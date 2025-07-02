Hay varias razones por las que tus documentos pueden haber sido rechazados.

1. Es posible que haya un problema con tus documentos.

•Todos los datos deben ser totalmente visibles y legibles.

•El documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y la dirección debe coincidir con la dirección que hayas proporcionado en PSO.

•Si agregas una foto de un documento, las 4 esquinas del mismo deben estar visibles.

2. No aceptamos datos de terceros en los documentos.

3. Tus datos personales en tu registro deben ser los mismos que en el documento proporcionado como prueba.

4. Es posible que tu documento no sea uno de los documentos aceptados por XTB, según la lista de verificación de documentos.