Devizakereskedési alapok kezdőknek

A devizapiac a világ legnagyobb devizapiaca, napi 6,5 billió dolláros volumennel és több mint 2,4 billió dollárra becsült teljes piaci értékkel. Ismerje meg, hogy a Forex piacon a kereskedők miért kereskednek többnyire származtatott termékekkel, például tőkeáttételes különbözeti szerződésekkel (CFD).

A Forex a legnagyobb decentralizált globális devizapiac. A napi kereskedési volumen eléri a 6,5 billió dollárt, a teljes becsült piaci érték pedig meghaladja a 2,4 billió dollárt. Összehasonlításképpen, az összes tőzsdén jegyzett vállalat piaci kapitalizációja körülbelül 90 billió USD, amelynek több mint felét az amerikai tőzsdéken jegyzett vállalatok teszik ki. Általában azonban a devizapiac volatilitása nem olyan nagy a tőzsdékhez, árupiacokhoz, kriptovalutákhoz vagy akár indexekhez képest. Ezért a kereskedők általában a devizapiacon spekulálnak származtatott termékekkel, például a tőkeáttételes különbözeti ügyletekkel (CFD).

A legnépszerűbb és nemzetközi deviza az amerikai dollár, a legtöbbet kereskedett devizapár pedig az EUR/USD. A devizapiacok soha nem alszanak, és a Forex kereskedők mindig készen állnak arra, hogy reagáljanak az adatokra és a kockázati tényezőkre. A devizakereskedelem a nemzetközi kereskedelem szimbóluma. Az intézményi befektetők vagy a befektetéskezelő cégek szorosan figyelemmel kísérik a devizamozgásokat. A piaci résztvevők a világ három elsődleges kereskedési ülésszakában – európai, ázsiai és amerikai – kereskednek. Kezdőként csak tudnia kell, hogyan működik a Forex. Ebben a cikkben ezt megtanulhatja, és megtudhatja, milyen tényezők befolyásolják a devizapárokat, és hogyan kezelheti a kockázatot a kereskedés során.

A Forex piac alapjai

A devizapárok a gazdaságok erejét hasonlítják össze a rájuk vonatkozó összes információ összesítésével, az egyes kockázatok, kilátások, előnyök és hátrányok értékelésével. A legnépszerűbb EUR/USD devizapár például az eurózóna országainak gazdaságát hasonlítja össze az Amerikai Egyesült Államokkal, ezért minden, ami az egyik gazdaságot érinti, az EUR/USD devizapárban is megjelenik. A devizapárok árfolyamai gyakran reagálnak az egyes országok legfontosabb gazdasági adataira, és az egyik legfontosabb árfolyamtényező a ciklikus gazdasági publikációk. Ezek közé tartoznak többek között:

Általános központi banki politika (pl. Fed, EKB, BoE, BoJ, BoC, RBA, SNB stb.).

Kamatlábdöntések, QT- vagy QE-programok

Geopolitikai feszültségek és politikai döntések

Inflációs szintek és inflációs várakozások

GDP növekedési adatok

ISM és PMI indexek

Munkaerő-piaci adatok (pl. NFP az USA-ban)

Fogyasztói és gazdasági hangulat

Az XTB weboldalán minden nap közzétesszük a legfontosabb gazdasági adatokat

Érdemes tudni

Amikor egy devizapár, például az EUR/USD vagy az EUR/GBP emelkedik, a kereskedők felértékelődésről beszélnek.

Amikor egy devizapár, mint a fent említett példák közül az EUR/USD vagy az EUR/GBP csökken, a kereskedők gyengülésről beszélnek.

A devizapárok a két deviza közötti erőviszonyokat tükrözik. Ha az EUR/USD erősödik, az azt jelenti, hogy az euró (EUR) erősödik az amerikai dollárral szemben. Ha a GBP/USD erősödik, az azt jelenti, hogy a brit font sterling (GBP) erősödik az amerikai dollárral szemben. Ezekben az esetekben ez azt jelenti, hogy több USD-t kell fizetnie az EUR vagy GBP megvásárlásáért. Ez a helyzet természetesen szimmetrikusan is megfordítható.

