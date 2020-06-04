En esta guía explicamos qué es una cuenta de trading, cómo funciona, qué criterios evaluar para elegir el broker más adecuado a tu perfil y cómo abrir una cuenta en XTB paso a paso.

Abrir una cuenta con un broker regulado es hoy un proceso sencillo que puede completarse en minutos desde cualquier dispositivo. Sin embargo, elegir bien el broker y el tipo de cuenta antes de depositar capital es una decisión que tiene implicaciones directas sobre los costos, los instrumentos disponibles y la seguridad de tus fondos.

Una cuenta de trading es el punto de partida para cualquier persona que quiera invertir en los mercados financieros. A través de ella puedes acceder a instrumentos como acciones, ETFs, CFDs sobre divisas, materias primas, índices y criptomonedas — todo desde una plataforma digital, sin necesidad de intermediarios tradicionales.

¿Cómo elegir la mejor cuenta de trading en un broker?

El mercado de acciones puede parecer misterioso y para mucha gente que está empezando a invertir en los mercados financieros, les parece aún un espacio reservado exclusivamente para los hombres de negocios ricos o los brokers vestidos con traje y camisa blanca. Sin embargo en la era actual de progreso tecnológico y amplio acceso a la información, invertir en acciones ahora es algo disponible para casi todo el mundo. El primer paso para empezar a invertir en el mercado de acciones conlleva elegir abrir una cuenta con un broker. En este artículo debatiremos en detalle qué es una cuenta en un broker y cómo funciona, así como a qué debemos prestar atención a la hora de elegirla.

¿Qué es una cuenta de trading y como funciona?

Una cuenta en un broker es una cuenta financiera abierta con una compañía de inversión. Es un tipo de cuenta especial que se utiliza para guardar y operar en valores, y la institución financiera con quien tengas dicha cuenta es el intermediario entre tú (el inversor) y el mercado (la Bolsa).

Además de la posibilidad de invertir en acciones, a menudo las empresas de inversión ofrecen acceso a instrumentos de inversión más complejos y arriesgados tales como los CFDs, futuros o ETFs.

Cómo abrir una cuenta de trading en XTB paso a paso

Hace tan solo unos años para abrir una cuenta se necesitaba una visita a las oficinas de la empresa de inversión, o enviar una solicitud online y firmar una versión en papel del contrato (enviado a través de mensajero).

En la actualidad, el procedimiento de apertura es mucho más sencillo porque algunas empresas de inversión, como XTB, permiten la creación de una cuenta online sin formalidades innecesarias, y el proceso en total, desde el registro hasta recibir los datos de acceso a tu cuenta de trading no lleva más de quince minutos.

Para abrir una cuenta con XTB, tan solo hay que seguir estos tres pasos:

Rellena un formulario online disponible en este enlace. Adjunta escaneados o fotografías de los documentos solicitados, confirmando tu identidad y tu dirección de residencia (por ejemplo escanea tu Cedula de identidad por ambas caras). En unos minutos XTB debería haber verificado tus documentos. Después podrás acceder a la plataforma de inversión, donde encontrarás el panel de cotizaciones y de trading.

Para empezar a invertir, tan solo necesitas realizar un depósito en tu cuenta,ya sea a través de transferencia de tu banco a XTB (donde encontrarás diversas opciones de depósitos gratuitas) o por Paypal y Blue Media.

Tras depositar en tu cuenta, ¡puedes empezar a invertir!

En XTB puedes gestionar tu cuenta de trading online utilizando el Ricón del Cliente, desde donde puedes abrir nuevas cuentas (incluyendo una cuenta demo gratuita), realizar depósitos, retiradas o transferencias gratuitas entre cuentas.

Cómo elegir el mejor broker: 6 criterios clave

Elegir la mejor cuenta puede parecer problemático o complicado al principio, aunque solo sea por las preferencias que tiene cada inversor. Sin embargo podemos hacer que este proceso sea mucho más sencillo verificando varios puntos clave que debe tener una cuenta de trading:

Instrumentos disponibles

Costes

Depósitos y retiradas

Plataforma de trading

Calidad del Servicio

Seguridad

Examinemos estos puntos en más detalle:

Instrumentos disponibles para operar

En XTB tenemos disponibles más de 4000 instrumentos, que además podemos dividir en dos categorías principales:

CFDs sobre divisas, índices, materias primas, criptomonedas, acciones y ETFs de todo el mundo.

