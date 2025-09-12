Leer más

viernes - 12 de septiembre de 2025
9:00

Mantenimiento técnico 12.09.2025

Estimados clientes:

Les informamos sobre la interrupción técnica de nuestros sistemas internos el viernes 12/09/2025, entre las 22:00 h CEST y las 4:00 h CEST.

Tengan en cuenta que no podrán acceder a la plataforma web de xStation, la app de xStation, los formularios de registro ni a la Oficina del Cliente.

Además, el servicio de monedero electrónico eWallet, tampoco estará disponible, lo que significa que no podrán realizar las siguientes acciones:

iniciar transferencias,
consultar el saldo del monedero electrónico,
añadir nuevas cuentas en el monedero electrónico,
revisar el historial de transacciones,
administrar la tarjeta (bloquear, desbloquear, modificar el límite).
La ​​opción para realizar pagos con la tarjeta se mantendrá sin cambios.

Atentamente,
XTB

2:46

Rollovers, festivos y dividendos de la próxima semana

Derivados de CFD - Forex, Materias Primas, Índices, Criptomonedas

Rollovers

15.09

Lunes

16.09

Martes

17.09

Miércoles

18.09

Jueves

19.09

Viernes

-

CATTLE

MEXComp

AUT20

-

-

GASOLINE

US30

DE40

-

-

LEANHOGS

US100

EU50

-

-

OIL.WTI

US500

FRA40

-

-

SOYBEAN

US2000

ITA40

-

-

SUGAR

VIET30

NED25

-

-

-

-

SPA35

-

-

-

-

SUI20

-

-

-

-

UK100

-

-

-

-

W20

-

 

Dividendos

15.09

Lunes

16.09

Martes

17.09

Miércoles

18.09

Jueves

19.09

Viernes

AU200.cash

AU200.cash

AU200.cash

AU200.cash

AU200.cash

CH50cash

CH50cash

-

CH50cash

CHN.cash

CHN.cash

-

-

-

HK.cash

HK.cash

-

-

-

-

 

Festivos (Cambios en los horarios de cotización - CEST time)

Instrumento

15.09

Lunes

16.09

Martes

17.09

Miércoles

18.09

Jueves

19.09

Viernes

MEXComp

-

Sin operativa 

-

-

-

USDCLP

-

-

-

Sin operativa

Sin operativa

 

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente, disponibles en todas las ofertas de las plataformas xStation Web y App. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en cada oferta pueden variar ligeramente. Puede consultar una lista detallada de todos los nombres de los instrumentos en la TABLA DE MARGEN.

 

 

Instrumentos OMI, CFDs sobre Acciones, CFDs sobre ETC, Acciones Sintéticas

 

 


Dividendos, derechos de emisión, spin off, splits y re-splits:

 