A valuta erősségét befolyásoló tényezők

Bármilyen mozgás, politikai döntés és geopolitikai helyzet befolyásolhatja a devizamozgásokat és növelheti a volatilitást, ami a devizapárok emelkedését vagy csökkenését eredményezi. A geopolitikai bizonytalanság, a háborúk és egyéb események nagy hatással vannak a devizapárokra. Ezt mutatta az ukrajnai háború és az energiafüggőség, amely 2022-ben az eurózóna gazdaságára nehezedett. Jó példa erre az USD/PLN (amerikai dollár a lengyel zlotyval szemben) devizapár. Ukrajna Lengyelország keleti szomszédja, és az Ukrajna elleni orosz támadás után a PLN gyengült az USD-vel szemben, többek között a háború és az orosz agresszió veszélye miatt. Végül azonban a lengyel zloty erősödött, és az USD/PLN rali enyhült, miután az orosz offenzíva elvesztette erejét, csökkentve a konfliktus kiszélesedésének lehetőségét.

A központi bankok elnökeinek és tagjainak beszédei igen jelentős hatással lehetnek a devizákra, mivel a központi bankok határozzák meg a monetáris politika irányát. A központi bankok határozzák meg a kamatlábakat is, amelyek Fisher közgazdasági elmélete szerint befolyásolják a devizapiacot. Olyan monetáris programokat is bevezethetnek, mint a mennyiségi lazítás (QE) és a mennyiségi szigorítás (QT). Általánosságban elmondható, hogy amikor egy valuta kínálata növekszik, annak értéke csökken. A kamatlábak általában erősítik a valutát, ami általában azonnal tükröződik az árfolyamban. Az európai és észak-amerikai devizák legfontosabb adatait az amerikai és az európai ülésszak alatt teszik közzé, így azok volatilitása az ázsiai ülésszak alatt kisebb. A központi bankok elvileg expanzív (ún. „dovish”) vagy kontrakciós (ún. „hawkish”) monetáris politikát folytathatnak. A hawkish politika munkahelyteremtéshez, gazdasági növekedéshez, de magasabb inflációs számokhoz is vezethet – a gazdaság „túlstimulálásával”. Általában a valuta leértékelődéséhez vezet. Másrészt a hawkish politika alacsonyabb inflációhoz vezet, és befagyasztja a gazdaságot. Ez általában a valuta felértékelődéséhez vezet.

Fontos: A devizakereskedés megkezdése kockázatos, és a devizakereskedők nagy nyereséggel vagy nagy veszteséggel is végezhetnek. A tőkeáttételes kereskedés változékonyabb, és ezt minden Forex kereskedőnek nagyon jól kell tudnia. A devizapiacok nem mindenkinek valók. A spekulatív kereskedés nem lehet elsődleges bevételi forrás. A piaci feltételek változnak és kiszámíthatatlanok lehetnek. A nagyfokú véletlenszerűség és kockázat miatt a sikeres devizaspekuláció közelebb állhat egy művészethez, mint egy hatékony Forex kereskedési stratégiához.

Forex kereskedés – reakció az adatokra

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.

Németország – június 2023 feldolgozóipari PMI, 41 vs. 43,5 várt és 43,2 korábbi. Forrás: XTB platform

Az EURUSD gyengült és pánikreakciót látott a vártnál jóval gyengébb, 2023. június 23-án érkezett „recessziós” németországi PMI adat után. A német feldolgozóipari PMI 41 ponton jóval alacsonyabb volt, mint az elemzők által várt javulás 43,5 pontra (a korábbi 43,2 pontról). Ez az eredmény is a legalacsonyabb volt 2020 óta és még a 2019-es PMI „mélypontok” is magasabbak voltak ennél a számnál. A szolgáltatási PMI is alacsonyabb volt, 54,1, szemben a várt 56,3-as értékkel (a korábbi 57,2-nél csak kissé alacsonyabb). Megjegyzendő, hogy számos tényező befolyásolja a devizapárt, és ebben az esetben ezek az egyéb tényezők léptek működésbe, miután a befektetők megemésztették a jó PMI-közleményt. Forrás: xStation5

Egyesült Királyság – A 2023. második negyedévi GDP (felülvizsgált) 0,6% lett a várt 0,4%-kal szemben, és 0,2% q/q a várt 0,2%-kal szemben. Forrás: XTB platform

Ez egy újabb példa arra, hogy mennyire fontosak a becslések. A GBPUSD erősödött a brit GDP vártnál magasabb revízióját követően. A GDP első olvasatában a brit gazdaság 0,2%-kal nőtt Q/Q és 0,4%-kal É/É, de a felülvizsgálat szerint az É/É növekedési ütem még erősebb, 0,6%-os É/É volt. Általában a vártnál jobb makroadatok, például az erős GDP, támogatják a valuta erősödését.

