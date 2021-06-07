¿Qué es Bitcoin? Una guía sencilla sobre criptomonedas para principiantes

¿Tienes curiosidad por saber qué es Bitcoin , pero no sabes por dónde empezar? No eres el único. Nuestra guía te explica exactamente qué es Bitcoin, cómo funciona y por qué es importante, sin utilizar jerga complicada. Tanto si quieres invertir, aprender o simplemente explorar, esta guía es el punto de partida perfecto. 👉 ¿Estás listo para descubrir el mundo de Bitcoin? ¡Sumérgete ahora y toma el control de tu futuro financiero!

El bitcoin se describe a menudo como "oro digital", pero no se parece a nada que hayamos visto antes. No existe en una caja fuerte ni en forma de moneda, sino que vive exclusivamente en código. Protegido por criptografía y alimentado por una red descentralizada de ordenadores en todo el mundo, el bitcoin funciona sin bancos, gobiernos ni fronteras físicas.

Lo que comenzó como un experimento minoritario es ahora una fuerza financiera global. En 2024, la capitalización bursátil del bitcoin superó a la de la plata, y su cadena de bloques procesó más valor que Visa, un hito que demuestra lo lejos que ha llegado. Pero más allá de los titulares y los gráficos de precios, ¿qué es realmente el bitcoin? Esta guía lo explica con claridad, ayudándote a comprender la tecnología básica, la filosofía que hay detrás y por qué se ha convertido en una de las innovaciones financieras más importantes de nuestro tiempo.

Puntos clave

Antes de profundizar más, aquí tienes los datos clave que debes saber sobre Bitcoin:

Bitcoin es una moneda digital descentralizada que opera sin un banco central.

que opera sin un banco central. La tecnología blockchain registra todas las transacciones de Bitcoin de forma transparente.

registra todas las transacciones de Bitcoin de forma transparente. El suministro está limitado a 21 millones de monedas y su naturaleza deflacionaria hace que Bitcoin sea más resistente a la inflación.

y su naturaleza deflacionaria hace que Bitcoin sea más resistente a la inflación. Entre los factores que influyen en el precio se encuentran la dinámica de la oferta y la demanda, los factores macroeconómicos y la confianza de los inversores.

se encuentran la dinámica de la oferta y la demanda, los factores macroeconómicos y la confianza de los inversores. La inversión en Bitcoin es altamente especulativa , con posibles grandes oscilaciones en períodos cortos.

, con posibles grandes oscilaciones en períodos cortos. Los ciclos a largo plazo suelen mostrar grandes patrones de auge y caída en el mercado de las criptomonedas.

suelen mostrar grandes patrones de auge y caída en el mercado de las criptomonedas. Entre los riesgos se incluyen los cambios normativos, los problemas tecnológicos y la volatilidad del mercado.

El bitcoin ofrece diversificación de la cartera , pero conlleva una gran imprevisibilidad.

, pero conlleva una gran imprevisibilidad. El bitcoin sigue evolucionando e influyendo en el panorama financiero en general.

¿Qué es Bitcoin?

En esencia, Bitcoin es una forma digital de dinero. Fue creado en 2009 por una figura misteriosa (o grupo) que utilizaba el nombre de Satoshi Nakamoto. A diferencia de las monedas tradicionales controladas por los gobiernos, Bitcoin opera en una red peer-to-peer utilizando la tecnología blockchain, un libro de contabilidad público que registra todas las transacciones de forma transparente.

Bitcoin está descentralizado, lo que significa que ninguna institución o gobierno lo controla. La propiedad de Bitcoin se representa mediante un monedero digital y se protege con claves criptográficas.

En términos más sencillos: Bitcoin es como tener la contraseña de una caja fuerte, excepto que la caja fuerte existe en Internet y está verificada por miles de ordenadores en todo el mundo.

Es bueno saberlo: Como activo especulativo, los inversores utilizan Bitcoin tanto para operaciones a corto plazo como para inversiones a largo plazo, no solo en bolsas de criptomonedas, sino también a través de productos cotizados en bolsa (ETP), como VanEck Bitcoin ETN VBTC.DE o Galaxy Physical Bitcoin ETC XXBT.DE.

