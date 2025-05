Forex & CFD Partner Program (Affiliation) - együttműködés befektetési társaságokkal

Olvasási idő: 6 minute(s)

A cikk célja, hogy megismertesse általános szinten az olvasóval a partner programot (affiliation), ez egy innovatív módszer a weboldal tulajdonosok számára kiegészítő jövedelemszerzésre, amely végezhető az üzleti tevékenységük mellett, új ügyfeleket szerezve.

Bevezetés

A cikk célja, hogy megismertesse általános szinten az olvasóval a partner programot (affiliation), ez egy innovatív módszer a weboldal tulajdonosok számára kiegészítő jövedelemszerzésre, amely végezhető az üzleti tevékenységük mellett, új ügyfeleket szerezve.

Ha már tisztában van az affiliation rendszerek működésével, és szeretné megismerni az XTB Csoport partner program részleteit, kérjük használja a következő linket, itt megtalálja az összes szükséges információt.

Mi az affiliation (Partner Program)?

Az Affiliation és más hasonló partner programok világszerte közkedveltek és népszerűek, különösen Nyugat-Európában, Amerikában és Ázsiában.

Röviden: ez általában egy potenciális ötlet a kiegészítő pénzszerzésre a már futó online tevékenységek részeként, pl. azáltal, hogy megosztja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a webhelyéhez, blogjához vagy akár a YouTube-csatornája témájához.

Egy ilyen megállapodás előnyös minden résztvevő számára:

Affiliate - további pénzügyi előnyöket és támogatást kap a partnertől az anyagok előkészítésében

- további pénzügyi előnyöket és támogatást kap a partnertől az anyagok előkészítésében Ügyfél - értékes és vizuális szempontból vonzó tartalmat kap, valamint hozzáférést azokhoz a termékekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek iránt potenciálisan érdeklődik

- értékes és vizuális szempontból vonzó tartalmat kap, valamint hozzáférést azokhoz a termékekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek iránt potenciálisan érdeklődik Hirdető - lehetősége adódik azon személyek közvetlen elérésére, akiket potenciálisan érdekel a kínált szolgáltatás.



Hogyan alakult ki az affiliation, és melyik volt a történelem első partner programja?

Azt állítják, hogy az első partner programot egy közismert vállalat, az Amazon hozta létre, amely akkoriban még nem volt globális technológiai óriás, hatalmas termék- és szolgáltatáskínálattal, hanem csupán egy ”közönséges” online könyvesbolt. Jeff Bezos, a társaság alapítója és vezérigazgatója az ilyenfajta társulást (affiliation) kiegészítő marketing formájaként kezeli, és az új potenciálisan érdeklődő ügyfelek elérésének egyik módjaként az új disztribúciós csatornákon keresztül. A weboldal tulajdonosok egyetlen feladata az volt, hogy közvetlen linkeket használjanak a társaság által eladott könyvekhez, és cserébe jutalékot kaptak minden ilyen módon eladott tételért.

Más cégek is követni kezdték az Amazon módszerét, és a partner programok idővel még kifinomultabbá váltak. A termékekhez fűződő közvetlen linkeket a tematikus bannerokkal (reklámcsík), a professzionális grafikai elgondolásokkal támogatták, ezalatt a technológiai fejlődés magával hozta a, gyakran nagyon összetett telepítési modellek megjelenését.

Ki is valójában affiliate?

Az affiliate olyan természetes vagy jogi személy, amelynek feladata az, hogy effektíven szerezzen új ügyfeleket a hirdető webhelyére a weboldalon található hirdetési anyagokon keresztül, amit a hirdető biztosít. Általánosságban elmondható a feladatról, hogy a lehető legnagyobb számú célcsoportot kell megszólítani a partner tartalmával. Az affiliate megegyezés szerinti díjazást kap a társulási szerződésben részletezett tevékenységek és feladatok elvégzéséért, és minél hatékonyabban végzi tevékenységét, annál nagyobb a jutalma.

Ki lehet affiliate partner?

Mint korábban már említettük, ahhoz, hogy affiliate legyen, nem kell ismernie a reklámszakmát, nem is kell saját magánál létrehoznia az ehhez szükséges hirdető anyagokat. A legtöbb dedikált anyagot és a kulcsfontosságú eseményekre vonatkozó információt a szolgáltatást nyújtó partner biztosítja a szakemberei révén.

