 40 años, lo que significa un alto coste de la deuda. Las empresas especulativas como Big Bear AI (y C3.ai (AI.US) no han logrado alcanzar a los gigantes "mainstream". Sin embargo, el mercado rápidamente comenzó a buscar alternativas a las inversiones en BigTech. Esto llevó a los inversores a gravitar hacia los negocios de empresas como Arista Networks y Super Micro Computers.

¿Es demasiado tarde para la IA?

Según la comunidad de científicos e investigadores en inteligencia artificial, el margen para una mayor expansión tecnológica sigue siendo enorme. Sin embargo, las empresas que no lograron mejorar su posición en el nuevo sector durante los dos primeros años probablemente se durmieron en el momento más importante para el crecimiento.

Hasta ahora, las acciones de las Magnificent 7 estadounidenses (las siete mayores empresas tecnológicas de EE. UU.) son las que más han subido. Por supuesto, estas no son las únicas empresas que pueden beneficiarse de la tendencia de la IA. Podemos ver un grupo de empresas de diferentes sectores en los que la IA puede ser un gran catalizador, no solo especulativo, sino también empresarial.

La tendencia traerá un entorno de crecimiento potencialmente favorable para las empresas que implementen eficazmente la IA en servicios y aplicaciones, y para aquellas que proporcionen la infraestructura tecnológica y los antecedentes para toda la tendencia.

Algunos ejemplos destacados son Palantir (PLTR.US), que implementa la IA en amplios sistemas de análisis de datos, Arista Networks (ANET.US), su competidor en redes Cisco Systems (CSCO.US) o Super Micro Computers (SMIC.US), que se ha especializado en la construcción de los denominados racks de servidores para centros de datos. En el futuro, también podríamos ser testigos de cómo la demanda de IA crea industrias completamente nuevas y, potencialmente nuevos ganadores.

Los 6 sectores con mayor exposición a la IA

La inteligencia artificial supone un gran cambio en los modelos de negocio y los productos. No todas las empresas podrán implementarla con la misma rapidez y eficacia. Por supuesto, no para todas las empresas la IA supone un cambio empresarial fundamental de similar magnitud. En el futuro, la inteligencia artificial podría traer cambios a muchos niveles: desde una publicidad más eficaz hasta un conocimiento más profundo de las preferencias de los consumidores.

Las empresas centradas en unos pocos sectores, en los que el desarrollo de la IA puede traducirse directa e indirectamente en mayores ingresos y beneficios, son las que más probabilidades tienen de beneficiarse. Podemos compararlo con la fiebre del oro, en la que los proveedores de equipos (palas y picos) ganaban más que los buscadores de oro. A continuación enumeramos algunas industrias y empresas que pueden merecer la pena seguir.

Chips de IA: Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US) Tecnología de semiconductores: Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research

Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research Centros de datos y redes: Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US)

Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US) Computación en la nube y servicios de IA: Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US)

Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US) Publicidad digital y LLM: Meta Platforms META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)

Meta Platforms META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US) BigData y DevOps: Palantir, DataDog

En los últimos cinco años, la tecnología de IA ha avanzado significativamente. Desde el reconocimiento visual y del habla hasta el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones, las capacidades de la IA han crecido exponencialmente, lo que ha dado lugar a aplicaciones generalizadas en diversos ámbitos. Estos avances tecnológicos han hecho que invertir en acciones de IA sea una empresa especialmente atractiva. Invertir en acciones de IA implica examinar minuciosamente el laberinto del bombo publicitario del mercado para descubrir el valor real.

Invertir en acciones de IA requiere una evaluación cuidadosa del rendimiento financiero de una empresa, la calidad y diversidad de sus productos y servicios de IA, y su posición en el mercado dentro del sector.

requiere una evaluación cuidadosa del rendimiento financiero de una empresa, la calidad y diversidad de sus productos y servicios de IA, y su posición en el mercado dentro del sector. La diversificación de las inversiones en IA es importante, lo que insta a los inversores a repartir sus fondos entre diferentes sectores, tamaños de empresas y áreas geográficas para mitigar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales.

lo que insta a los inversores a repartir sus fondos entre diferentes sectores, tamaños de empresas y áreas geográficas para mitigar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Es fundamental realizar un seguimiento continuo del sector de la IA, lo que incluye estar al tanto de los líderes del mercado y los avances tecnológicos, para tomar decisiones de inversión informadas.