¿Qué impulsa al bitcoin?

El precio del bitcoin no sigue los modelos económicos tradicionales, como las acciones o los bonos. En cambio, baila a su propio ritmo, influenciado por:

Oferta y demanda: la oferta de bitcoins tiene un límite de 21 millones de monedas. A medida que la demanda aumenta y la oferta permanece fija, los precios suelen subir, pero lo contrario también es cierto.

la oferta de bitcoins tiene un límite de 21 millones de monedas. A medida que la demanda aumenta y la oferta permanece fija, los precios suelen subir, pero lo contrario también es cierto. La confianza de los inversores: las noticias, el respaldo de famosos, la adopción institucional y las tendencias en las redes sociales pueden influir considerablemente en el precio del bitcoin.

las noticias, el respaldo de famosos, la adopción institucional y las tendencias en las redes sociales pueden influir considerablemente en el precio del bitcoin. Las condiciones macroeconómicas: el temor a la inflación, la devaluación de las monedas y la desconfianza en los sistemas bancarios pueden impulsar el interés por el bitcoin como "refugio seguro".

el temor a la inflación, la devaluación de las monedas y la desconfianza en los sistemas bancarios pueden impulsar el interés por el bitcoin como "refugio seguro". Avances tecnológicos: innovaciones como las actualizaciones de Lightning Network o las mejoras en la seguridad pueden aumentar la confianza y la adopción.

innovaciones como las actualizaciones de Lightning Network o las mejoras en la seguridad pueden aumentar la confianza y la adopción. Regulación: las medidas gubernamentales y los marcos normativos pueden favorecer o frenar el uso y el valor del bitcoin.

El comportamiento del bitcoin se compara a menudo con las mareas: estable a largo plazo, pero impredecible en sus flujos y reflujos diarios.

Cómo funciona Bitcoin: conceptos básicos de la moneda digital

A menudo se dice que Bitcoin es la primera moneda digital auténtica del mundo, pero ¿qué la mantiene segura sin una autoridad central? La respuesta es una combinación de tecnología de cadena de bloques, criptografía y consenso descentralizado, que crea un sistema en el que los propios usuarios validan cada transacción.

Comprender la cadena de bloques

En el núcleo de Bitcoin se encuentra la cadena de bloques, un libro de contabilidad digital público en el que se registran de forma permanente todas las transacciones. Piensa en ello como un cuaderno sin fin, en el que cada página (o "bloque") se llena, se sella y se vincula a la anterior, formando una cadena inquebrantable.

Características clave de la cadena de bloques de Bitcoin:

Transparencia: las transacciones son visibles para cualquiera, lo que aumenta la confianza.

las transacciones son visibles para cualquiera, lo que aumenta la confianza. Inmutabilidad: los registros no se pueden modificar ni borrar.

los registros no se pueden modificar ni borrar. Seguridad: miles de ordenadores independientes (nodos) verifican cada bloque, lo que hace que el fraude sea prácticamente imposible.

Este enfoque descentralizado es lo que le da a Bitcoin su fuerza y resistencia, incluso frente a amenazas importantes.

¿Qué importancia tiene Bitcoin?

El valor total de las transacciones procesadas en la cadena de bloques de Bitcoin en 2024 alcanzó los 19 billones de dólares, frente a los 8,9 billones de 2023. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que los resultados pasados no garantizan ningún resultado futuro. Además, la actividad transaccional en sí misma no influye directamente en el precio de Bitcoin. Los valores medios de las transacciones en la red Bitcoin suelen ser mucho mayores en comparación con los sistemas de pago tradicionales.

La creciente popularidad de Bitcoin pone de relieve su importante papel en las transacciones transfronterizas y la transferencia de valor a nivel mundial. Como activo de inversión, en 2025, Bitcoin, entre otros, superó la capitalización bursátil de la plata y Amazon, acercándose a las seis inversiones más valiosas del mundo, junto a gigantes como el oro, Nvidia, Microsoft, Apple y Alphabet (capitalización bursátil de 2,28 billones de dólares).

