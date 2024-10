Piksel XTB to funkcjonalność wykorzystywana do wysyłania informacji o zdarzeniach wykonywanych przez klientów/leadów Partnera na jego zewnętrzną stronę internetową. Polega ona na użyciu adresu URL piksela/postback, który jest prostym adresem URL z dodanymi parametrami, które są wywoływane za każdym razem, gdy ma miejsce dane zdarzenie.

Gdy wystąpi odpowiednie zdarzenie, adres URL jest uruchamiany, wysyłając odpowiednie informacje do witryny partnera. Jeśli chcesz dodać nowy adres URL piksela lub zmienić istniejący, skontaktuj się z menedżerem ds. partnerstwa w celu konfiguracji i aktywacji.