15.09 Lunes - dividendos en Federal Agricultural Mortgage Corp - class C (AGM.US), Allegion PLC (ALLE.US), AMETEK Inc  (AME.US), American Homes 4 Rent - class A  (AMH.US), iShares, UCITS, DIST, EUR (APSDEX.DE), Ares Capital Corp (ARCC.US), ARMOUR Residential REIT Inc  (ARR.US), iShares, DIST, EUR (ATXEX.DE), Banc of California Inc (BANC.US), BCE Inc (BCE.US), Baytex Energy Corp (BTE.US),  BancorpSouth Bank  (BXS.US), Boyd Gaming Corp (BYD.US), Cadence Bank  (CADE.US), Crown Castle International Corp  (CCI.US), C&F Financial Corp (CFFI.US), Comerica Inc (CMA.US), Conmed Corp (CNMD.US), ChoiceOne Financial Services Inc (COFS.US), Chesapeake Utilities Corp (CPK.US), Community Trust Bancorp Inc (CTBI.US), Ctp NV (CTPNV.NL), Cenovus Energy Inc (CVE.US), Camping World Holdings Inc - class A   (CWH.US), Digital Realty Trust Inc (DLR.US), Dole PLC (DOLE.US), Domino's Pizza Inc  (DPZ.US), DTE Energy Co (DTE.US), DT Midstream Inc (DTM.US), Devon Energy Corp  (DVN.US), Enterprise Financial Services Corp (EFSC.US), Eastman Chemical Co  (EMN.US), Epsilon Energy Ltd (EPSN.US), Empire State Realty Trust Inc - class A  (ESRT.US), iShares, UCITS, DIST, EUR (EXIB.DE), Eagle Materials Inc (EXP.US), Extra Space Storage Inc  (EXR.US), First Financial Bankshares Inc (FFIN.US), Financial Institutions Inc (FISI.US), First Savings Financial Group Inc (FSFG.US), GATX Corp (GATX.US), Golub Capital BDC Inc (GBDC.US), Great Elm Capital Corp (GECC.US), Gilead Sciences Inc (GILD.US), Graphic Packaging Holding Co (GPK.US), Gray Television Inc (GTN.US), Hillenbrand Inc (HI.US), Himalaya Shipping Ltd (HSHP.NO), Huntsman Corp  (HUN.US), Hawthorn Bancshares Inc (HWBK.US), Installed Building Products Inc (IBP.US), Interparfums Inc (IPAR.US), Iridium Communications Inc (IRDM.US), Iron Mountain Inc (IRM.US), James River Group Holdings Ltd (JRVR.US), Jackson Financial Inc - class A (JXN.US), KBR Inc  (KBR.US), Coca-Cola Co  (KO.US), iShares, UCITS, DIST, EUR (LCXPEX.DE), Leidos Holdings Inc (LDOS.US), Leggett & Platt Inc  (LEG.US), Macy's Inc. (M.US), Merchants Bancorp (MBIN.US), iShares, UCITS, DIST, EUR (MCXPEX.DE), Marcus & Millichap Inc (MMI.US), Altria Group Inc  (MO.US), Merck & Co Inc  (MRK.US), Motorola Solutions Inc (MSI.US), NewMarket Corp  (NEU.US), National Storage Affiliates Trust (NSA.US), NorthWestern Energy Group Inc (NWE.US), Oaktree Specialty Lending Corp (OCSL.US), Ovintiv Inc  (OVV.US), Paramount Global - class B (PARA.US), Prosperity Bancshares Inc  (PB.US), Pembina Pipeline Corp  (PBA.US), Potlatchdeltic Corp  (PCH.US), Phillips Edison & Co Inc (PECO.US), PennantPark Floating Rate Capital Ltd  (PFLT.US), Packaging Corp of America  (PKG.US), Public Storage (PSA.US), iShares, UCITS, DIST, EUR (R1JKEX.DE), RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR.US), Red Rock Resorts Inc - class A  (RRR.US), Sonic Automotive Inc - class A (SAH.US), Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF.US), Service Corp International  (SCI.US), iShares, UCITS, DIST, EUR (SCXPEX.DE), Simmons First National Corp - class A (SFNC.US), SpartanNash Co  (SPTN.US), Stellar Bancorp Inc (STEL.US), Ishares, UCITS, DIST, EUR (SUBEEX.DE), iShares, UCITS, DIST, EUR (SX5EEX.DE), iShares, UCITS, DIST, EUR (SXXEEX.DE), iShares, UCITS, DIST, EUR (SXXPIEX.DE), Stock Yards Bancorp Inc (SYBT.US), Telephone & Data Systems Inc (TDS.US), Teck Resources Ltd - class B (TECK.US), TKO Group Holdings Inc - class A  (TKO.US), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO.US), T Rowe Price Group Inc (TROW.US), Sixth Street Specialty Lending Inc (TSLX.US), United Community Banks Inc (UCB.US), UGI Corp  (UGI.US), U-Haul Holding Co (UHALB.US), UnitedHealth Group Inc  (UNH.US), UTZ Brands Inc - class A (UTZ.US),  Paramount Global - class B  (VIAC.US), Valley National Bancorp (VLY.US), Verisk Analytics Inc - class A  (VRSK.US), Vertiv Holdings Co - class A  (VRT.US), Vitesse Energy Inc  (VTS.US), Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH.US), Worthington Enterprises Inc (WOR.US), Xcel Energy Inc  (XEL.US)

 