Az amerikai dollár és a magas infláció

A magasabb és változékony inflációs időszakok világszerte a devizapiaci volatilitás és a valuta leértékelődésének erőteljes növekedését okozhatják. Gazdasági bizonytalanság idején a befektetők általában a biztonságos devizák, általában az amerikai dollár felé húzódnak.

Amikor például az USA-ban magasabb az infláció, és az amerikai jegybank a monetáris politikáját hawkish-sá változtatja, a dollár általában emelkedik. Az „inflációs” 1970-es évekhez hasonlóan a dollárindex több mint 20,0%-kal emelkedett a 2021 júniusi mélypontról 2022 júniusára.

Az amerikai dollár az elmúlt 100 év erős amerikai növekedése miatt úgynevezett „biztonságos menedék”. Az USA még mindig a világ legnagyobb gazdasága. Amikor a kockázatkerülés belép a piacra (tőzsdei visszaesés, pénzügyi instabilitás stb.), a befektetők világszerte hajlamosak visszatérni az amerikai dollárhoz.

A dollárindex az amerikai dollár erejét méri egy hat másik nagy valutából álló kosárral szemben: az euróval, a brit fonttal, a japán jennel, a svájci frankkal, a kanadai dollárral és a svéd koronával szemben. Az index viszonylag hosszú múltra tekint vissza, 1973-ban hozták létre. Amikor a dollár erősödik, az index emelkedik.

USA – A 2023 második negyedévére vonatkozó (felülvizsgált) GDP 2% lett, szemben az 1,4%-os előrejelzéssel és a korábbi 1,3%-os előrejelzéssel. Forrás: XTB platform

Ebben az esetben a vártnál jobb amerikai szolgáltatási GDP-adatok az USDIDX (dollárindex határidős ügyletek) árfolyamát felfelé hajtották. Az USDIDX 2023. június 29-én emelkedett, miután az USA második negyedéves GDP-je a vártnál jobban, 2%-ra módosult a várt 1,4%-kal és az előző 1,3%-kal szemben. A kedvező GDP-adatokat követően a piacok a nap folyamán erős amerikai fogyasztási adatokat is láttak, amelyek jóval alacsonyabbak voltak az exp. Az amerikai munkanélküliségi kérelmek (239k vs. 265k). Az erős adatok alátámasztották a további Fed kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásokat, valamint azt, hogy a Fed hosszabb ideig fenntartja a hawkish politikát.

Mik azok a Forex CFD-k

Mint már említettük, a Forex egy decentralizált globális devizapiac. A Forex CFD-piac eszközei a tőkeáttételükről ismertek. A Forex brókerek lehetőséget adnak a kereskedőknek és a befektetőknek, hogy kihasználják a határidős szerződések előnyeit. A CFD-szerződések viszonylag nagy áringadozása, lehetőségeket teremt, de egyben magasabb befektetési kockázatot is.

A CFD a „Contract for Differences” rövidítése, és a deviza (Forex) CFD-k csak pénzügyi eszközök. A CFD-kbe történő befektetéssel Ön nem válik a kereskedett devizák tulajdonosává, csak a szerződés árfolyamkülönbözetének tulajdonosa. A CFD-k kereskedésekor tehát csak az árfolyam mozgását kereskedi le – az emelkedhet vagy csökkenhet. Általában a befektetők pénzt keresnek, és az árfolyam emelkedésére fogadnak, CFD-kereskedőként azonban shortolhat, és fogadhat az árfolyam csökkenésére.

Mivel a devizatőzsdéken az áringadozás nem túl nagy, a magas tőkeáttétel nagy portfólió-volatilitást biztosít a befektetőknek és a kereskedőknek, még akkor is, ha az árak 1%-kal vagy akár 0,5%-kal változnak 24 óra alatt.

Ez a pénzügyi tőkeáttétellel kombinálva magasabb és gyorsabb hozamot, de egyben magas veszteségkockázatot is eredményezhet. A pénzügyi tőkeáttétel kockázati tényező. Az áringadozások még erősebbek, amikor kritikus gazdasági adatok vagy döntések jelennek meg, így ez különleges lehetőségeket adhat a „short” pozíciókkal spekuláló medvés vagy bikás kereskedőknek. Jellemzően a devizakereskedők aktívabbak azokban az ülésekben, amikor fontos adatok közzétételére kerül sor.

