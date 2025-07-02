Leer más
Crezcamos juntos

Únase a XTB Partnerships. Mucho más que un programa de afiliados

Cientes de XTB

1 millón+

Sucursales

Más de 10

Instrumentos de trading

Más de 6900

Incluyendo Forex, Commodities, Indices, Criptomonedas

Cómo funciona

Tan solo está a tres pasos de hacer crecer su negocio

  • 1

    Regístrese

    Rellene el formulario y únase a nuestro programa de afiliados

  • 2

    Crea una campaña

    Utilice nuestra herramienta para crear una campaña de márketing y comenzar a promocionar nuestros productos

  • 3

    Recibir comisiones

    ¡Convierta su tráfico y reciba grandes comisiones!

¿Forma parte del mundo de las finanzas y de la inversión? Le estamos buscando!"

Aprovéchese de su tráfico. No importa en que tipo de negocio esté

Portales financieros

¿Tiene una página de contenido financiero y proporciona información de mercados de manera regular a su audiencia? ¡Preparemos algunos artículos, comentarios y estrategias juntos! Estamos seguros de que entre sus lectores hay algún potencial cliente de XTB.

Conozca más sobre el programa en Q&A

Escuelas de inversión

"Invertir en conocimiento siempre trae el mayor beneficio". Proporcionar formación es uno de los principales valores de XTB. Trabajamos junto a los mejores educadores del mercado. Si proporciona cursos de inversión, sesiones formativas o crea ebooks para la gente que quiere aprender a invertir, deberíamos trabajar juntos.

Conozca más sobre el programa en Q&A

Influencers

¿Tiene reconocimiento, alcance, conocimiento y experiencia en mercados fiancieros? Colaborar con XTB le permitirá crecer, con una estrategia hecha a medida. Contamos con muchos años de experiencia en este area y siempre nos focalizamos en contenido de alta calidad.

Conozca más sobre el programa en Q&A

Redes sociales

¿Cuenta con un perfil en Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra red social? XTB comprende el poder de las redes sociales a dia de hoy. Somos un socio confiable que le proverá de camapañas y contenido relevante para su actividad y su audiencia.

Conozca más sobre el programa en Q&A

Otros

¿Maneja otras actividades relacionadas con los mercados financieros y que no han sido descritas aquí? No se preocupe, en XTB estamos abiertos a nuevas ideas. ¡Regístrese ahora y crezcamos juntos!

Conozca más sobre el programa en Q&A

¿Por qué XTB?

Deje que su audiencia se beneficie de la última tecnología de inversión proporcionándoles herramientas de inversión punteras

Construya una estrategia de márketing efectiva con un gestor personalizado

Cierre el mayor número posible de acuerdos gracias a nuestros ejecutivos de ventas que hablan en el idioma local

PRÓXIMAMENTE

Consiga el interes de su audiencia , con campañas regulares de alta calidad.

Conozca las necesidades de sus clientes y construya su marca personal con campañas de formación

Planes de pago

En nuestro plan de pago básico,su remuneración por clientes referidos dependerá de tres factores de cualificación

  • Deposito mínimo de 400 USD
  • El país de origen de sus clientes afecta a la cantidad de remuneración. Hemos dividido los países en tres grupos. Para averiguar el pago de cada grupo, por favor revise la tabla. Para revisar la cantidad de CPA que recibirás por los clientes de un país por favor utilice el buscador.
  • El CPA varia dependiendo de si el primer trade cerrado de sus clientes es en CFDs de Forex o Indices, CFDs de critptomonedas o Acciones y ETFs. Para revisarlo por favor consulte la tabla.
  • La remuneración por CPA no está disponible para clientes de Polonia, España, Rumania ni de Portugal

Tarifas de CPA

Group 1 Group 2 Group 3
Forex / Indices / Materias Primas 600 USD 300 USD 200 USD
Cfds de criptomonedas 400 USD 200 USD 130 USD
CFDs sobre Acciones y ETFs 50 USD 30 USD 20 USD
Forex / Indices / Materias Primas
Group 1
600 USD
 Group 2
300 USD
 Group 3
200 USD
Cfds de criptomonedas
Group 1
400 USD
 Group 2
200 USD
 Group 3
130 USD
CFDs sobre Acciones y ETFs
Group 1
50 USD
 Group 2
30 USD
 Group 3
20 USD

XTB cobra una comisión por las operaciones realizadas por los clientes en los instrumentos de CFDs. En el sistema de remuneracion Spreadshare, compartiremos ese porcentaje con usted.

  • IMPORTANT: Este sistema de remuneración está permitido unicamente a partners residentes fuera de la Unión Europea y podrá corresponder unicamente a clientes residentes fuera de la Unión Europea

Remuneración básica

Todos los países 20%

Contáctenos

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, Pentadromos Court,
2nd Floor, 3040, Limassol, Cyprus
Oficina
partnerships@xtb.com

XTB International Limited

35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
Oficina
partnerships@xtb.com

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.