16.09 Martes - dividendos en American International Group Inc  (AIG.US), Amphenol Corp - class A  (APH.US), Ares Management Corp - class A (ARES.US), Bain Capital Specialty Finance Inc (BCSF.US), Centennial Resource Development Inc - class A  (CDEV.US), Cannae Holdings Inc (CNNE.US), Corebridge Financial Inc (CRBG.US), Ecolab Inc  (ECL.US), Entravision Communications Corp - class A (EVC.US), F&G Annuities & Life Inc (FG.US), Fidelis Insurance Holdings Ltd (FIHL.US), Fidelity National Financial Inc (FNF.US), Greif Inc - class A (GEF.US), Greif Inc - class B (GEFB.US), Global Water Resources Inc (GWRS.US), HCA Healthcare Inc  (HCA.US), Intercontinental Exchange Inc  (ICE.US), J & J Snack Foods Corp (JJSF.US), Methanex Corp (MEOH.US), Marten Transport Ltd (MRTN.US), Meritage Homes Corp (MTH.US), New Mountain Finance Corp (NMFC.US), Quanex Building Products Corp (NX.US), Universal Display Corp  (OLED.US), Pearl Diver Credit Company Inc (PDCC.US), PulteGroup Inc  (PHM.US), Prologis Inc  (PLD.US), Douglas Dynamics Inc (PLOW.US), Permian Resources Corp - class A (PR.US), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK.US), Renasant Corp (RNST.US), Rayonier Inc  (RYN.US), Solaris Energy Infrastructure Inc - class A (SEI.US), Solaris Oilfield Infrastructure Inc - class A   (SOI.US), SPIE SA (SPIE.FR), Stewart Information Services Corp (STC.US), Strawberry Fields Reit Inc (STRW.US), BlackRock TCP Capital Corp  (TCPC.US), Triplepoint Venture Growth BDC Corp (TPVG.US), Veritex Holdings Inc (VBTX.US), Wartsila OYJ Abp (WRT1V.FI), Western Union Co  (WU.US)

 

17.09 Miércoles - dividendos en Avnet Inc (AVT.US), Cie Financiere Richemont SA (CFR.CH), Chemung Financial Corp (CHMG.US), salesforce.com Inc  (CRM.US), Cemex SAB de CV - ADR (CX1.US), Forever Entertainment SA (FOR.PL), FS KKR Capital Corp  (FSK.US), Huntington Bancshares Inc  (HBAN.US), Horizon Technology Finance Corp  (HRZN.US), JJill Inc (JILL.US), LiveChat Software SA (LVC.PL), NXP Semiconductors NV  (NXPI.US), Text SA (TXT.PL), Marriott Vacations Worldwide Corp  (VAC.US)

 

18.09 Jueves- dividendos en Axfood AB (AXFO.SE), Best Buy Co Inc (BBY.US), Brooks Macdonald Group PLC (BRK.UK), Bastei Luebbe AG (BST.DE), Centrica PLC (CNA.UK), Cairn Homes PLC (CRN.UK), Crest Nicholson Holdings plc (CRST.UK), Essentra PLC (ESNT.UK), Fidus Investment Corp (FDUS.US), Forterra PLC (FORT.UK), Gamma Communications PLC (GAMA.UK), Hewlett Packard Enterprise Co  (HPE.US), Investcorp Credit Management BDC Inc (ICMB.US), IG Group Holdings PLC (IGG.UK), IWG Plc (IWG.UK), Jet2 PLC (JET2.UK), Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC.US), Kenmare Resources PLC (KMR.UK), MCI Capital SA (MCI.PL), PA Nova SA (NVA.PL), PPHE Hotel Group Ltd (PPH.UK), QCR Holdings Inc (QCRH.US), Regional REIT Ltd (RGL.UK), Rank Group PLC (RNK.UK), SGHC Ltd (SGHC.US), Synovus Financial Corp (SNV.US), Social Housing REIT plc (SOHO.UK), Smith & Wesson Brands Inc  (SWBI.US), UNITE Group PLC  (UTG.UK), UWM Holdings Corp - class A  (UWMC.US), VICI Properties Inc (VICI.US), Vranken Pommery Monopole SA (VRAP.FR)

 

19.09 Viernes - dividendos en Bank7 Corp (BSVN.US), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.US), CSG Systems International Inc (CSGS.US), SPDR, DIST, USD (DIA.US), SPDR, DIST, USD (DIA.US), Dine Brands Global Inc  (DIN.US), Healthpeak Properties Inc  (DOC1.US), Games Operators SA (GOP.PL), Hackett Group Inc (HCKT.US), Hamilton Lane Inc - class A (HLNE.US), Hooker Furnishings Corp (HOFT.US), Lamar Advertising Co - class A   (LAMR.US), Main Street Capital Corp  (MAIN.US), SPDR, DIST, USD (MDY.US), OFS Capital Corp (OFS.US), Healthpeak Properties Inc (PEAK.US), Turning Point Brands Inc (TPB.US), Venture Global Inc - class A (VG.US), Virco Mfg Corp (VIRC.US), Vistra Energy Corp  (VST.US), WhiteHorse Finance Inc (WHF.US)

 

 

Divisiones de acciones en la próxima semana:

 

16.09.2025 - REX.US - 2 por1

17.09.2025 - SQNS.US - 1 por10

No hay festivos la próxima semana

Tenga en cuenta que las acciones corporativas presentadas pueden cambiar (se pueden anunciar nuevas AC y cancelar las existentes).