CFD-kereskedés esetén a reakcióidő néha korlátozott lehet. Néhány kereskedő mégis szereti, ha a dolgok még gyorsabban történnek a piacon, és magas befektetési kockázatot vállal. Ne feledkezzen meg azonban az olyan kockázatvédelmi stratégiákról, mint a defenzív stop loss megbízások, take profit megbízások és az elemzői készségek (technikai elemzés, volumenelemzés, gazdasági ismeretek).

Végső soron kereskedőként az a fő feladata, hogy megjósolja a devizapár jövőbeli ármozgásának irányát, amelyen kereskedik. Ez lehet például EURUSD, GBPUSD vagy a kevésbé ismert EURTRY vagy a fent említett USDPLN. Számos stratégiát használhat, kezdve a makrogazdasági elemzéstől a révid ideig tartó tranzakciókig, a volumenelemzésig vagy a technikai elemzésig.

Fontos: Legyen tisztában a kockázatokkal, és legyen tisztában azzal, hogy a devizaárfolyam-összeomlások során pénzt veszíthet. A professzionális kereskedésben ez „a játék része”, mivel lehetetlen minden alkalommal előre jelezni a piaci mozgásokat. Ami fontos, az a nyerési arány és az, hogy mennyit nyer a kereskedő, amikor nyer, és mennyit veszít, amikor veszít.

5 kockázatkezelési stratégia

A devizapiacon a kockázatkezelés és a pszichológia kulcsszerepet játszik. Minden kereskedő sikeres akar lenni, és arra törekszik, hogy döntései a lehető leghatékonyabbak legyenek. Az alábbiakban 5 olyan alapismerettel foglalkozunk, amelyek segítenek elsajátítani a devizapiaci kereskedés alapjait.

Ne feledkezzünk meg a kereskedés pszichológiai aspektusáról – A piac a kereslet és a kínálat állandó harca, amelyet az érzelmek – a mohóság és a félelem – támogatnak. Minden kereskedő megtapasztalja ezeket a kereskedés során, és ha képes ezeket kontrollálni, akkor új perspektívák nyílnak meg, amelyek kielégítőbbé tehetik a kereskedést, és stabilabb eredmények elérését teszik lehetővé. Szerezzen ismereteket és tervezze meg a cselekedeteit – A tudás fontos, és lehetővé teszi a lehetőségek azonosítását, többek között a gyakran ismétlődő történelmi analógiák és hasonlóságok révén. Bár a kizárólag a múltbeli forgatókönyvek megismétlésén alapuló stratégia felépítése önmagában nem optimális módszer, a múlt megértése lehetővé teheti a jelen jobb megértését és befolyásolhatja a „befektetési ötletek” számát. Ragaszkodjon egy stratégiához, és tanulja meg azt adaptálni – A stratégia fontos, és az egyik stabil pontnak kell lennie egy olyan volatilis helyen, mint a piac. Azonban nem válhatsz a rabjává. A legjobb kereskedőknek képesnek kell lenniük arra, hogy megváltoztassák a stratégiájukat, ha a mögöttes feltételezéseik és az általuk kötött „üzlet” körüli megfigyeléseik megváltoznak. Használjon defenzív megbízásokat – A defenzív megbízások lehetővé teszik, hogy elkerülje a mélyülő veszteségeket és a likvidálást egy „margin stop” mechanizmus formájában. A grafikonelemzés lehetővé teheti a kulcsfontosságú támasz- és ellenállási pontok felkutatását a grafikonon. Ezeken a pontokon lehet, hogy nyereséget szeretne realizálni vagy veszteséget korlátozni. Nem kell folyamatosan figyelemmel kísérnie a pozíciókat a számítógépén vagy a mobilalkalmazáson. Kereskedjen olyan tőkével, amelynek elvesztését megengedheti magának – Az, hogy mekkora pozíciót kezel a rendelkezésére álló tőkéhez képest, döntő fontosságú a kockázat és a stressz érzékelése szempontjából. Ha egy pozíció túl nagy, akkor elkezdhet pszichológiai alapon hibázni. Az átélt érzelmek, például a kapzsiság és a félelem intenzitása ilyenkor nagyobb lesz.

