BREAKING: Az európai országok PMI-adatai a várakozásoknak megfelelően alakultak 🔎

09:15, Spanyolország – PMI-adatok októberben:
- HCOB Spanyolország gyártási PMI: tényleges 52,1; előrejelzés 51,8; előző 51,5;
09:30, Svájc – PMI-adatok októberben:
- procure.ch gyártási PMI: tényleges 48,2; előrejelzés 47,7; előző 46,3;
09:45, Olaszország - PMI adatok októberben:
- HCOB Olaszország gyártási PMI: tényleges 49,9; előrejelzés 49,3; előző 49,0;
09:50, Franciaország - PMI adatok októberben:
- HCOB Franciaország gyártási PMI: tényleges 48,8; előrejelzés 48,3; előző 48,3;
09:55, Németország - PMI adatok októberben:
- HCOB Németország gyártási PMI: tényleges 49,6; előrejelzés 49,6; előző 49,6;
10:00, Eurozóna - PMI adatok októberben:
- HCOB Eurozóna gyártási PMI: tényleges 50,0; előrejelzés 50,0; előző 50,0;
Európai gyártási PMI összefoglaló – október
A gyártási hangulat októberben továbbra is vegyes volt Európában, bizonytalan stabilizálódási jeleket mutatva, de erős fellendülés nélkül. Az euróövezet teljes gyártási PMI-je 50,0-ra erősödött, ami megegyezik az előzetes becsléssel, és hónapok óta először jelzi a növekedési küszöb visszatérését. A termelés továbbra is szerényen nőtt, bár a kereslet gyenge maradt és a létszámleépítések folytatódtak, ami a főbb gazdaságok törékeny helyzetét hangsúlyozza.
Németország 49,6-os PMI-t jelentett, ami nem változott a gyorsbecsléshez képest, és alig maradt el a bővüléstől. A termelés ismét nőtt, elsősorban a beruházási javaknak köszönhetően, de az új megrendelések és az export továbbra is gyenge maradt. A cégek a gyenge kereslet és a költségnyomás miatt továbbra is létszámot és készleteket csökkentettek.
Franciaország 48,8-as értékkel továbbra is zsugorodásban maradt, mivel a politikai instabilitás és a gyenge kereslet negatívan hatott a termelésre. A gyártók továbbra is csökkentették az árakat, hogy versenyképesek maradjanak, és a bizalom továbbra is jelentősen gyenge maradt.
Olaszország állt legközelebb a stabilizációhoz 49,9-es értékkel, ami az elmúlt egy év legjobb eredménye. A termelés és a bizalom javult, ami arra utal, hogy a szektor fordulópont közeledik, bár a vállalatok továbbra is enyhe keresleti gyengeségről és a kedvezmények miatti árrésnyomásról számoltak be.
Spanyolország továbbra is a régió legjobb teljesítményét nyújtotta, a PMI 52,1-re emelkedett, amit a erős termelés és az új megrendelések támogattak. A munkaerő-felvétel azonban lelassult, és az export is gyengült, részben a franciaországi kereslet gyengülése miatt.
Svájc, bár az euróövezeten kívül van, tovább javult, a PMI 48,2-re emelkedett (a korábbi 46,3-ról). A szektor továbbra is a globális protekcionizmus nyomása alatt áll, de 2023 közepe óta fokozatosan javul.
Összességében az európai gyártási szektor a hosszan tartó visszaesés után a stabilizáció első jeleit mutatja. A déli gazdaságok, például Spanyolország növekedése ellentétben áll a központi országok, például Németország és Franciaország folyamatos gyengeségével. A tartós létszámleépítések, a gyenge kereslet és a külső kedvezőtlen tényezők továbbra is korlátozzák a lendületet, így az euróövezet fellendülése törékeny, de lassan kialakulóban van. Az EURUSD csökken, de az eladási nyomást nem a PMI-adatok váltják ki.
Gazdasági naptár: A piacok fókuszában az európai és az amerikai makrogazdasági adatok (05.11.2025)
BREAKING: A németországi ipari megrendelések kissé a várakozások fölött
BoJ jegyzőkönyv 🚩A USDJPY megpróbál talpra állni
Reggeli összefoglaló (05.11.2025)
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.