Bármely magánszemély vagy vállalkozás, amely együttműködést kíván létrehozni a partner programot kínáló intézménnyel, affiliate partner lehet. Csak annyit kell tennie, hogy olyan partnert keres, aki olyan tevékenységet folytat, amely megfelel az Ön tevékenységének, és partnerprogramot kínál. Ezt követően regisztrálnia kell és teljesítenie kell néhány formális feltételt, ahol általában a legfontosabb szempont egy aktív és gyakran frissített weboldal (vagy egy YouTube csatorna stb.) rendelkezzen, amelyet a felhasználók is rendszeresen látogatnak.

A leendő partnernek ki kell töltenie egy regisztrációs űrlapot, amely általában megtalálható a társaság weboldalán, meg kell adnia személyes adatait és egyéb szükséges információkat (például a webhely URL-jét). A jelentkezés pozitív hitelesítését és elbírálását követően, hozzáférést kap az affiliate irodájához.

Az Affiliate Iroda egy olyan hely, ahol az affiliate mindent megtalál, ami az együttműködéshez és a felhasználókkal való kommunikációhoz szükséges, beleértve az összes információt a folyamatban lévő marketing tevékenységekről, a dedikált tartalomról, a kampányok részleteiről, az affiliate linkekről és az összes fajta grafikus anyagról (például a bannerek). Ez az iroda rendszerint hozzáférést biztosít a tevékenységek és az elszámolások előzményeihez. Ez lehetővé teszi a megjelenített tartalom gyors és hatékony optimalizálását, ami a gyakorlatban növeli a tevékenységek hatékonyságát, és fokozza a partner program pénzügyi előnyeit is.

Affiliate programok elszámolási módszerei

Számos elszámolási módszer van az Affiliate programok keretein belül. A webhely tulajdonos például jutalmat kaphat egy kiválasztott akció vagy termék népszerűsítéséért, vagy egy olyan könnyen elvégzendő tevékenységért, amelyet könnyen mérhető, mint például az ügyfélszerzés. Az együttműködés részleteit a felek között megkötött szerződés egyértelműen meghatározza. A leggyakoribb affiliate elszámolási modellek a következők: kattintásonkénti számlázás (CPC - cost per click), műveletenkénti számlázás (CPA - cost per action), leadek utáni számlázás (CPL - cost per lead), értékesítésenkénti számlázás (CPS - cost per sale), megrendelésenkénti költség (CPO - cost per order). Közülük a CPL, a CPA és a CPS a legnépszerűbb.

CPL (cost per lead) - Egy ügyfél megkeresésre jutó költség - a potenciális ügyfél megszerzésének költségeit jelenti (lead). Ezt a modellt azon cégek alkalmazzák, akik új ügyfeleket akarnak szerezni, és a weboldal tulajdonosa jutalékot kap a megfelelően kitöltött kapcsolattartási űrlapokért. A hirdető elsősorban a potenciális ügyfelek telefonszámát vagy e-mail címére kíváncsi, igy a jövőben felkeresheti, kapcsolatba léphet a potenciális ügyfelekkel.

CPA (cost per action) - Esemény alapú számlázási modell, itt az elszámolás a felhasználó eredményei és konkrét tevékenységei alapján történik. A felhasználónak végre kell hajtania bizonyos műveleteket, például fel kell iratkoznia egy hírlevélre. A legjobb, ha egy ilyen intézkedést követően a hirdető vállalat és az ügyfél között megállapodás köttetik. Például, ha a brókernél egy ügyfél aktív CFD vagy forex kereskedővé válik, azt tekinthetjük ilyen ”akciónak / események” ilyenkor a CPA-t úgy is definiálhatjuk, mint akvizíciós számlázás.

CPS (cost per sale) - értékesítésenkénti számlázás, ez a modell abból áll, hogy a weboldal tulajdonosa jutalékot kap az oldalán keresztül értékesített termékek vagy szolgáltatások után.

XTB partnerség - Hogyan működik a Forex és CFD partner program?

Az affiliate rendszer számos iparágban elérhető, és a pénzügyi szektor affiliate programja egy a legprofibb és legjövedelmezőbb a lehetőségek közül, amiből egy affiliate választhat.

A Forex és a CFD brókerek megfelelő megoldásokat, marketing eszközöket és támogatást nyújtanak az affiliates pertnerek számára dedikált affiliate kampányok létrehozásához, amelyeknek köszönhetően a pertner hatékonyan elérheti igényes ügyfelek nagy csoportját világszerte.

Az XTB Csoport partner program ajánlatának minden részlete itt található.

