Bővebben
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 75%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 75%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A lakossági CFD-számlák 75%-án veszteség keletkezik.

IQQN.DE

IQQN.DE - IQQN.DE

iShares MSCI North America UCITS (Dist, EUR)
Nyisson számlát
LEGNÉPSZERŰBB

Nincs találat ""

Tekintse meg az elérhető instrumentumok teljes listáját

Tovább az instrumentumok oldalra
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.
Töltse le az appot ingyenesen
LEGFRISSEBB HÍREK

Tájékozódjon a legfrissebb hírekről és fejleményekről

Olvasson További Híreket
AZ INSTRUMENTUMRÓL

Kereskedjen IQQN.DE CFD-vel

iShares MSCI North America UCITS (Dist, EUR)
-
-
-
-
-
TOP INSTRUMENTUMOK

További hangszerek megtekintése

Minden ETF CFD
Legyen mindig kéznél minden befektetése

A díjnyertes és könnyen használható XTB kereskedési alkalmazással

LEGFRISSEBB HÍREK

Tájékozódjon a legfrissebb hírekről és fejleményekről

Reggeli összefoglaló (23.02.2026)
2026. február 23.
US500: Az amerikai részvények lendületet...
2026. február 20.
Gazdasági naptár: európai PMI-k, valamint...
2026. február 20.
Olvasson További Híreket
SZEREZZEN HOZZÁFÉRÉST

Hogyan kereskedjünk ETF CFD-vel az XTB-nél?

1. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

2. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

3. Kezdjen el kereskedni

Válogasson a 11700+ CFD instrumentum közül.

Lépjen be a piacra
1. Töltse le az alkalmazást

Látogasson el a mobil áruházába, és töltse le az alkalmazásunkat teljesen ingyenesen.

2. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

3. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

Tegye meg az első lépést
MIÉRT AZ XTB

Miért kereskedjen az XTB-nél?

Innovatív platform

Folyamatosan dolgozunk saját fejlesztésű és díjnyertes befektetési platformunk tökéletesítésén, hogy az minden igényének megfeleljen. Elérhető asztali és mobil verzióban is.

Szabályozás

Az XTB Csoport olyan vállalatokból áll, melyek egyike a világ egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett FX & CFD brókere. Az XTB Csoport a világ legnagyobb felügyeleti hatóságai, köztük az FCA, a CySEC és a KNF által szabályozott szervezetekkel rendelkezik.

Többnyelvű magasan képzett ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati csapatunk a nap 24 órájában, hétfőtől péntekig rendelkezésére áll.

TOP INSTRUMENTUMOK

További hangszerek megtekintése

Minden ETF CFD
Oktatás

Fedezze fel Tőzsde Tudástárunkat

CFD kereskedés – Mik azok a különbözeti szerződések?
11 minute(s) CFD-k
Shortolás – Hogyan lehet pénzt keresni a csökkenő piacokon?
5 minute(s) Befektetés
Hogyan fektesünk be Bitcoinba?
8 minute(s) Befektetés
Cikkek megtekintése
GYIK

Kérdése van?

Az ETF (tőzsdén kereskedett alap) CFD egy olyan pénzügyi derivatíva, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy egy adott ETF árfolyammozgásán kereskedjenek anélkül, hogy ténylegesen birtokolnák azt. Az ETF CFD úgy működik, hogy követi a mögöttes ETF árfolyamát, és lehetővé teszi a befektetők számára, hogy a nyitó- és záróár közötti különbséggel kereskedjenek. A befektető nem birtokolja az ETF-et, hanem szerződést köt a brókerrel, mely szerint a kereskedés iránya alapján fizeti vagy kapja meg az árkülönbözetet.

A tőzsdén kereskedett alapokkal (ETF-ekkel) való kereskedés CFD-k segítségével rugalmasságot és hozzáférést biztosít a kereskedőknek a globális piacok és instrumentumosztályok széles köréhez. Az ETF CFD-kereskedéssel a kereskedők a piaci mozgásokon kereskedhetnek bármelyik irányba, azáltal, hogy long (vétel) pozíciót nyitnak, hogy profitáljanak a felfelé irányuló ármozgásokból, vagy short (eladás) pozíciót nyitnak, hogy profitáljanak a lefelé irányuló mozgásokból. A CFD-k emellett lehetővé teszik a pénzügyi tőkeáttételes kereskedést, ami azt jelenti, hogy a kereskedők nagyobb pozíciókat vehetnek fel, mint amire a saját tőkéjükkel képesek lennének, felerősítve a potenciális nyereséget, de felnagyítva a potenciális veszteségeket is. Az ETF CFD-kereskedés azonban jelentős kockázatokat is hordoz, amelyekkel a kereskedőknek tisztában kell lenniük. Az ETF CFD-piac jelentős áringadozásoknak lehet kitéve, ami gyors és jelentős veszteségeket eredményezhet, ha nem megfelelően kezelik. Ráadásul a margin kereskedés lehetősége kétélű kard lehet, mivel felerősítheti a potenciális nyereséget, de növelheti a potenciális veszteségeket is.

A tőkeáttétel a CFD ETF kereskedés olyan jellemzője, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy a ténylegesen befektetett tőkénél jóval magasabb összegű ügyleteket kössenek. Megsokszorozza a marginban elhelyezett tőke vásárlóerejét, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy a letét értékét meghaladó tranzakciókat kössenek. Ez potenciálisan növelheti a befektetés hozamát, de növelheti a veszteség kockázatát is, ha a befektetés nem a várt módon teljesít.

Igen, CFD-kkel shortolhat ETF-eket. A különbözeti ügyletek lehetővé teszik, hogy mind az emelkedő, mind a csökkenő árfolyammmozgásokon kereskedjen azáltal, hogy olyan ETF-eket vásárol (vásárol), amelyek értékének növekedését várja, vagy olyan ETF-eket ad el (ad el), amelyek értékének csökkenését várja.
Csatlakozzon az XTB Csoport több mint 2 000 000 ügyfeléhez a világ minden tájáról.
Kezdjen el kereskedni Töltse le az alkalmazást Töltse le az alkalmazást