A fenti módszerek alkalmazása nem határozza meg a hatékonyságot, és nem ad receptet a nyereséghez. Tekintettel arra, hogy a devizapiac számos külső tényezőre – többek között a geopolitikai kockázatokra vagy a monetáris politika változásaira – érzékeny, jó helynek tűnik a spekulatív „forgatókönyvek” kijátszására. Ilyen forgatókönyv lehet például az EURUSD devizapárra vonatkozó short pozíció a Federal Reserve monetáris szigorításával, a magas inflációval és az euróövezet magasabb energiaáraival összefüggésben.

Shortolás

A shortolás a csökkenő árfolyamokra – ebben az esetben a csökkenő devizapárokra – vonatkozó pozíciók felvétele. Ezzel a pozícióval pénzt kereshet, amikor a nyitott CFD-eszközök árai esnek. Általában a kereskedők pénzt veszítenek, amikor az árak esnek. A CFD-k kereskedése azonban lehetővé teszi, hogy minden körülmények között kereskedjen, beleértve a csökkenő árakat is.

A shortolási stratégiában az árfolyam-akció a legfontosabb. A csökkenések általában dinamikusabbak és sokkal rövidebb ideig tartanak, mint egy „felfelé irányuló mozgás”, amelyet bikapiacnak is neveznek. Megnézheti, hogyan viselkedtek az amerikai vállalatok árai és indexei 2008-ban a Lehman Brothers csődje miatt, vagy 2020 márciusában a COVID-19 összeomlása során. A devizapiacon megnézheti, mi történt a török lírával, az USDTRY-vel 2021 őszén a központi banki döntések miatt. Megnézheti az EURUSD devizapárt is, és láthatja, hogy a különböző központi banki politikák (Fed vs. EKB) és a geopolitika hogyan hatott az árakra, ami miatt az EURUSD 2022-ben a dollárral szembeni egyenletes paritás alá esett.

Shortolás az xStation5-ön

A platformon általában ugyanúgy nyithat rövid pozíciót, mint egy hosszú pozíciót. Ahelyett, hogy a zöld BUY gombra kattintana, válassza a piros SELL gombot.

Az emelkedő árfolyamokra vonatkozó, hosszú pozíciónak nevezett pozíció a zöld BUY gombot jelenti. A csökkenő árakra vonatkozó pozíció, az úgynevezett rövid pozíció a piros SELL gomb alatt van.

Védekező megbízások (Stop Loss és Take Profit)

CFD eszközökkel való kereskedéskor figyelembe kell venni az ár nagyfokú volatilitását és a pozíció eredményét. A grafikon és a változó helyzet elemzésével egyes kereskedők az automatikus defenzív megbízások használatát választják, hogy ne kelljen folyamatosan figyelniük a grafikont.

A legtöbb profi kereskedő számára jó stratégia a stop loss és take profit. Ahhoz, hogy tudja, hol kell beállítani a Stop Loss vagy Take Profit megbízásokat, az elemzést a technikai elemzésre vagy más stratégiára, például a volumenre kell alapoznia. Az árellenállás és a támaszszintek kulcsfontosságúak a piac szerkezetének szempontjából.

Stop Loss

Ahogy a neve is mutatja, a Stop Loss megbízás védelmet nyújt a mélyülő veszteségek ellen, a pozíció automatikusan lezárul, ha az ár a megadott szint alá esik. A Stop Loss megbízás másik típusa a Trailing Stop Loss, amely egy eszköz árfolyamát követi az Ön által megadott távolságon keresztül. A Trailing Stop Loss használatával hosszabb ideig tarthat egy pozíciót, így maximalizálhatja nyereségét, és korlátozhatja a hirtelen ármozgásokból eredő kockázatot.

Take profit

A Take Profit megbízás viszont lehetővé teszi, hogy egy nyereséges pozíciót automatikusan lezárjon egy Ön által megfelelőnek ítélt árszinten. A zárási szint alapulhat például az xStation5-ben elérhetővé tett technikai elemzésen vagy a piaci helyzet saját elemzésén.

