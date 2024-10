CFDs - Forex (Devisen), Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen





Es gibt keine Rollover in der kommenden Handelswoche.

Feiertage (Änderungen der Handelszeiten - MESZ-Zeit) Instrument 30.09 Montag 01.10 Dienstag 02.10 Mttwoch 03.10 Donnerstag 04.10 Frietag CHN.cash Handel bis 21:00 kein Handel Handel ab 03:15 - - HK.cash Handel bis 21:00 kein Handel Handel ab 03:15 - - MEXComp - kein Handel - - -

Index-CFD Dividenden 30.09 Montag 01.10 Dienstag 02.10 Mittwoch 03.10 Donnerstag 04.10 Freitag - AU200.cash - AU200.cash -

Diese Informationen gelten für die oben genannten Instrumente, die in allen Angeboten auf der Plattform xStation verfügbar sind. Bitte beachten Sie, dass die Namen der Instrumente in einzelnen Angeboten leicht abweichen können.

Eine detaillierte Liste aller Instrumentennamen finden Sie im Marginverzeichnis.

OMI Finanzinstrumente, Aktien-CFDs, ETF CFDs, Synthetische Aktien

Kapitalmaßnahmen auf Aktien, Aktien-CFDs, ETFs, ETF CFDs sowie synthetische Aktien, die bis zum 27.09.2024 angekündigt wurden:



Dividenden, Bezugsrechte, Spin-Offs, Splits und Re-Splits:



30.09 Montag - dividenden an Agree Realty Corp (ADC.US), AGNC Investment Corp (AGNC.US), Apple Hospitality REIT Inc (APLE.US), AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (AR4.DE), Alexandria Real Estate Equitie (ARE.US), Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (ARI.US), AvalonBay Communities Inc (AVB.US), Franklin Resources Inc (BEN.US), B&G Foods Inc (BGS.US), Broadstone Net Lease Inc (BNL.US), Blackstone Mortgage Trust Inc - class A (BXMT.US), Boston Properties Inc (BXP.US), Blackstone Secured Lending Fund (BXSL.US), Chimera Investment Corp (CIM.US), Camden Property Trust (CPT.US), CareTrust REIT Inc (CTRE.US), Dillard's Inc - class A (DDS.US), Deere & Co (DE.US), Douglas Emmett Inc (DEI.US), Amdocs Ltd (DOX.US), Eastgroup Properties Inc (EGP.US), Ensign Group Inc (ENSG.US), EPR Properties (EPR.US), Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT.US), Essex Property Trust Inc (ESS.US), Fifth Third Bancorp (FITB.US), FMC Corp (FMC.US), Goldman Sachs BDC Inc (GSBD.US), Host Hotels & Resorts Inc (HST.US), Huhtamaki OYJ (HUH1V.FI), Humana Inc (HUM.US), Innovative Industrial Properties Inc (IIPR.US), World Fuel Services Corp (INT.US), Independence Realty Trust Inc (IRT.US), Illinois Tool Works Inc (ITW.US), Kilroy Realty Corp (KRC.US), Ladder Capital Corp - class A (LADR.US), Lincoln Electric Holdings Inc (LECO.US), Lennox International Inc (LII.US), Lexington Realty Trust (LXP.US), Mondelez International Inc - class A (MDLZ.US), Monolithic Power Systems Inc (MPWR.US), National Fuel Gas Co (NFG.US), Annaly Capital Management Inc (NLY.US), Blue Owl Capital Corp (OBDC.US), Orchid Island Capital Inc (ORC.US), PG&E Corp (PCG.US), Park Hotels & Resorts Inc (PK.US), POSCO - ADR (PKX.US), Rexford Industrial Realty Inc (REXR.US), Ryman Hospitality Properties Inc (RHP.US), SL Green Realty Corp (SLG.US), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR (SMFG.US), Sony Corp (SONY) - ADR (SNE.US), Sony Group Corp - ADR (SONY.US), STAG Industrial Inc (STAG.US), Steel Dynamics Inc (STLD.US), Starwood Property Trust Inc (STWD.US), Sun Communities Inc (SUI.US), Stryker Corp (SYK.US), Tecnoglass Inc (TGLS.US), Terreno Realty Corp (TRNO.US), Toro Co (TTC.US), US Bancorp (USB.US), Valmet OYJ (VALMT.FI), Veris Residential Inc (VRE.US), World Kinect Corporation (WKC.US), Willis Towers Watson PLC (WLTW.US), WP Carey Inc (WPC.US), Xerox Corp (XRX.US), York Water Co (YORW.US), Yirendai Ltd - ADR (YRD.US), Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH.US)

