Preguntas frecuentes

Paso 1.Para ver las estadísticas de cada campaña que promocionas, ve a Informes (reports) y selecciona Informe de campaña (campaign report).

 

 

 

 

Paso 2:Aquí puedes revisar la campaña y filtrar los datos.

 

 

 

 

Paso 3: Verás todas las estadísticas disponibles para tus campañas, como: impresiones, impresiones únicas, visitas, leads, clientes, etc.

Hay varias razones por las que tus documentos pueden haber sido rechazados.

1. Es posible que haya un problema con tus documentos.

•Todos los datos deben ser totalmente visibles y legibles.

•El documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y la dirección debe coincidir con la dirección que hayas proporcionado en PSO.

•Si agregas una foto de un documento, las 4 esquinas del mismo deben estar visibles.

2. No aceptamos datos de terceros en los documentos.

3. Tus datos personales en tu registro deben ser los mismos que en el documento proporcionado como prueba.

4. Es posible que tu documento no sea uno de los documentos aceptados por XTB, según la lista de verificación de documentos.

Paso 1. Para cambiar tu dirección de correo electrónico, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y selecciona Mi perfil.

 

 

 

Paso 2. En la pestaña Información personal, haz clic en el botón azul junto a la dirección de correo electrónico para realizar cambios. Después de editar tu correo electrónico, recibirás un código SMS y una confirmación por correo electrónico.

 

Paso 1.Para cambiar tus datos personales, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y elige la pestaña Mi perfil.

 

Paso 2. Aquí puedes cambiar toda tu información personal, incluido tu nombre, apellido, dirección de correo electrónico, dirección personal y datos de la empresa. Haz clic en el botón azul para realizar los cambios que consideres. Los cambios en tus datos personales y datos de dirección deben volver a confirmarse cargando los documentos.

Paso 1.Para comprobar tu remuneración actual, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y elige la pestaña Mi Perfil

 

Paso 2. En la  pestaña documentos, puedes ver tus condiciones actuales, países por grupo de remuneración y lista de países prohibidos.

Paso 1. Para ver los Términos y Condiciones de tu acuerdo con XTB, haz click en tu nombre en la esquina superior derecha y elige la pestaña "Mi perfil".

 

Paso 2. Haz click en la pestaña "Documentos". Ahí podrás ver los términos y condiciones, la política de privacidad y la formación que nuestro departamento legal preparan para ti

No, desafortunadamente esta información es irreversible por razones técnicas. Si necesitas cambiar el tipo de cuenta de persona natural a entidad legal o a la inversa, informa a tu responsable de afiliación en XTB, ya que se tendrá que generar una nueva cuenta.  

Tenemos el programa Invite Partners. Para invitar a un nuevo partner, ve a la pestaña "Invitar socios" y crea un enlace de referencia para enviar a la persona que deseas invitar a nuestro programa de partners. ¡Podrás ganar el 10% o más de las ganancias de los partners registrados!

Paso 1.Para ver los leads, los SQL, las cuentas y los clientes que han venido de tu link, selecciona la pestaña Informe (Report) y abre el informe lead/cliente (Lead/Client).

 

 

Paso 2. En este informe, podrás revisar todos los leads y clientes que han venido de tu link de referido. 

Paso 1. Para verificar la cantidad de comisión que ganas para clientes específicos, ve a la pestaña Informes (Reports) y elige el Commission Report.

 

 

 

Paso 2. Este informe muestra la cantidad de comisión que ganas por cada cliente. Aquí también puedes ver el tipo de instrumento que operó el cliente. En la columna pagable (payable), puede verificar cuándo se pagará la comisión. Recuerda que el pago de un importe por cada cliente no está permitido para tráfico de España

Para encontrar tu número de identificación, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y ve a la pestaña "Mi perfil". Encontrará tu ID de Parnter en la Sección de Información Personal.

Paso 1. Si has olvidado tu contraseña y no puedes iniciar sesión en tu cuenta, haz clic en "Olvidé mi contraseña" debajo del formulario de inicio de sesión.

 

Paso 2. A continuación, vuelve a introducir tu correo electrónico para recibir un enlace para restablecer tu contraseña. Ten en cuenta que el enlace proporcionado caducará en tres horas. Una vez que abras el enlace, podrás crear una nueva contraseña. Para confirmar tu nueva contraseña

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Para confirmar la nueva contraseña, también recibirás un código SMS.

 

II. Si deseas actualizar (cambiar) tu contraseña:

 

Paso 1: Selecciona tu nombre en la esquina superior derecha y ve a "Mi perfil".

 

 

Paso 2:Selecciona la pestaña "Seguridad" y haz clic en el botón azul "Cambiar" en la sección Contraseña.

