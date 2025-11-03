BREAKING: Az európai országok PMI-adatai a várakozásoknak megfelelően alakultak 🔎

09:15, Spanyolország – PMI-adatok októberben:

HCOB Spanyolország gyártási PMI: tényleges 52,1; előrejelzés 51,8; előző 51,5;

09:30, Svájc – PMI-adatok októberben:

procure.ch gyártási PMI: tényleges 48,2; előrejelzés 47,7; előző 46,3;

09:45, Olaszország - PMI adatok októberben:

HCOB Olaszország gyártási PMI: tényleges 49,9; előrejelzés 49,3; előző 49,0;

09:50, Franciaország - PMI adatok októberben:

HCOB Franciaország gyártási PMI: tényleges 48,8; előrejelzés 48,3; előző 48,3;

09:55, Németország - PMI adatok októberben:

HCOB Németország gyártási PMI: tényleges 49,6; előrejelzés 49,6; előző 49,6;

10:00, Eurozóna - PMI adatok októberben:

HCOB Eurozóna gyártási PMI: tényleges 50,0; előrejelzés 50,0; előző 50,0;

Európai gyártási PMI összefoglaló – október

A gyártási hangulat októberben továbbra is vegyes volt Európában, bizonytalan stabilizálódási jeleket mutatva, de erős fellendülés nélkül. Az euróövezet teljes gyártási PMI-je 50,0-ra erősödött, ami megegyezik az előzetes becsléssel, és hónapok óta először jelzi a növekedési küszöb visszatérését. A termelés továbbra is szerényen nőtt, bár a kereslet gyenge maradt és a létszámleépítések folytatódtak, ami a főbb gazdaságok törékeny helyzetét hangsúlyozza.

Németország 49,6-os PMI-t jelentett, ami nem változott a gyorsbecsléshez képest, és alig maradt el a bővüléstől. A termelés ismét nőtt, elsősorban a beruházási javaknak köszönhetően, de az új megrendelések és az export továbbra is gyenge maradt. A cégek a gyenge kereslet és a költségnyomás miatt továbbra is létszámot és készleteket csökkentettek.

Franciaország 48,8-as értékkel továbbra is zsugorodásban maradt, mivel a politikai instabilitás és a gyenge kereslet negatívan hatott a termelésre. A gyártók továbbra is csökkentették az árakat, hogy versenyképesek maradjanak, és a bizalom továbbra is jelentősen gyenge maradt.

Olaszország állt legközelebb a stabilizációhoz 49,9-es értékkel, ami az elmúlt egy év legjobb eredménye. A termelés és a bizalom javult, ami arra utal, hogy a szektor fordulópont közeledik, bár a vállalatok továbbra is enyhe keresleti gyengeségről és a kedvezmények miatti árrésnyomásról számoltak be.

Spanyolország továbbra is a régió legjobb teljesítményét nyújtotta, a PMI 52,1-re emelkedett, amit a erős termelés és az új megrendelések támogattak. A munkaerő-felvétel azonban lelassult, és az export is gyengült, részben a franciaországi kereslet gyengülése miatt.

Svájc, bár az euróövezeten kívül van, tovább javult, a PMI 48,2-re emelkedett (a korábbi 46,3-ról). A szektor továbbra is a globális protekcionizmus nyomása alatt áll, de 2023 közepe óta fokozatosan javul.

Összességében az európai gyártási szektor a hosszan tartó visszaesés után a stabilizáció első jeleit mutatja. A déli gazdaságok, például Spanyolország növekedése ellentétben áll a központi országok, például Németország és Franciaország folyamatos gyengeségével. A tartós létszámleépítések, a gyenge kereslet és a külső kedvezőtlen tényezők továbbra is korlátozzák a lendületet, így az euróövezet fellendülése törékeny, de lassan kialakulóban van. Az EURUSD csökken, de az eladási nyomást nem a PMI-adatok váltják ki.