Milyen feltételeknek kell teljesülniük az XTB Csoport partner webhelyén?

Az affiliate programhoz való csatlakozáshoz szem előtt kell tartania bizonyos feltételeket, amelyeknek meg kell felelnie a weboldalának. A legfontosabb feltétel egy olyan webhely birtoklása, amelynek fő hangsúlya hasonló a partnerséget kínáló vállalat tevékenységéhez, mivel egy meghatározott célközönséget kell elérnie - tehát egy Forex és CFD bróker hirdetéséhez olyan tevékenységet kell végeznie, amelynek elsődleges területe a tőkepiac, pénzügy, befektetés vagy a devizapiac.

Nagyon fontos, hogy webhelyét professzionálisan kezelje, azaz nem tartalmazhat lényeges hibákat, hamis információkat vagy olyan információkat, amelyek félrevezethetik az olvasót, és nem sértheti az embereket, véleményüket vagy hiedelmeiket.

Egy professzionális webhelyet rendszeresen karbantartanak. Frissített tartalmat és anyagokat tartalmaz, és az abban szereplő összes adatot gondosan ellenőrzött, és nagyon jó minőséget kell nyújtania.

Miért legyen XTB partner (affiliate)?

Az XTB az XTB Group védjegye, amely egy a vezető tőzsdén jegyzett Forex és CFD brókerek közül, világszerte számos országban (pl. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Lengyelország és Chile) jelen van. Nemzetközi vállalat csoportként az XTB Csoport magában foglalja, de nem kizárólagosan a következő szervezeteket, amelyeket több pénzügyi felügyeleti intézmény szabályoz:

XTB Limited (CY) engedélyezte és szabályozza a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság.(Licensz szám 169/12)

engedélyezte és szabályozza a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság.(Licensz szám 169/12) Az X-Trade Brokers DM SA engedélyezte és szabályozza a lengyel Komisja Nadzory Finansowego (KNF).

engedélyezte és szabályozza a lengyel Komisja Nadzory Finansowego (KNF). XTB Limited (UK) engedélyezte és szabályozza az angliai Financial Conduct Authority (FCA).(Licensz szám. FRN 522157)

Az XTB Csoport több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik, ezalatt az iparágon belül számos nagyszerű ügyfélértékelést, tucatnyi díjat és megkülönböztetést kapott.

Mi különbözteti meg az XTB-t a többi vezető befektetési társaság közül? Például az a tény, hogy kivételesen hosszú piaci tapasztalattal rendelkezik (a cég 2004 óta folyamatosan működik), a legújabb technológiákat használja, számos befektetési lehetőséget kínál (az ajánlat több mint 2100 pénzügyi eszközt tartalmaz), és nagyon magas szintű oktatóanyagokat biztosít az ügyfelek számára.

Az érintett intézmények fent említett felügyeletének alanyaként az az XTB Csoportot biztonságos és megbízható brókernek tekinthető, mivel az ügyfelek betétbiztonságát garantáló intézmények (KDPW, FSCS, ICF) garantálják a letétvédelmet olyan szerencsétlen eset esetén, amikor a vállalat nem volna képes teljesíteni kötelezettségeit.

Az XTB kiemelkedik a többi bróker közül, nemcsak a szolgáltatások magas minősége, hanem az affiliate program kiváló minősége miatt is. Nemzetközi affiliate menedzserek csoportja aktívan támogatja a partnerprogramban résztvevőket, megfelelő promóciós eszközöket biztosít számukra, például hirdetési bannerokat (szalaghirdetéseket), weboldalak widgetjeit és szkripteit, releváns e-maileket és jelentéseket, valamint akár teljes dedikált kampányokat. Sőt, az XTB Csoport lehetővé teszi partnerei számára, hogy effektíven monitorozzák és nyomon kövessék marketing kampányaik hatékonyságát valamint teljesítményüket a mélyreható jelentések és átlátható, részletes affiliate iroda használatával.

Összefoglaló

Ne feledje, hogy érdemes a legjobbakkal együtt működni. Csatlakozva az XTB Csoport partner programjához, úgy dönt, hogy egy piacvezetővel dolgozik együtt, amelynek köszönhetően felhasználhatja webhelyének forgalmát és növelheti jövedelmét. Csak annyit kell tennie, hogy ellátogat a https://xtbaffiliates.com/hu oldalra, ahol megismerheti az oldalon elérhető tartalmat és lehetősége lesz a regisztrációs űrlap kitöltésére.