Investigación sobre empresas de IA

Invertir en el sector de la IA no es una decisión que deba tomarse a la ligera. No se trata solo de elegir las empresas con las tecnologías de IA más avanzadas, sino de comprender su rendimiento financiero, evaluar sus productos y servicios de IA y valorar su posición en el mercado. E incluso eso puede no ser suficiente, ya que invertir es una apuesta por el futuro, no por el pasado, ni siquiera por el presente.

Resultados financieros

A la hora de evaluar los resultados financieros de las empresas de IA, hay que tener en cuenta varios indicadores cruciales. Entre ellos se incluyen:

Crecimiento de los ingresos.

Rentabilidad.

Flujo de caja.

Niveles de deuda.

Una evaluación detallada de estos indicadores financieros puede ofrecer información esencial sobre la situación financiera de la empresa de IA y su potencial de crecimiento. Un factor clave que influye significativamente en el flujo de caja de las empresas de IA es su utilización de herramientas de IA. Las empresas que utilizan eficazmente las herramientas de IA pueden optimizar la gestión de su flujo de caja, mejorando así su rendimiento financiero. Otros factores son los cambios en las condiciones de pago, los cambios en el comportamiento de los clientes y las condiciones económicas.

Productos y servicios de IA

Evaluar los productos y servicios de IA de una empresa es otro aspecto fundamental a la hora de investigar inversiones en IA. El rendimiento de las herramientas de marketing de IA, la previsión de la demanda de IA y los datos sobre la demanda del mercado de una empresa pueden proporcionar información importante sobre la capacidad de la empresa para identificar y satisfacer las necesidades de los clientes. El historial de satisfacción de la demanda del mercado es un indicador claro del potencial de éxito de una empresa.

La cartera de productos y servicios de IA de una empresa también puede influir significativamente en el valor de sus acciones. Las empresas con una cartera diversificada de ofertas de IA pueden ofrecer más oportunidades para la diversificación de la cartera.

Posición en el mercado

La posición en el mercado de una empresa de IA es otro factor crucial a tener en cuenta a la hora de invertir en acciones de IA. Entre los factores a considerar se encuentran el posicionamiento actual de la empresa en el mercado, su salud financiera y la solidez de su tecnología. La evaluación de la cuota de mercado dentro del sector de la IA también puede proporcionar información sobre la posición competitiva de una empresa. Mediante el análisis del tamaño del mercado y sus previsiones de crecimiento, los inversores pueden obtener una imagen más clara del potencial de éxito de una empresa en el sector de la IA.

IA y diversificación de inversiones

La diversificación desempeña un papel fundamental en las estrategias de inversión en IA. Al repartir sus inversiones entre diferentes empresas relacionadas con la IA o fondos cotizados (ETF) que abarcan diversos sectores, puede reducir el riesgo y mejorar la rentabilidad potencial. En las secciones siguientes se proponen estrategias para diversificar sus inversiones en IA.

Invertir en distintos sectores

La tecnología de Inteligencia Artificial no se limita a un solo sector. Sus amplias aplicaciones tienen el potencial de revolucionar numerosos sectores del mercado, lo que dará lugar a una revolución de la IA en industrias como:

Sanidad

Comercio electrónico

Finanzas

Fabricación

Transporte

Educación

Al invertir en distintos sectores, los inversores pueden minimizar los riesgos específicos de cada uno de ellos. En la actualidad, la tecnología de IA se utiliza en multitud de sectores, entre los que se incluyen:

Servicios financieros

Seguros

Sanidad

Ciencias de la vida

Comercio minorista

Comercio electrónico

Para seguir siendo competitivos en estos sectores, es fundamental utilizar las herramientas de IA de forma eficaz. Estos sectores los convierten en objetivos potenciales para la diversificación de las inversiones. Por supuesto, todavía es difícil afirmar que las empresas de sectores como los seguros o la sanidad tengan dinero directamente gracias a la IA, pero a largo plazo, aquellas empresas que utilicen la IA más rápido y mejor probablemente obtendrán mejores resultados que las demás.