Todas las acciones corporativas actualizadas se encuentran en xStation, en la sección de información del instrumento.

Cambios en la oferta de acciones (04/09 - 11/09)
Sin cambios.

jueves - 11 de septiembre de 2025
18:17

Rollover en USDIDX, VIX

Estos son:

- VIX: 235 puntos swap para posiciones largas; 235 puntos swap para posiciones cortas

- USDIDX: 395 puntos swap para posiciones largas; -395 puntos swap para posiciones cortas

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente, disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las ofertas individuales pueden variar ligeramente.

Puede consultar una lista detallada de todos los nombres de los instrumentos en la TABLA DE MARGEN.

3:54

Rollover en USDIDX, VIX

Hoy, al final de la sesión de trading, los instrumentos subyacentes USDIDX y VIX cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre los precios de los futuros con vencimientos consecutivos es la siguiente:

VIX: aproximadamente 2.20 puntos de índice

USDIDX : aproximadamente -0.390 puntos de índice

Esto significa que si no se produce ningún cambio entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:

VIX debería ser más alto en el valor indicado,

USDIDX  debería ser más bajo en el valor indicado.

El cambio en el valor de la posición relacionado con el ajuste del precio base será compensado mediante puntos swap equivalentes al valor base.

Se ruega a los clientes con órdenes limitadas o de stop cercanas al precio actual que ajusten sus posiciones teniendo en cuenta estos cambios. De lo contrario, las órdenes serán ejecutadas de acuerdo con el procedimiento estándar.

Esta información aplica a los instrumentos mencionados disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Ten en cuenta que los nombres de los instrumentos pueden variar ligeramente según la oferta individual.

Una lista detallada con todos los nombres de instrumentos está disponible en la TABLA DE MÁRGENES.

Importante:
Es fundamental tener en cuenta que, tras el cálculo de los puntos swap (resultado de la diferencia de precios entre dos series de contratos del instrumento subyacente), los valores registrados en la cuenta del cliente cambiarán. En caso de que la diferencia de base sea muy grande, podría superarse el nivel de margen requerido. En tal caso, se activará el cierre automático de posiciones, comenzando por la que genere el peor resultado financiero, y continuará hasta que se restablezca el nivel de margen mínimo requerido.

Asimismo, los clientes deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación establecido por el cliente queda dentro del gap relacionado con el rollover, la orden será ejecutada al precio de apertura del instrumento.

Para evitar esta situación, se recomienda eliminar las órdenes pendientes antes del cierre de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB

miércoles - 10 de septiembre de 2025
18:17

Rollover en JP225, VSTOXX

Hoy se ha modificado la fecha de entrega de los instrumentos JP225, VSTOXX. A los clientes con posiciones abiertas se les abonarán o debitarán los puntos swap correspondientes.

Estos son:

- JP225: 230 puntos swap para posiciones largas; -230 puntos swap para posiciones cortas

- VSTOXX: -155 puntos swap para posiciones largas; 155 puntos swap para posiciones cortas

 

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente, disponibles en todas las ofertas de las plataformas xStation Web y App. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las ofertas individuales pueden variar ligeramente.

Puede consultar la lista detallada de todos los nombres de los instrumentos en la TABLA DE MARGEN.

 

XTB

4:39

Rollover en JP225, VSTOXX

Hoy, al final de la jornada bursátil, los instrumentos subyacentes JP225 y VSTOXX cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre los precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:

- VSTOXX: aprox. 1,60 puntos de índice

- JP225: aprox. -230 puntos de índice

Esto significa que, si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:
- VSTOXX debería ser superior al valor indicado
- JP225 debería ser inferior al valor indicado

El cambio en el valor de la posición relacionado con el cambio de base se corregirá con puntos swap equivalentes al valor base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y límite se ejecutarán según el procedimiento estándar.

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente, disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las ofertas individuales pueden variar ligeramente.

Una lista detallada de todos los nombres de los instrumentos está disponible en la TABLA DE MARGEN.

Importante: Es fundamental recordar que, tras calcular los puntos swap (resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente variará. Con una base muy amplia, podría excederse el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de la posición, comenzando por la que genere el menor resultado financiero y continuando hasta alcanzar dicho NIVEL. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden establecido por el cliente se encuentra dentro del margen de rotación, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben cancelarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento el día de rotación.