Minería de Bitcoin y verificación de transacciones

La minería de Bitcoin es el motor que impulsa todo el sistema. Pero a diferencia de la minería tradicional de oro, los mineros de Bitcoin utilizan la potencia informática para resolver complejos rompecabezas matemáticos. La resolución de estos rompecabezas valida las transacciones y las añade a la cadena de bloques.

El proceso de minería garantiza que:

Las transacciones sean legítimas y no se dupliquen (evitando el doble gasto).

Los nuevos bitcoins se liberan gradualmente en circulación (actualmente cada 10 minutos de media).

La red sigue siendo descentralizada y segura.

Como recompensa por sus esfuerzos, los mineros reciben bitcoins recién acuñados y comisiones por transacción, lo que crea un sistema económico autosostenible basado íntegramente en la tecnología y la confianza.

Por qué es importante el Bitcoin: más que solo dinero digital

El Bitcoin es mucho más que una nueva forma de dinero. Representa un cambio de paradigma: desafía los sistemas financieros tradicionales, redefine el valor y ofrece a las personas un mayor control sobre sus activos.

Su importancia crece a medida que las economías mundiales se enfrentan a la inflación, el aumento de la deuda y la evolución de las políticas monetarias.

Bitcoin como reserva de valor y cobertura contra la inflación

Una de las características que definen a Bitcoin es su oferta fija. Solo existirán 21 millones de Bitcoins, y este límite estricto está programado en su código.

A diferencia de las monedas fiduciarias, que los gobiernos pueden imprimir sin límite, muchos consideran que la escasez de Bitcoin es una cobertura contra la inflación.

Por qué se denomina al bitcoin "oro digital":

Su oferta limitada imita la escasez del oro.

imita la escasez del oro. Su accesibilidad global permite que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda poseerlo y transferirlo.

permite que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda poseerlo y transferirlo. Su resistencia a la devaluación protege contra la erosión del poder adquisitivo.

Algunos analistas financieros incluso señalan la correlación retardada del bitcoin con la oferta monetaria global M2, lo que sugiere que, a medida que se crea más dinero en todo el mundo, el valor del bitcoin tiende a aumentar con el tiempo, aunque con cierto retraso.

El papel del bitcoin en el futuro de las finanzas

El bitcoin no solo está transformando las monedas, sino que también está sentando las bases para las finanzas descentralizadas (DeFi).

En un mundo en el que los intermediarios, como los bancos, controlan la mayoría de las transacciones, el bitcoin permite el intercambio de valor entre pares (peer-to-peer) sin necesidad de permisos.

Cómo está cambiando el bitcoin las finanzas:

Empoderamiento de las personas: cualquier persona con acceso a Internet puede participar sin depender de los bancos.

cualquier persona con acceso a Internet puede participar sin depender de los bancos. Aumenta la inclusión financiera: Bitcoin ofrece alternativas bancarias en regiones desatendidas por las finanzas tradicionales.

Bitcoin ofrece alternativas bancarias en regiones desatendidas por las finanzas tradicionales. Impulsa la innovación: Bitcoin ha inspirado la creación de aplicaciones descentralizadas y plataformas de contratos inteligentes que están redefiniendo la propiedad, los préstamos y las inversiones.

A medida que la tecnología evoluciona, Bitcoin sigue estando en el centro de los debates sobre la libertad financiera, la soberanía y la futura arquitectura de los mercados globales.

Invertir en Bitcoin: Ventajas y desventajas

Ventajas de invertir en Bitcoin

🔐 Oferta limitada

Solo existirán 21 millones de Bitcoins, lo que crea escasez. Esta característica imita al oro y ayuda a proteger contra la inflación.

Solo existirán 21 millones de Bitcoins, lo que crea escasez. Esta característica imita al oro y ayuda a proteger contra la inflación. 🌍 Global y accesible

El Bitcoin se puede comprar y vender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier parte del mundo. ¿No tienes cuenta bancaria? No hay problema, solo necesitas una conexión a Internet.