Equilibrio entre grandes y pequeñas empresas

Diversificar las inversiones entre grandes y pequeñas empresas de IA puede reducir el riesgo, aumentar el potencial de rentabilidad y ofrecer oportunidades para diversificar la cartera. Las grandes empresas consolidadas suelen ser más rentables, mientras que las pequeñas empresas emergentes pueden enfrentarse a retos, pero ofrecen la oportunidad de participar en proyectos innovadores.

Asignar fondos a startups de IA más pequeñas e innovadoras ofrece la oportunidad de participar en proyectos transformadores y revolucionarios en el ámbito de la IA, junto con el potencial de obtener rendimientos sustanciales a través de fondos de capital riesgo.

Considerar las oportunidades globales de la IA

La inversión en IA no se limita a una región geográfica específica. El desarrollo y la adopción de la IA se están produciendo en todo el mundo, lo que ofrece diversas opciones de inversión. Por ejemplo, Estados Unidos y China son los países líderes en el desarrollo de la IA.

Sin embargo, invertir a nivel mundial no está exento de riesgos. Es importante tener en cuenta factores como la falta de transparencia y explicabilidad, la posible pérdida de puestos de trabajo debido a la automatización y los riesgos de manipulación social. Pero con la debida diligencia, las recompensas pueden superar los riesgos.

Evaluación de los riesgos de inversión en IA

Como cualquier inversión, las inversiones en IA conllevan una serie de riesgos específicos. La volatilidad del mercado, por ejemplo, puede provocar fluctuaciones en la confianza de los inversores, impulsadas por las noticias y los avances en el campo de la IA. Esto puede dar lugar a un entorno de mercado muy volátil para las acciones de IA. Además, un entorno muy competitivo significa que la tendencia puede cambiar de forma dinámica. Lo fundamental para los inversores en IA es supervisar los ingresos procedentes directamente de la demanda de inteligencia artificial.

Los inversores también deben ser conscientes de los posibles cambios normativos que podrían afectar a las inversiones en IA. Las medidas destinadas a la resiliencia operativa y al tratamiento de las cuestiones de privacidad relacionadas con la IA son solo algunos ejemplos de posibles cambios normativos que podrían afectar a las inversiones en IA.

Las cuestiones éticas, como la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico y las implicaciones sociales más amplias de la IA, también plantean riesgos potenciales. Estas cuestiones pueden socavar la confianza del público y del mercado, exponiendo así a los inversores a daños reputacionales y al escrutinio normativo de las empresas de IA.

El seguimiento de los principales actores del sector de la IA es un componente esencial de la estrategia de inversión. Entre los actuales líderes del sector en acciones de IA se encuentran:

Nvidia (NVDA.US)

Arista Networks (ANET.US)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US)

Microsoft (MSFT.US)

Estas empresas tecnológicas tienen una trayectoria probada en el aprendizaje automático y están allanando el camino en el desarrollo de la IA.

Seguimiento de los avances en el sector de la Inteligencia Artificial (IA)

Mantenerse al día de los últimos avances en el sector de la inteligencia artificial (IA) también puede ser importante para tomar decisiones de inversión informadas. Los recientes avances tecnológicos en el sector de la IA abarcan:

Análisis de datos más rápido y de mayor calidad.

Generación de lenguaje natural y reconocimiento de voz.

Agentes virtuales y gestión de decisiones.

Formular una estrategia de inversión en IA a largo plazo que se ajuste a sus objetivos financieros es fundamental para invertir con éxito en IA. Las soluciones basadas en IA que analizan las transacciones financieras y recomiendan inversiones fiscalmente eficientes pueden ayudarle a alinear sus objetivos financieros con la estrategia de inversión en IA.

Comprender la tolerancia al riesgo también es esencial a la hora de desarrollar una estrategia de inversión en IA a largo plazo. La alternativa para las inversiones específicas en acciones puede ser el Nasdaq 100, que incluye casi todas las empresas tecnológicas estadounidenses más grandes y de mayor calidad, que pueden beneficiarse de la IA. Las acciones de IA presentan una oportunidad de inversión única, ya que ofrecen la posibilidad de obtener rendimientos sustanciales. Sin embargo, como cualquier inversión, conllevan sus propios riesgos y retos. Mediante una investigación exhaustiva, la diversificación de sus inversiones, el seguimiento de la evolución del sector y la creación de una estrategia de inversión a largo plazo, podrá navegar por el apasionante mundo de la inversión en IA.