Acciones al contado de una docena de los principales y mayores mercados del mundo, incluyendo WSE, NYSE, EURONEXT, así como unidades de ETFs.

Todos los instrumentos disponibles en XTB los podrás encontrar en la Tabla de Especificación de Instrumentos.

Costos y comisiones de la cuenta

En el caso de la cuenta en un broker, normalmente hay varios tipos de costes: transaccionales, de apertura y cierre de cuenta, y de mantenimiento de cuenta (debatiremos los costes de depósitos y retiradas en la siguiente sección).

La apertura y cierre de una cuenta en XTB no tiene ningún coste, así como el mantenimiento de la cuenta, siempre que seas un inversor activo (es decir que tengas acciones o hayas ejecutado al menos una transacción en los últimos 365 días).

XTB ofrece bajos costes de transacción, que pueden variar dependiendo del mercado en el que trabajemos. Podrás encontrar información más detallada sobre las cantidades en la Tabla de Especificación de Instrumentos.

Depósitos y retiros: métodos disponibles

Podemos realizar depósitos y retiradas de la cuenta de diversas formas: por transferencia bancaria, tarjeta de crédito o pagos online instantáneos. Podemos realizar retiradas de la cuenta del broker únicamente a través de transferencias bancarias , y el tiempo estimado de transferencia de los fondos no debería exceder un día laboral. Todas las retiradas de fondos son gratuitas en CLP .

Calidad del servicio al cliente

En XTB, tienes acceso a un equipo profesional multilingüe disponible las 24 horas del día, de lunes a viernes. Si tienes cualquier pregunta respecto a tu cuenta de trading, por favor ponte en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente por teléfono, por email o incluso por el chat disponible en nuestra página web de XTB y la plataforma de inversión xStation.

Materiales educativos y formación

En XTB hacemos mucho hincapié en la educación de los inversores, y en construir su concienciación de inversión. Con este fin, hemos preparado cursos en formato vídeo, ebooks y numerosos materiales introductorios con respecto a la inversión. Realizamos seminarios online diarios con analistas de XTB, gracias a los cuales estarás al día con los eventos más importantes que afectan a los mercados, que también han resultado ser una herramienta extremadamente útil.

Plataforma de trading: xStation

La plataforma de trading extremadamente intuitiva, xStation 5, es una herramienta profesional no solo de trading, si no también de análisis de mercado avanzado. Su calidad y fiabilidad la confirma el hecho de que ha sido galardonada como “Mejor Plataforma de Trading” por los premios Online Personal Wealth Awards, y también el premio de “Producto del Año” en la competición de FxCuffs.

En la plataforma encontrarás herramientas de análisis técnico (indicadores especializados o varias herramientas de dibujo en gráficos), análisis fundamental (tales como calendario económico, calendario de dividendos, escáner de empresas), y servicios integrados con acceso a las últimas noticias y análisis de mercado.

El escáner de empresas disponible en la plataforma xStation 5, que proporciona información sobre cada empresa disponible en la oferta, es una herramienta muy útil para los inversores del mercado de acciones.

La plataforma xStation 5 es accesible desde tu ordenador a través de la página web, y en su versión móvil para smartphones, tablets e incluso smartwatches.

Seguridad – en la siguiente sección podrás encontrar más información sobre este punto tan importante.

¿Están seguros tus fondos en un broker?

Los fondos en la cuenta del broker están a salvo, siempre que hayas abierto la cuenta de trading en una institución debidamente supervisada. XTB es una de dichas instituciones porque es una compañía financiera regulada por la CMF (Comisión del Mercado Financiero).

XTB es una empresa de inversión global y por tanto está sujeta a varias instituciones de supervisión de todo el mundo. Aparte de la CNMV, también ante el FCA (Financial Conduct Authority), el CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) y el IFSC (International Financial Services Commission). XTB también forma parte del Mercado de Acciones de Varsovia.

Por qué elegir XTB para tu cuenta de trading