Tőkeáttételi kockázat

A tőkeáttétel alkalmazása egyrészt azzal a lehetőséggel jár, hogy viszonylag kis befektetett tőkével nagy pozíciót lehet nyitni, másrészt azonban nagyobb felelősséggel és kockázattal is jár. CFD-eszközökkel való kereskedés során a pozíció megnyitásához befektetett összeget nevezzük marginnak. A pozíció megnyitásához szükséges összeg a kereskedendő eszköztől (devizapártól) és a hozzá rendelt tőkeáttételtől függ.

Fontos továbbá, hogy megismerje az egyenleg, a saját tőke (számlaérték), a szabad margin és egy másik nagyon fontos fogalom – a margin szint – lényegét.

A számlaegyenleg csak akkor változik, ha befizet, kivesz, pozíciót zár vagy nyit.

A „számlaérték” az Ön egyenlegének összege plusz a nyitott pozícióinak aktuális eredménye.

A „Margin” az Ön marginjainak összege – a CFD-kben a pozíciók megnyitásához szükséges teljes összeg.

A „Free Margin” az az összeg, amelyet még felhasználhat új kereskedések nyitására.

A mechanizmus megléte jogi követelmény, és a költségvetési rendeletekből következik.

Ha a margin szint 80% alá csökken, Margin Call figyelmeztetést kap, ami azt jelenti, hogy a margin szint veszélyes szintre csökkent, és a pozíció lezárásához vezethet.

Ha a CFD-pozícióját nyitva kívánja tartani, amíg a margin szint csökken, egyszerűen befizethet pénzt a számlájára, ami növeli a saját tőkéjét (számlaértékét) és növeli a margin szintet.

Az aktuális % Margin Level információ megjelenik az XTB kereskedési platformon, így Önnek nem kell saját maga elvégeznie a számításokat.

Soha nincs garancia arra, hogy az Ön által befizetett összeg elegendő lesz a veszteségek fedezésére és a nyitott kereskedés további negatív árfolyammozgása miatti likvidálás lehetőségének megakadályozására.

Pénzügyi tőkeáttétel

A tőkeáttételes származtatott termékekkel való kereskedés mindig nagy kockázatú befektetés, és veszteségeket okozhat. A tőkeáttételi arány az egyes devizapároktól függ.

A legnépszerűbb devizapárok

Az XTB platform több tucat devizapárt kínál a főbb (pl. EURUSD, GBPUSD), a kisebb (pl. NZDCAD, CHFJPY) és a feltörekvő piacok (pl. USDPLN, USDTRY) devizapárjaiból. A devizapiac arról ismert, hogy a legnagyobb tőkeáttétellel rendelkezik, ami viszonylag kis árfolyammozgások mellett is nagy befektetési volatilitást tesz lehetővé.

A legnagyobb, főbb devizapárok beépített tőkeáttételi aránya 1:30, míg a kisebb és feltörekvő devizáké általában 1:20. A tőkeáttétel nem módosítható vagy törölhető az eszközökön, az állandó.

Amikor a piac zárva van, a devizapiacok statikusak. Minden más időpontban a valutákkal lehet kereskedni, és az árak folyamatosan változnak. Természetesen a legjobb időpont a deviza CFD-kereskedés megkezdésére a nagyon magas likviditású időszakok, amikor a piaci volatilitás nagyobb. Amikor a piacon nagy a forgalom és a kereskedési volumen megnő, a volatilitás is megnő. Ezt befolyásolhatja a fontos hírek megjelenése. Ilyen lehet a makrogazdasági adatok közzététele, valamint a központi bankok kamatemelési vagy kamatcsökkentési döntései. A geopolitika, például a háborúk és a növekvő konfliktusok vagy akár a diplomáciai válságok is befolyásolhatják a devizaárfolyamokat.

Az XTB platformon hozzáférhet a kutatási részleg által biztosított piaci hírekhez. Ott megtalálja a legfontosabb élő információkat és piacszemléket. Ezzel a fedélzeten a devizakereskedés az XTB platformon belül nem is lehet olyan bonyolult! Mindig gondoljon a tőkeáttétel kockázatára és a veszteségek lehetőségére.

Készen áll arra, hogy belevágjon a Forex kereskedés világába, és felfedezze a nyereség lehetőségét? Ez az átfogó útmutató végigvezeti Önt a devizapiac minden zugán, feltárja a sikeres kereskedés titkait, és segít eligazodni a devizakereskedés összetett környezetében.

A legfontosabb információk kezdőknek – Forex kereskedés