En tu perfil , en la parte inferior, encontrarás la información de tu responsable de afiliación en XTB . En la parte derecha encontrarás su nombre y datos de contacto .

Paso 1.Para obtener un enlace con tu número de ID, ve a la pestaña "Marketing tools" y selecciona "Generador de enlaces" (Link Generator)

Paso 2. Selecciona la campaña de la lista de campañas de marketing y luego elige el idioma. Si la campaña no está disponible en tu idioma, comunícate con tu responsable en XTB.

Paso 1. Para utilizar un link georotado , ve al apartado Marketing Tools y elige la campaña en la que estés interesado de la lista. Abre la campaña con el botón izquierdo del ratón.

 

Paso 2. Elige "Generar link" en la sección Geolink y copia y pega el enlace que ha sido generado. Este valdrá para todos los países donde esté disponible la campaña de marketing. 

Paso 1. Para obtener estos banners o creatividades de afiliado, ve a Marketing Tools y elige la campaña necesaria de la lista. Abre esta campaña con el botón izquierdo de tu ratón.

Paso 2. Selecciona el banner/video/animación que necesites y haz clic en "Vista previa" (Preview).

 

Paso 3. Hay 3 formas de usar este material de marketing:

• Guardar imagen

• Generar URL

• Generar secuencia de comandos HTML.

Un Geolink es un enlace que ajusta la URL de destino en función del país del visitante. Este link es idóneo para páginas que tienen tráfico de múltiples países. 

Para comprobar si tu enlace de afiliado funciona, abre el enlace de afiliación generado en una pestaña de incógnito. En el enlace URL, verás tu número de identificación de partner. Eso significa que tu enlace se ha generado correctamente. Además, puedes consultar tus visitas/conversiones a través de tu enlace en el apartado "Informes" (reports) de la campaña.

Paso 1. Para crear un código HTML, ve a Marketing tools y elige la campaña que quieras de la lista.

Paso 2.Elige un banner de la lista y haz clic en el botón azul en un banner "Generar HTML".

 

Paso 3. A continuación, copia el código e introdúcelo en tu página web. El script HTML se dividirá en dos secciones: cabeza y cuerpo. Incrusta el script HTML en consecuencia.

Esto puede ocurrir por varias razones.

• Este lead/cliente podría haber finalizar el proceso de registro a través de otro enlace de afiliado.

• El cliente no ha completado el registro.

• El registro tarda más de 30 días en completarse. La fecha de caducidad de las cookies es de 30 días. Esto significa que el cliente tiene 30 días para completar el registro desde que se abre el enlace de afiliación. Si tienes alguna duda o pregunta sobre el seguimiento y las estadísticas, comunícate con tu responsable en XTB.

Paso 1. Para retirar la comisión generada, ve a tu perfil y haz click en el botón "Pay Out" que aparece en "Wallet"

Paso 2. Elige el banco al que desea realizar el retiro y solicita el pago. Aquí también puedes activar/desactivar los pagos automáticos.

Paso 1.Para agregar una cuenta bancaria, selecciona tu nombre en la esquina superior derecha y ve a "Mi perfil".

Paso 2. A continuación, selecciona la pestaña Cuenta bancaria y haz clic en el botón verde para agregar una nueva cuenta bancaria.

Paso 3. Aquí puedes agregar tus datos bancarios, así como la confirmación de tu cuenta bancaria.

Puede haber algunas razones por las que tu cuenta bancaria no ha sido aceptada.

1. Es posible que tengas un problema con tus documentos.

• Todos los datos deben ser totalmente visibles y legibles.

• El documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad y la dirección debe coincidir con la dirección del socio proporcionada en PSO.

• Si agregaa una foto de un documento, las 4 esquinas deben estar visibles.

 

2. No aceptamos proveedores de servicios de pago. Sólo aceptamos cuentas bancarias de bancos con licencia bancaria y Revolut.

3. No aceptamos billeteras o monederos digitales.

4. El nombre del propietario de la cuenta bancaria no puede ser diferente al nombre de tu cuenta PSO. El titular de la cuenta bancaria debe ser nuestro Partner (Empresa o Persona Física).

A los afiliados se les paga mensualmente hasta el día 15 de cada mes. Por ejemplo, los afiliados que generen ingresos en enero recibirán sus pagos aproximadamente el 15 de febrero. El umbral mínimo para el retiro es de 100 $.

Paso 1. Para encontrar tus facturas, haz clic en el botón "Pay out" que encontrarás en el apartado  "Wallet".Selecciona la pestaña "Payout History".

 

Paso 2. Esta lista te mostrará todas tus facturas.

