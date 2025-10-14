A Bitcoin lendülete megtorpant és 111 ezer dollárra esett vissza 📉 Az Ethereum 3%-ot vesztett értékéből

Legfontosabb tudnivalók A Bitcoin és az Ethereum a visszapattanási kísérlet után esik

A 0xb317 -es bálna cím új short pozíciót nyit a BTC-n

A Wall Street hangulata ismét gyengül

A Bitcoin ára ismét 111 000 dollár felé csökken, és a jelenlegi korrekció arra utal, hogy a medvék hajlandóak lehetnek tesztelni a legutóbbi mélypontokat 108 000 dollár körül. A Wall Street piaci hangulata gyengül, ráadásul a 0xb317 bálna cím – amely 192 millió dolláros short pozíciójáról ismert a Bitcoinra, és amelyet Donald Trump pénteki tweetje előtt nyitott meg – most egy újabb, 163 millió dollár értékű short pozíciót nyitott. A pozíció jelenleg körülbelül 5 millió dollár nem realizált nyereséget mutat, a likvidációs ár 125 500 dollár. Ez a fejlemény piaci spekulációkat váltott ki a 0xb317 cím által végzett potenciális bennfentes kereskedelemről. Source: xStation5 Ethereum has fallen below the key $4,000 level and has failed to break above the 50-day EMA to regain sustained bullish momentum. The current key support level is at $3,600 (200-day EMA). Forrás: xStation5 Az ETF-beáramlás a Bitcoinba pénteken és hétfőn negatív volt (-326 millió). Forrás: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