El Bitcoin se puede comprar y vender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier parte del mundo. ¿No tienes cuenta bancaria? No hay problema, solo necesitas una conexión a Internet. 📈 Fuerte crecimiento a largo plazo

A pesar de su volatilidad, el bitcoin ha proporcionado históricamente enormes rendimientos a los inversores pacientes y a largo plazo.

A pesar de su volatilidad, el bitcoin ha proporcionado históricamente enormes rendimientos a los inversores pacientes y a largo plazo. 💡 Herramienta de diversificación

El bitcoin suele comportarse de forma diferente a los activos tradicionales, como las acciones o los bonos, lo que ayuda a equilibrar su cartera.

El bitcoin suele comportarse de forma diferente a los activos tradicionales, como las acciones o los bonos, lo que ayuda a equilibrar su cartera. 👥 Aumento de la adopción institucional

Desde gestores de activos hasta empresas públicas, el bitcoin está entrando en las finanzas convencionales, lo que aumenta su credibilidad.

Desde gestores de activos hasta empresas públicas, el bitcoin está entrando en las finanzas convencionales, lo que aumenta su credibilidad. 🕊️ Descentralizado y sin permisos

Sin intermediarios, sin gobiernos que lo controlen, solo transferencia de valor digital entre pares. Tú eres el dueño directo de tu patrimonio.

Desventajas de invertir en Bitcoin

📉 Volatilidad extrema

No es raro que el precio fluctúe entre un 5 % y un 10 % en un solo día. Invertir por impulso puede llevar a grandes pérdidas.

No es raro que el precio fluctúe entre un 5 % y un 10 % en un solo día. Invertir por impulso puede llevar a grandes pérdidas. 🧾 Incertidumbre regulatoria

Los cambios en las leyes fiscales o en las políticas gubernamentales podrían afectar la accesibilidad, el uso o la tributación de los criptoactivos.

Los cambios en las leyes fiscales o en las políticas gubernamentales podrían afectar la accesibilidad, el uso o la tributación de los criptoactivos. 🎣 Riesgos cibernéticos

Los hackers, las estafas, los ataques de phishing y la pérdida de claves privadas pueden suponer la pérdida permanente de fondos, sin posibilidad de recurrir al servicio de atención al cliente.

Los hackers, las estafas, los ataques de phishing y la pérdida de claves privadas pueden suponer la pérdida permanente de fondos, sin posibilidad de recurrir al servicio de atención al cliente. ⛔ Sin valor intrínseco

A diferencia de las acciones o los bienes inmuebles, el bitcoin no genera ingresos. Su valor depende únicamente de la demanda del mercado.

A diferencia de las acciones o los bienes inmuebles, el bitcoin no genera ingresos. Su valor depende únicamente de la demanda del mercado. 🔋 Preocupaciones medioambientales

La minería de bitcoins consume grandes cantidades de energía. Aunque está evolucionando, sigue siendo un punto de crítica y un riesgo regulatorio potencial.

La minería de bitcoins consume grandes cantidades de energía. Aunque está evolucionando, sigue siendo un punto de crítica y un riesgo regulatorio potencial. 📚 Curva de aprendizaje pronunciada

Carteras, cadenas de bloques, frases semilla. Hay mucho que entender. Los nuevos inversores necesitan tiempo para aprender los entresijos.

Datos interesantes

La primera compra con bitcoins fue una pizza.

En 2010, con 10 000 bitcoins se compraron dos pizzas, por un valor aproximado de 41 dólares. Hoy en día, esas monedas valdrían millones. La identidad de Satoshi Nakamoto sigue siendo desconocida.

A pesar de las investigaciones, nunca se ha identificado de forma definitiva al creador de Bitcoin. El suministro de bitcoins nunca superará los 21 millones.

El límite de 21 millones está codificado y no se puede cambiar sin un consenso masivo de la red. El último bitcoin se minará alrededor de 2140.

Debido a las reducciones graduales de las recompensas, la minería de bitcoins continuará durante más de un siglo. La minería de bitcoins consume más energía que algunos países.

