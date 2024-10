Um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern, klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke und rufen Sie "My Profile" auf, um Ihr Partnerprofil zu öffnen. Auf der Registerkarte "Personal Information" klicken Sie bitte auf die blaue Schaltfläche "Changes" neben Ihrer E-Mail-Adresse.

Geben Sie die neue E-Mail Adresse ein und klicken anschließend auf den grünen "Continue"-Button.

Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse geändert haben, erhalten Sie einen SMS-Code zur Verifizierung und eine Bestätigung per E-Mail.