01.10 Dienstag - dividenden an Agilent Technologies Inc (A.US), Air Products & Chemicals Inc (APD.US), Cardinal Health Inc (CAH.US), Choice Hotels International Inc (CHH.US), CubeSmart (CUBE.US), Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B (ERICB.SE), Fortum OYJ (FORTUM.FI), Farmland Partners Inc (FPI.US), Federal Realty Investment Trust (FRT.US), Ingredion Inc (INGR.US), Neste Oyj (NESTE.FI), New Residential Investment Corp (NRZ.US), Realty Income Corp (O.US), Pegasystems Inc (PEGA.US), Quanta Services Inc (PWR.US), Royal Unibrew A/S (RBREW.DK), Rent-A-Center Inc (RCII.US), Rithm Capital Corp (RITM.US), Raymond James Financial Inc (RJF.US), State Street Corp (STT.US), Two Harbors Investment Corp (TWO.US), Upbound Group Inc (UPBD.US), Ventas Inc (VTR.US)

02.10 Mittwoch - dividenden an AECOM (ACM.US), Banco Bradesco S.A. (BBD.US), Bank of Nova Scotia (BNS.US), Brixmor Property Group Inc (BRX.US), Comcast Corp (CMCSA.US), Cisco Systems Inc (CSCO.US), Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B (ERIC.US), Itau Unibanco Holding SA - ADR (ITUB.US), Republic Services Inc - class A (RSG.US)

03.10 Donnerstag - dividenden an Bodycote PLC (BOY.UK), Centrica PLC (CNA.UK), Campbell Soup Co (CPB.US), Cousins Properties Inc (CUZ.US), Hargreaves Lansdown PLC (HL.UK), Hunting PLC (HTG.UK), Kainos Group PLC (KNOS.UK), Progressive Corp (PGR.US), Phoenix Group Holdings (PHNX.UK), Sylvamo Corp (SLVM.US), Smith & Nephew PLC (SN.UK), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD.US), Spectris PLC (SXS.UK), TBC Bank Group PLC (TBCG.UK), Travis Perkins PLC (TPK.UK), Weir Group PLC (WEIR.UK), Wickes Group PLC (WIX.UK)



04.10 Freitag - dividenden an American Express Co (AXP.US), Bristol-Myers Squibb Co (BMY.US), Designer Brands Inc - class A (DBI.US), Quest Diagnostics Inc (DGX.US), Gladstone Investment Corp (GAIN.US), Globe Life Inc (GL.US), Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (HASI.US), Immersion Corp (IMMR.US), JPMorgan Chase & Co (JPM.US), Mercor SA (MCR.PL), Marsh & McLennan Cos Inc (MMC.US), Morningstar Inc (MORN.US), NetApp Inc (NTAP.US), Royal Gold Inc (RGLD.US), Sysco Corp (SYY.US), Thule Group AB (THULE.SE)





In der folgenden Woche gibt es keine Feiertage.



Änderungen des Aktienangebots 19.07 - 26.07:

Es gab keine Änderungen.





Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Termine und Bedingungen der Aktienunternehmen täglichen Änderungen unterliegen können. Aktuelle Informationen zu Dividenden können Sie in der Handelsplattform xStation 5 in den „Informationen zum Instrument“ jederzeit einsehen.