La red de bitcoins consume más electricidad al año que países como Argentina. Los bitcoins perdidos se pierden para siempre.

Se estima que el 20 % de todos los bitcoins se pierden de forma permanente debido a claves olvidadas o dispositivos desechados. El Salvador convirtió el bitcoin en moneda de curso legal.

En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda oficial. El libro blanco del bitcoin solo tiene 9 páginas.

A pesar de haber desencadenado una revolución financiera mundial, el documento fundacional del bitcoin es sorprendentemente breve. El bitcoin se puede dividir en 100 millones de unidades.

La unidad más pequeña, un satoshi, permite utilizar el bitcoin para transacciones minúsculas. Hay cajeros automáticos de bitcoins en todo el mundo.

Hay más de 30 000 cajeros automáticos de bitcoins que permiten a los usuarios comprar o vender bitcoins con dinero en efectivo.

Breve historia y hitos del Bitcoin

2008: Satoshi Nakamoto publica el libro blanco de Bitcoin.

Satoshi Nakamoto publica el libro blanco de Bitcoin. 2009: La red Bitcoin entra en funcionamiento; se extrae el primer bloque (bloque Génesis).

La red Bitcoin entra en funcionamiento; se extrae el primer bloque (bloque Génesis). 2010: Primera transacción en el mundo real: 10 000 BTC por una pizza.

Primera transacción en el mundo real: 10 000 BTC por una pizza. 2013: Bitcoin alcanza los 1000 $ por primera vez.

Bitcoin alcanza los 1000 $ por primera vez. 2014: El mayor hackeo a una plataforma de intercambio de Bitcoin: Mt.Gox cae.

El mayor hackeo a una plataforma de intercambio de Bitcoin: Mt.Gox cae. 2017: Lanzamiento de los futuros de Bitcoin; el precio de Bitcoin alcanza casi los 20 000 $.

Lanzamiento de los futuros de Bitcoin; el precio de Bitcoin alcanza casi los 20 000 $. 2020: Aumenta el interés institucional; empresas como MicroStrategy realizan importantes inversiones.

Aumenta el interés institucional; empresas como MicroStrategy realizan importantes inversiones. 2021: Bitcoin alcanza un máximo histórico cercano a los 69 000 $.

Bitcoin alcanza un máximo histórico cercano a los 69 000 $. 2022-2023: El mercado bajista se intensifica en medio del colapso de Luna-Terra y FTX.

El mercado bajista se intensifica en medio del colapso de Luna-Terra y FTX. 2024: Aumenta la expectación en torno al éxito del lanzamiento de los ETF en EE. UU., el apoyo de Donald Trump y la reducción a la mitad de Bitcoin.

La historia de Bitcoin es una historia de innovación, especulación, resiliencia y reinvención constante.

Resumen ¿Qué es Bitcoin?

El bitcoin ha transformado nuestra forma de pensar sobre el dinero, el valor y la independencia financiera. Como moneda digital descentralizada, ofrece una nueva alternativa a la banca tradicional, utilizando la tecnología blockchain para permitir transacciones seguras entre pares. Con un suministro limitado de 21 millones de monedas, el bitcoin se considera a menudo una cobertura contra la inflación y una innovadora reserva de valor.

Sin embargo, el bitcoin sigue siendo un activo muy volátil, influenciado por la confianza de los inversores, los cambios normativos y los avances tecnológicos. Comprender su naturaleza cíclica, sus ventajas estratégicas y los riesgos asociados es esencial para cualquiera que esté considerando entrar en el mercado de las criptomonedas. Ya sea considerado como "oro digital" o como una inversión especulativa, el bitcoin sigue evolucionando y desempeñando un papel cada vez más importante tanto en las finanzas personales como en los mercados mundiales.

Al comprender los fundamentos de la inversión en bitcoins, conocer sus ventajas e inconvenientes y practicar hábitos de almacenamiento seguros, las personas pueden tomar decisiones más informadas en el cambiante mundo de las criptomonedas.